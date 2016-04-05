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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 16:55
_hunter написав:
Марафон смотрите
в ДІЇ дивлюсь суспільне
часто проскакує : "як пишуть в ТГ каналу"
так що Марафон набагато ближче до своєї аудиторії
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 16:57
pesikot написав:
З приводу роботи ТЦК ... напишу, як іноді пише Долярчик ...
Десь на Венері сталась війна, тому поважному вуйку виписали на вулиці повістку.
Вуйко був відповідальний. Тому прибув в ТЦК Венери, пройшов ВЛК
Гіпертонія, грижі, знімки МРТ не справили враження на ВЛК ТЦК Венери
Добрав вуйко довідок і отримав "бойову" повістку. Владнав свої справи - заповіти та інше.
Прибув до ТЦК і поїхав на навчання. Навчався, навчався сумлінно десь на тенерах Венери.
Бо розум нікуди не дінешь. Це бороду можно збрити (шукайте анекдот)
Навчався три місяці, ось і навчання закінчилось. Поїхав вуйко в бойову частину, десь біля одного з морів Венери
Вже служить, виконую бойові завдання.
І тут дзвінок йому з поліції Венери: - пане вуйко, вас хоче знайти поліція, бо ви ухилянт. ТЦК на вас вже давно подало в розшук
Вуйко всміхнувся в свої вуса і відповів: - панове поліціянти, можете приїздити до мене та подивитись, як я вже півроку в Збройних Силах Венери
Із діалогу виявилось, що ТЦК Венери одразу подали у "розшук", як тільки виписали повістку на вулиці. Що вже незаконно.
АЛЕ, не зняли з "розшуку", коли вуйко прибув до ТЦК та відбув в ЗСВ.
В ТЦК повний бардак, нехтування законами і бєспрєдел.
Категорично не можна їм надавати додаткових повноваженнь. Вони і з діючими повноваженнями погано впораються
тому що треба відокремлювати мух від котлет
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 17:00
sens написав: _hunter написав:
Марафон смотрите
в ДІЇ дивлюсь суспільне
часто проскакує : "як пишуть в ТГ каналу"
так що Марафон набагато ближче до своєї аудиторії
близость к аудитории не преуменьшает факт промывания мозгов...
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 17:01
sens написав: pesikot написав:
З приводу роботи ТЦК ... напишу, як іноді пише Долярчик ...
Десь на Венері сталась війна, тому поважному вуйку виписали на вулиці повістку.
Вуйко був відповідальний. Тому прибув в ТЦК Венери, пройшов ВЛК
Гіпертонія, грижі, знімки МРТ не справили враження на ВЛК ТЦК Венери
Добрав вуйко довідок і отримав "бойову" повістку. Владнав свої справи - заповіти та інше.
Прибув до ТЦК і поїхав на навчання. Навчався, навчався сумлінно десь на тенерах Венери.
Бо розум нікуди не дінешь. Це бороду можно збрити (шукайте анекдот)
Навчався три місяці, ось і навчання закінчилось. Поїхав вуйко в бойову частину, десь біля одного з морів Венери
Вже служить, виконую бойові завдання.
І тут дзвінок йому з поліції Венери: - пане вуйко, вас хоче знайти поліція, бо ви ухилянт. ТЦК на вас вже давно подало в розшук
Вуйко всміхнувся в свої вуса і відповів: - панове поліціянти, можете приїздити до мене та подивитись, як я вже півроку в Збройних Силах Венери
Із діалогу виявилось, що ТЦК Венери одразу подали у "розшук", як тільки виписали повістку на вулиці. Що вже незаконно.
АЛЕ, не зняли з "розшуку", коли вуйко прибув до ТЦК та відбув в ЗСВ.
В ТЦК повний бардак, нехтування законами і бєспрєдел.
Категорично не можна їм надавати додаткових повноваженнь. Вони і з діючими повноваженнями погано впораються
тому що треба відокремлювати мух від котлет
Чудово, поясніть )
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 17:03
maza5 написав:
3. Вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану здійснюється без відшкодування вартості такого майна.
ви про це мабуть забули додати ...
допускається виключно в місцевостях, на території яких ведуться бойові дії, та здійснюється за рішенням Головнокомандувача Збройних Сил України,нагадую що УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №60/2024 від 08.02.24 Про призначення О.Сирського Головнокомандувачем Збройних Сил України
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 17:06
pesikot написав:
З приводу роботи ТЦК ...
В ТЦК повний бардак, нехтування законами і бєспрєдел.
Категорично не можна їм надавати додаткових повноваженнь. Вони і з діючими повноваженнями погано впораються
Так може навпаки, нове керівництво зробить те, що не спромоглися папередники - відправить відгодовані ТЦКшні морди на фронт, а на їх місце розставлять тих, хто вибув з фронту, але може працювати в ТЦК?
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 17:10
fler написав: pesikot написав:
З приводу роботи ТЦК ...
В ТЦК повний бардак, нехтування законами і бєспрєдел.
Категорично не можна їм надавати додаткових повноваженнь. Вони і з діючими повноваженнями погано впораються
Так може навпаки, нове керівництво зробить те, що не спромоглися папередники - відправить відгодовані ТЦКшні морди на фронт, а на їх місце розставлять тих
, хто вибув з фронту, але може працювати в ТЦК?
Так, вроде, ж где-то с год назад именно это и сделали?
-- надеетесь, что уж в третий раз кравати таки получится переставить?
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 17:11
pesikot написав:
Чудово, поясніть )
пояснюю на нових речах
зробили застосунок ДІЯ
поки було декілька розділів - все працювало , іноді були збої
Коли в ДІЮ намагаються злити ВСІ РЕЄСТРИ ( !!! ) , застосунок частіше не працює .
Ось у мене питання - чому військовому квитку бути в застосунку , а власнику паперового паспорту НІ ???
Щодо ТЦК
треба на кожне врегулювання робити відповідальних
Сьогодні форсили відео з Одеси де особа , одягнена в форму чорного кольору , разом з особами в формі схожій на військових намагалися зупинити авто , для зупинки використав лікоть , яким розбив скло в автомобілі Авео Шевроле .
Що за дикунські дії ? В Одесі взагалі якесь сафарі на чоловіків - ті хто вийшов на полювання взагалі не мають ні яких понять що за їх протизаконні дії буде відповідальність , тому що неофіційно далі добро ловити буд-яким способом і доставляти одразу в ТЦК. В Києві такого тиску з боку влади немає .
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 17:11
fler написав: pesikot написав:
З приводу роботи ТЦК ...
В ТЦК повний бардак, нехтування законами і бєспрєдел.
Категорично не можна їм надавати додаткових повноваженнь. Вони і з діючими повноваженнями погано впораються
Так може навпаки, нове керівництво зробить те, що не спромоглися папередники - відправить відгодовані ТЦКшні морди на фронт, а на їх місце розставлять тих, хто вибув з фронту, але може працювати в ТЦК?
Зелені як відкривають рота, так і брешуть. Які "папєрєднікі" не впоралися з ТЦК, дядя?
Кому підпорядковуються ТЦК в Україні?
Безпосереднє керівництво ТЦК і контроль за їх діяльністю здійснюють відповідні оперативні командування, а загальне — Командування Сухопутних військ Збройних сил України, яке узгоджує основні питання діяльності ТЦК з відповідними структурними підрозділами Генерального штабу Збройних Сил та Міноборони.
Александр Станиславович Сырский — украинский военачальник, генерал-полковник, герой Украины. Командующий Сухопутными войсками ВСУ
То Сирський це нове обліччя, яке "відремонтує" ТЦК, чи "папєрєднік", що все сплюндрував?
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 17:19
fler написав: pesikot написав:
З приводу роботи ТЦК ...
В ТЦК повний бардак, нехтування законами і бєспрєдел.
Категорично не можна їм надавати додаткових повноваженнь. Вони і з діючими повноваженнями погано впораються
Так може навпаки, нове керівництво зробить те, що не спромоглися папередники - відправить відгодовані ТЦКшні морди на фронт, а на їх місце розставлять тих, хто вибув з фронту, але може працювати в ТЦК?
Вже пішла тема "папереднікив"
Безпосереднє керівництво територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки і контроль за їх діяльністю здійснюють відповідні оперативні командування, а загальне - Командування Сухопутних військ Збройних Сил
А хто у нас був Командувач Сухопутних військ Збройних Сил ?Сирський Олександр Станіславович
То про яке нове керівництво ви кажете ?
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