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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 671567166717671867196720>
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 18:22

  prodigy написав:
  ЛАД написав:
  Xenon написав:--------------
ТЦК будуть працювати цілодобово, – Постанова Кабміну.

"Теперь прием граждан в ТЦК и СП будет происходить круглосуточно. Это касается как учета призывников, так и учета транспортных средств. Круглосуточными также станут медицинские осмотры и психологические обследования ВЛК. Кроме того, ТЦК и СП получили возможность круглосуточно рассматривать дела об административных правонарушениях и накладывать взыскания".
------------

:?:
Смысл?


в полках ПВО Московского ВО после 1945г зенитчики спали в шинелях и сапогах,
охраняли небо 24/7

Вы ничего не путаете?
Зенитчики это всё же не ТЦК.
И "после 1945" это когда?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 18:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Вы поменьше Марафон смотрите


марафон не марафон, але писати про скоріше всіх захопили...це те саме, як сказати хворій людині -скоріше би ти вже

треба прибрати з гілки, навіщо аморальні думки
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 18:30

  lapay написав:
  ЛАД написав:Как здесь принято писать - очень авторитетный источник.

Зате по суті проблеми. Ми не можемо вплинути на запоребрикових баранів, але на свого є важіль впливу - це адекватні відповілі в соцопитуваннях. Не буде підтримки Земаячні - не буде і самознищення держави Україна.

Я здесь много раз просил - не согласны с какими-то действиями, объясните с чем и предложите, что надо делать.
Иначе это просто болтовня. И, вообще говоря, антиукраинская.
Что Вы называете "Земаячня"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 18:35

  sens написав:
  Hotab написав:Або вікові, або…
напишіть назву 5 останніх книг які ви прочитали в січні


у мене був приятель, який читав по 5-6 книг на день ( товстенних, 250-350 сторінок), брав у бібліотекара і 5-6 томів і наступного дня вже повертав назад
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 18:36

  prodigy написав:
  sens написав:
  Hotab написав:Або вікові, або…
напишіть назву 5 останніх книг які ви прочитали в січні


у мене був приятель, який читав по 5-6 книг на день ( товстенних, 250-350 сторінок), брав у бібліотекара і 5-6 томів і наступного дня вже повертав назад

Чому був? Помер?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 18:39

  antey1969 написав:Сегодня впервые услышал такое мнение от наших мигрантов "скорее бы уже захватили, чтобы весь этот цирк кончился".


аж приємно стало, як переживають за тих, хто не втік :mrgreen:
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 18:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Усіх з Новим роком!!!,за східним календарем,Китайський Новий рік.


п.с.крім москалів і псевдо патріотів повій.
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 18:40

Investor_K ,

Чому був? Помер?


надірвавши спину.

Взагалі читання книг дійсно підтримує роботу мозку. Але зовсім не гарантує психічне здоровʼя та адекватність.

О бесполезности чтения. Личная библиотека Гитлера

https://www.svoboda.org/amp/481511.html
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 18:41

antey1969

закінчуйте накидати на вентилятор- "про важке життя емігрантів за кордоном" (і без ваших повідомлень добре відомо, як вони там бідкаються сердешні і як турбуються за батьківщину)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 18:41

  Vadim_ написав:Усіх з Новим роком!!!,за східним календарем,Китайський Новий рік.

п.с.крім москалів і псевдо патріотів повій.

Зарано.
kyk
 
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