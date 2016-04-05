Xenon написав:-------------- ТЦК будуть працювати цілодобово, – Постанова Кабміну.
"Теперь прием граждан в ТЦК и СП будет происходить круглосуточно. Это касается как учета призывников, так и учета транспортных средств. Круглосуточными также станут медицинские осмотры и психологические обследования ВЛК. Кроме того, ТЦК и СП получили возможность круглосуточно рассматривать дела об административных правонарушениях и накладывать взыскания". ------------
Смысл?
в полках ПВО Московского ВО после 1945г зенитчики спали в шинелях и сапогах, охраняли небо 24/7
Вы ничего не путаете? Зенитчики это всё же не ТЦК. И "после 1945" это когда?
ЛАД написав:Как здесь принято писать - очень авторитетный источник.
Зате по суті проблеми. Ми не можемо вплинути на запоребрикових баранів, але на свого є важіль впливу - це адекватні відповілі в соцопитуваннях. Не буде підтримки Земаячні - не буде і самознищення держави Україна.
Я здесь много раз просил - не согласны с какими-то действиями, объясните с чем и предложите, что надо делать. Иначе это просто болтовня. И, вообще говоря, антиукраинская. Что Вы называете "Земаячня"?