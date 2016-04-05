RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 67156716671767186719>
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 17:36

  pesikot написав:
  sens написав:
  pesikot написав:Ви, начебто юрист, по легенді ...
ні,ухилянт запасу

Знову в лужу перднули ...


:mrgreen: , сьогодні зранку був в Одесі , в обідню перерву у Києві , після комендантської рушаю на схід . Де тут калюжа :?:
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15800
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 857 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 17:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сенсе, це Ви так каруселите?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9555
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 17:43

  sens написав:
  pesikot написав:
  sens написав:ні,ухилянт запасу

Знову в лужу перднули ...


:mrgreen: , сьогодні зранку був в Одесі , в обідню перерву у Києві , після комендантської рушаю на схід . Де тут калюжа :?:

Ви якось дуже часто розмовляєте сам з собою. Тобто цитуєте одне, а відповідаєте про щось своє. У всіх гілках, в тому числі фінансових. Десь у кожному другому повідомленні. Якщо це навмисно, то «зря». Це не виглядає загадково і таємниче, як мабуть задумувалось вами. Це виглядає як проблеми з мозковою активністю. Або вікові, або… А якщо ви це ненавмисне, то все ще гірше і обговорювати ваше здоровʼя тим більше не будемо.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 09 лют, 2024 17:44, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 10957
З нами з: 15.02.09
Подякував: 621 раз.
Подякували: 2149 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 17:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Яке все це має відношення до моєї розповіді ?

цікава була розповідь про Венеру
про ТЦК не цікаво - бачив своїми очима як поодиноких хлопців в місті оточують 5-6 осіб , і вміло маніпулюють ситуацією .
про роботу ТЦК - в моєму випадку , мені в строк надали відповідь в минулому році письмово . По цьому питанню у мене немає ніЯких заперечень .
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15800
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 857 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 17:46

  Investor_K написав:Сенсе, це Ви так каруселите?

шукаю долари 2008 року , згідно вашої вказівки
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15800
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 857 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 17:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Або вікові, або…
напишіть назву 5 останніх книг які ви прочитали в січні
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15800
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 857 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 17:48

  Bobua написав:Аддєсам, Днєпрам, Харькавам, Чєрнігавам -- треба напружитись. Бо може вийти так, що воювати доведеться силами мільйонів власних ухилянтів. А не Карпатських...

За коверкание название города, я могу тебе сказать, что ты - гнида

Не тебе учить Чернигов, как нужно обороняться
Чернигов, одних из первых принял удар рашистов.
И без твоих советов держали оборону

И относись с уважением к жителям других городов, чмо необразованное
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9129
З нами з: 31.08.09
Подякував: 531 раз.
Подякували: 1252 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 17:50

  sens написав:
  Investor_K написав:Сенсе, це Ви так каруселите?

шукаю долари 2008 року , згідно вашої вказівки

Не треба. Бо я тоді від них ледь здихався. Обмінки чомусь не дуже хотіли брати
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9555
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 17:50

  sens написав:
  Hotab написав:Або вікові, або…
напишіть назву 5 останніх книг які ви прочитали в січні

Я чекаю коли кіно вийде.
Hotab
 
Повідомлень: 10957
З нами з: 15.02.09
Подякував: 621 раз.
Подякували: 2149 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 17:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Investor_K написав:Обмінки чомусь не дуже хотіли брати
о це комік
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15800
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 857 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 67156716671767186719>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1491 166997
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лют, 2024 12:06
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 557001
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 23107
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (2642)
09.02.2024 18:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.