pesikot написав:

З приводу роботи ТЦК ... напишу, як іноді пише Долярчик ...Десь на Венері сталась війна, тому поважному вуйку виписали на вулиці повістку.Вуйко був відповідальний. Тому прибув в ТЦК Венери, пройшов ВЛКГіпертонія, грижі, знімки МРТ не справили враження на ВЛК ТЦК ВенериДобрав вуйко довідок і отримав "бойову" повістку. Владнав свої справи - заповіти та інше.Прибув до ТЦК і поїхав на навчання. Навчався, навчався сумлінно десь на тенерах Венери.Бо розум нікуди не дінешь. Це бороду можно збрити (шукайте анекдот)Навчався три місяці, ось і навчання закінчилось. Поїхав вуйко в бойову частину, десь біля одного з морів ВенериВже служить, виконую бойові завдання.І тут дзвінок йому з поліції Венери: - пане вуйко, вас хоче знайти поліція, бо ви ухилянт. ТЦК на вас вже давно подало в розшукВуйко всміхнувся в свої вуса і відповів: - панове поліціянти, можете приїздити до мене та подивитись, як я вже півроку в Збройних Силах ВенериІз діалогу виявилось, що ТЦК Венери одразу подали у "розшук", як тільки виписали повістку на вулиці. Що вже незаконно.АЛЕ, не зняли з "розшуку", коли вуйко прибув до ТЦК та відбув в ЗСВ.В ТЦК повний бардак, нехтування законами і бєспрєдел.Категорично не можна їм надавати додаткових повноваженнь. Вони і з діючими повноваженнями погано впораються