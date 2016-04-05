maza5 написав:3. Вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану здійснюється без відшкодування вартості такого майна.
ви про це мабуть забули додати ... допускається виключно в місцевостях, на території яких ведуться бойові дії, та здійснюється за рішенням Головнокомандувача Збройних Сил України,нагадую що УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №60/2024 від 08.02.24 Про призначення О.Сирського Головнокомандувачем Збройних Сил України
Ви закон читали?
ЗАКОН УКРАЇНИ Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану.
До чого ви тут притулили територію де бойові дії.?
1. Примусове відчуження або вилучення майна у зв'язку із запровадженням та виконанням заходів правового режиму воєнного стану здійснюється за рішенням військового командування, погодженим відповідно з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, районною, Київською чи Севастопольською міською державною адміністрацією або виконавчим органом відповідної місцевої ради, крім випадків, передбачених частиною третьою
Ви думаєте, що місцева рада буде перешкоджати роботі військових?? Де бойові дії , там військві зразу діют без згоди..
2. У місцевостях, де ведуться бойові дії, примусове відчуження або вилучення майна здійснюється за рішенням військового командування без погодження з органами, зазначеними у частині першій цієї статті
П.С. Зараз без дозвілу військвих (ТЦК) не приймають на роботу, віїзд закордон и т.д. Всі тільки починається!
Востаннє редагувалось maza5 в П'ят 09 лют, 2024 17:56, всього редагувалось 2 разів.
maza5 написав:3. Вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану здійснюється без відшкодування вартості такого майна.
ви про це мабуть забули додати ... допускається виключно в місцевостях, на території яких ведуться бойові дії, та здійснюється за рішенням Головнокомандувача Збройних Сил України,нагадую що УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №60/2024 від 08.02.24 Про призначення О.Сирського Головнокомандувачем Збройних Сил України
Ви закон читали?
ЗАКОН УКРАЇНИ Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану.
До чого ви тут притулили територію де бойові дії.?
1. Примусове відчуження або вилучення майна у зв'язку із запровадженням та виконанням заходів правового режиму воєнного стану здійснюється за рішенням військового командування, погодженим відповідно з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, районною, Київською чи Севастопольською міською державною адміністрацією або виконавчим органом відповідної місцевої ради, крім випадків, передбачених частиною третьою
Ви думаєте, що місцева рада буде перешкоджати роботі військових?? Де бойові дії , там військві зразу діют без згоди..
2. У місцевостях, де ведуться бойові дії, примусове відчуження або вилучення майна здійснюється за рішенням військового командування без погодження з органами, зазначеними у частині першій цієї статті
П.С. Зараз без дозвілу військвих (ТЦК) не приймають на роботу, віїзд закордон и т.д. Всі тільки починається!
виключно в місцевостях, на території яких ведуться бойові дії
hume написав:С этим можно поспорить. Если бить по нефтеперерабатывающим заводам "наугад" тогда да, много ущерба причинить невозможно. Все атаки на топливный комплекс были хорошо спланированы, безпилотники атаковали самые критические "узлы", что, в некоторых случаях, привело к остановке всего цикла. И все это благодаря единичным дронам попавшим точно в цель. А если таких будет 30-50. Про ракеты мечтать не приходится, но, если действительно выйти на массовое производство и применение "дальних" Дронов уровня шахед можно просто похоронить их нефтянку.
Что касается информации про запас прочности при применении фаб, то это просто разговоры, возможно для самоуспокоения. Нефтеперерабатывающие заводы современного уровня сильно технологичны и напичканы под завязку дорогостоящими импортными узлами вывод из строя которых ставит крест на всём производстве. При этом, как правило, из бетонных конструкций только фундамент. То есть весь технологический процесс никак не прикрыт.
Например Сообщается, что нефтеперерабатывающий завод в Туапсе остановлен на неопределенный срок. Неофициально говорится, что существенно повреждена установка ЭЛОУ-АВТ-12 мощностью переработки нефти 12 млн тонн в год.
12 млн тонн в год - это 240 тысяч баррелей нефти в сутки
Для восстановления оборудования на нефтеперерабатывающем заводе ЛУКОЙЛа «Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстове Нижегородской области потребуется как минимум 1-1,5 месяца, сообщил вице-премьер Александр Новак.
Тут по понятным причинам этих данных очень много, а потому всё оборудование достаточно сложное и так просто его не заменить. И заплатку, если что, не поставить.
Кроме того, уникальные заводы (то есть, собираемые по индивидуальным, а не типовым проектам) вообще проектируются по своим собственным индивидуальным параметрам, под них подбирается уникальное оборудование.
удари по нафтопереробним заводах росії - це той фактор, який може привести до збільшення дефіциту бюджету рф вже в лютому-березні до критичних розмірів. https://www.kommersant.ru/doc/6494658?from=top_main_6 В січні дефіцит бюджету орків - 3,3 млрд доларів. Другий аспект - ушкодження нафтопереробних заводів віддягнуть ресурси як фінансові так і людські для їх відновлення та захисту. Купа грошей компанії буде вкладено не в буріння (яке треба постійно збільшувати, щоб видобуток падав не швидко), а в ремонт, будівництво якихось захисних споруд. Крім того, армія орків буде змушена перекинути з лінії зіткнення якісь комплекси ППО. Ще й сплачувати військовослужбовцям в тилу за бойові чергування. Ще й буде якесь коливання цін через дефіцит нафтопродуктів до посівної. Тобто удар навіть не потрійний, а четверний: - падіння нафтових доходів бюджету та експортної виручки; - зменшення видобутку в майбутньосу через перекидання ресурсів на відновленння, захисні споруди, якийсь РЕБ з будівництва нових потужностей; - перекидання ППО з лінії зіткнення; - паливна криза навесні, фактично під "вибори" хуйла.
1. Примусове відчуження або вилучення майна у зв'язку із запровадженням та виконанням заходів правового режиму воєнного стану здійснюється за рішенням військового командування, погодженим відповідно з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, районною, Київською чи Севастопольською міською державною адміністрацією або виконавчим органом відповідної місцевої ради, крім випадків, передбачених частиною третьою
Ви думаєте, що місцева рада буде перешкоджати роботі військових?? Де бойові дії , там військві зразу діют без згоди..
2. У місцевостях, де ведуться бойові дії, примусове відчуження або вилучення майна здійснюється за рішенням військового командування без погодження з органами, зазначеними у частині першій цієї статті
П.С. Зараз без дозвілу військвих (ТЦК) не приймають на роботу, віїзд закордон и т.д. Всі тільки починається!
виключно в місцевостях, на території яких ведуться бойові дії
3. Примусове відчуження майна, приватизованого у період дії воєнного стану, допускається виключно в місцевостях, на території яких ведуться бойові дії, та здійснюється за рішенням Головнокомандувача Збройних Сил України, без погодження з органами, зазначеними у частині першій цієї статті. Ви навели норму для Ст4 П3.
1. Примусове відчуження або вилучення майна у зв'язку із запровадженням та виконанням заходів правового режиму воєнного стану здійснюється за рішенням військового командування, погодженим відповідно з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, районною, Київською чи Севастопольською міською державною адміністрацією або виконавчим органом відповідної місцевої ради, крім випадків, передбачених частиною третьою
Ви думаєте, що місцева рада буде перешкоджати роботі військових?? Де бойові дії , там військві зразу діют без згоди..
2. У місцевостях, де ведуться бойові дії, примусове відчуження або вилучення майна здійснюється за рішенням військового командування без погодження з органами, зазначеними у частині першій цієї статті
П.С. Зараз без дозвілу військвих (ТЦК) не приймають на роботу, віїзд закордон и т.д. Всі тільки починається!
виключно в місцевостях, на території яких ведуться бойові дії
3. Примусове відчуження майна, приватизованого у період дії воєнного стану,допускаєтьсявиключно в місцевостях, на території яких ведуться бойові дії, та здійснюється за рішенням Головнокомандувача Збройних Сил України, без погодження з органами, зазначеними у частині першій цієї статті. Ви навели норму для Ст4 П3.
antey1969 написав:Честно говоря, новый проект закона о мобилизации напряг за рубежом многих - не только мужчин, женщин в том числе. С какой целью он принимается в таком виде, я не знаю. На учет в консульство никто не собирается по понятным причинам. Люди скорее раздражены и у некоторых это раздражение переходит фактически в ненависть. Сегодня впервые услышал такое мнение от наших мигрантов "скорее бы уже захватили, чтобы весь этот цирк кончился". Однако... Просто фейерический результат!
цей майбутній закон ніяк не впливає на ваше життя в Німеччині,так само і на сприйняття повітряних тривог під час збиття.
Так человек не о себе -- просто поделился мнением/услышанным. И цель действительна не ясна: такое впечатление, что стараются максимально уменьшить возможной поток репатриантов...
Раньше подобных настроений вообще ни у кого из наших за рубежом не было. Наблюдаю, как постепенно меняются настроения. Сначала люди приезжали растерянные, обсуждали между собой что происходит в Украине, каждый ракетный удар, каждое изменение. Собирали гуманитарку фурами. Потом постепенно начали адаптироваться, пользоваться благами социала, но выходили на митинги в поддержку, собирали знакомым на тепловизоры и снарягу. Порядка половины озвучивали желание вернуться назад. Дальше чутка пообжились, пошли на курсы, разговоры о том, что вернутся назад стали постепенно затихать. Делились как в Украине их родственники и знакомые живут. Сейчас народ больше озабочен своим будущим здесь, некоторые уже вышли на работу, некоторые примеряются, куда лучше пойти. В связи с последними идеями сначала по поводу поставить на учет женщин, потом желание наших властей залезть копытами в социальные выплаты нашим за рубежом - все это вызвало жестко негативную реакцию. И как вишенка на торте тут же подоспел новый закон о мобилизации... Реакцию некоторых я описал. Да, это звучит дико, но еще несколько подобных зашкваров и я даже представить не берусь, какие здесь будут настроения. Если учесть, что наши делятся этим трэшем с местными и те от таких поворотов офигевают, рано или поздно это выльется в ропот, кого собственно Европа в Украине поддерживает. И местным политикам придется как-то на все это реагировать. У меня вообще складывается впечатление, что Зе таким образом по сути пилит сук, на котором сидит.
Востаннє редагувалось antey1969 в П'ят 09 лют, 2024 18:12, всього редагувалось 2 разів.
Denik написав:удари по нафтопереробним заводах росії - це той фактор, який може привести до збільшення дефіциту бюджету рф вже в лютому-березні до критичних розмірів. https://www.kommersant.ru/doc/6494658?from=top_main_6 В січні дефіцит бюджету орків - 3,3 млрд доларів. Другий аспект - ушкодження нафтопереробних заводів віддягнуть ресурси як фінансові так і людські для їх відновлення та захисту. Купа грошей компанії буде вкладено не в буріння (яке треба постійно збільшувати, щоб видобуток падав не швидко), а в ремонт, будівництво якихось захисних споруд. Крім того, армія орків буде змушена перекинути з лінії зіткнення якісь комплекси ППО. Ще й сплачувати військовослужбовцям в тилу за бойові чергування. Ще й буде якесь коливання цін через дефіцит нафтопродуктів до посівної. Тобто удар навіть не потрійний, а четверний: - падіння нафтових доходів бюджету та експортної виручки; - зменшення видобутку в майбутньосу через перекидання ресурсів на відновленння, захисні споруди, якийсь РЕБ з будівництва нових потужностей; - перекидання ППО з лінії зіткнення; - паливна криза навесні, фактично під "вибори" хуйла.
Підтримую. Ця новина найбільш важлива і радісна, за останній час. Наші ефективні далекобійні удари - це той самий "примус до миру", який може суттєво притушити агресію кацапів. Якщо вже наша влада так вперто не хоче рпв, то хоч так.