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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 671467156716671767186719>
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 17:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:близость к аудитории не преуменьшает факт промывания мозгов...


читав в художній літературі і натрапив на термін , сублімація - це зрілий тип захисного механізму, при якому соціально неприйнятні імпульси або ідеалізації перетворюються на соціально прийнятні дії або поведінка, що, можливо, призводять до довгострокового перетворення початкового імпульсу. Зігмунд Фрейд вважав, що сублімація є ознакою зрілості та цивілізації, що дозволяє людям нормально функціонувати культурно прийнятними методами. Він визначив сублімацію як процес відхилення сексуальних інстинктів в акти вищої соціальної оцінки, що є особливо помітною особливістю культурного розвитку; це те, що дозволяє вищій психічній діяльності, науковій, художній чи ідеологічній, грати таку „важливу“ роль у цивілізованому житті. Ось у фізиці - перехід речовини з твердого стану відразу в пароподібний, минаючи стадію плавлення (переходу в рідкий стан) та кипіння. Оскільки при сублімації змінюється питомий обсяг речовини і поглинається енергія (теплота сублімації), сублімація є фазовим переходом першого роду .
пропаганда, іпсо, профанація - новини , марафон , байдуже .
Якщо ви дивитесь ютуб і вам пропонується реклама яку неможливо закрити , ви її дивитесь , але все одно вас цікавить епізод який ви відокремили і включили для перегляду .

З ТГ чи марафон так само працює .
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 17:20

  whois2010 написав:
  fler написав:Так може навпаки, нове керівництво зробить те, що не спромоглися папередники - відправить відгодовані ТЦКшні морди на фронт, а на їх місце розставлять тих, хто вибув з фронту, але може працювати в ТЦК?

Зелені як відкривають рота, так і брешуть. Які "папєрєднікі" не впоралися з ТЦК, дядя?Кому підпорядковуються ТЦК в Україні?
чБезпосереднє керівництво ТЦК і контроль за їх діяльністю здійснюють відповідні оперативні командування, а загальне — Командування Сухопутних військ Збройних сил України, яке узгоджує основні питання діяльності ТЦК з відповідними структурними підрозділами Генерального штабу Збройних Сил та Міноборони.
То Сирський це нове обліччя, яке "відремонтує" ТЦК, чи "папєрєднік", що все сплюндрував?

Читай виділене. Може заміна 5 генералів та ряду чиновників нижче рангом такі дозволить працювати узгоджено?
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 17:22

  fler написав:
  whois2010 написав:
  fler написав:Так може навпаки, нове керівництво зробить те, що не спромоглися папередники - відправить відгодовані ТЦКшні морди на фронт, а на їх місце розставлять тих, хто вибув з фронту, але може працювати в ТЦК?

Зелені як відкривають рота, так і брешуть. Які "папєрєднікі" не впоралися з ТЦК, дядя?
  whois2010 написав:Кому підпорядковуються ТЦК в Україні?
чБезпосереднє керівництво ТЦК і контроль за їх діяльністю здійснюють відповідні оперативні командування, а загальне — Командування Сухопутних військ Збройних сил України, яке узгоджує основні питання діяльності ТЦК з відповідними структурними підрозділами Генерального штабу Збройних Сил та Міноборони.
То Сирський це нове обліччя, яке "відремонтує" ТЦК, чи "папєрєднік", що все сплюндрував?

Читай виділене. Може заміна 5 генералів та ряду чиновників нижче рангом такі дозволить працювати узгоджено?

Дядя, ти нєпробіваємий. Коли вас вже вішати почнуть, не чутно?
whois2010
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 17:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Може заміна 5 генералів та ряду чиновників нижче рангом такі дозволить працювати узгоджено?


РИБА гніє з голови
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 17:24

  sens написав:
  pesikot написав:Чудово, поясніть )


пояснюю на нових речах
зробили застосунок ДІЯ
поки було декілька розділів - все працювало , іноді були збої
Коли в ДІЮ намагаються злити ВСІ РЕЄСТРИ ( !!! ) , застосунок частіше не працює .
Ось у мене питання - чому військовому квитку бути в застосунку , а власнику паперового паспорту НІ ???
Щодо ТЦК
треба на кожне врегулювання робити відповідальних
Сьогодні форсили відео з Одеси де особа , одягнена в форму чорного кольору , разом з особами в формі схожій на військових намагалися зупинити авто , для зупинки використав лікоть , яким розбив скло в автомобілі Авео Шевроле .
Що за дикунські дії ? В Одесі взагалі якесь сафарі на чоловіків - ті хто вийшов на полювання взагалі не мають ні яких понять що за їх протизаконні дії буде відповідальність , тому що неофіційно далі добро ловити буд-яким способом і доставляти одразу в ТЦК. В Києві такого тиску з боку влади немає .

Ви знаєте, щось ви нічого не пояснили

Яке все це має відношення до моєї розповіді ?

Ви, начебто юрист, по легенді ...
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 17:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Ви, начебто юрист, по легенді ...
ні,ухилянт запасу
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 17:26

  fler написав:Читай виділене. Може заміна 5 генералів та ряду чиновників нижче рангом такі дозволить працювати узгоджено?

Може і гриби у роті будуть рости ....

Якщо людина, відповідальна за роботу ТЦК, все це провалила ... то як заміна генералів все це змінить ?

А він що, до цього не міг їх змінити ?
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 17:27

  sens написав:
  _hunter написав:близость к аудитории не преуменьшает факт промывания мозгов...

\\\
пропаганда, іпсо, профанація - новини , марафон , байдуже .
Якщо ви дивитесь ютуб і вам пропонується реклама яку неможливо закрити , ви її дивитесь , але все одно вас цікавить епізод який ви відокремили і включили для перегляду .

З ТГ чи марафон так само працює .

Вы правильно написали: "хочу смотреть ролик на ТыТрубе, а подсунули рекламу, которую нельзя закрыть". Как это работает с Марафоном? -- в квартиру вламывается тцк-шник, приносит зомбоящик и с таймером заставляет смотреть не меньше часа в день? :shock:
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 17:30

  sens написав:
  pesikot написав:Ви, начебто юрист, по легенді ...
ні,ухилянт запасу

Знову в лужу перднули ...
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 17:33

  _hunter написав:
  sens написав:
  _hunter написав:близость к аудитории не преуменьшает факт промывания мозгов...

\\\
пропаганда, іпсо, профанація - новини , марафон , байдуже .
Якщо ви дивитесь ютуб і вам пропонується реклама яку неможливо закрити , ви її дивитесь , але все одно вас цікавить епізод який ви відокремили і включили для перегляду .

З ТГ чи марафон так само працює .

Вы правильно написали: "хочу смотреть ролик на ТыТрубе, а подсунули рекламу, которую нельзя закрыть". Как это работает с Марафоном? -- в квартиру вламывается тцк-шник, приносит зомбоящик и с таймером заставляет смотреть не меньше часа в день? :shock:

У кого-то такая боязнь ТЦКашников, что прямо кушать не могут ...
pesikot
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  #<1 ... 671467156716671767186719>
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