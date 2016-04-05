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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 17:36
pesikot написав: sens написав: pesikot написав:
Ви, начебто юрист, по легенді ...
ні,ухилянт запасу
Знову в лужу перднули ...
, сьогодні зранку був в Одесі , в обідню перерву у Києві , після комендантської рушаю на схід . Де тут калюжа
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 17:42
Сенсе, це Ви так каруселите?
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 17:43
Ви якось дуже часто розмовляєте сам з собою. Тобто цитуєте одне, а відповідаєте про щось своє. У всіх гілках, в тому числі фінансових. Десь у кожному другому повідомленні. Якщо це навмисно, то «зря». Це не виглядає загадково і таємниче, як мабуть задумувалось вами. Це виглядає як проблеми з мозковою активністю. Або вікові, або… А якщо ви це ненавмисне, то все ще гірше і обговорювати ваше здоровʼя тим більше не будемо.
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 09 лют, 2024 17:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 17:43
pesikot написав:
Яке все це має відношення до моєї розповіді ?
цікава була розповідь про Венеру
про ТЦК не цікаво - бачив своїми очима як поодиноких хлопців в місті оточують 5-6 осіб , і вміло маніпулюють ситуацією .
про роботу ТЦК - в моєму випадку , мені в строк надали відповідь в минулому році письмово . По цьому питанню у мене немає ніЯких заперечень .
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 17:46
Investor_K написав:
Сенсе, це Ви так каруселите?
шукаю долари 2008 року , згідно вашої вказівки
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 17:48
Hotab написав:
Або вікові, або…
напишіть назву 5 останніх книг які ви прочитали в січні
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 17:48
Bobua написав:
Аддєсам, Днєпрам, Харькавам, Чєрнігавам
-- треба напружитись. Бо може вийти так, що воювати доведеться силами мільйонів власних ухилянтів. А не Карпатських...
За коверкание название города, я могу тебе сказать, что ты - гнида
Не тебе учить Чернигов, как нужно обороняться
Чернигов, одних из первых принял удар рашистов.
И без твоих советов держали оборону
И относись с уважением к жителям других городов, чмо необразованное
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 17:50
sens написав: Investor_K написав:
Сенсе, це Ви так каруселите?
шукаю долари 2008 року , згідно вашої вказівки
Не треба. Бо я тоді від них ледь здихався. Обмінки чомусь не дуже хотіли брати
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 17:50
sens написав: Hotab написав:
Або вікові, або…
напишіть назву 5 останніх книг які ви прочитали в січні
Я чекаю коли кіно вийде.
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 17:51
Investor_K написав:
Обмінки чомусь не дуже хотіли брати
о це комік
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Bukka
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