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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 67166717671867196720>
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 18:42

  prodigy написав:antey1969

закінчуйте накидати на вентилятор- "про важке життя емігрантів за кордоном" (і без ваших повідомлень добре відомо, як вони там бідкаються сердешні і як турбуються за батьківщину)


Особливо хто має ціле житло, і просто користується моментом пожити не працюючи на ті ж гроші, за які в Україні треба працювати.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 18:51

ЛАД Я нічого не плутаю, в радянській армії не тільки траву фарбували

після закінчення 2світової декілька років тримали склад полків ппо мо в постійній готовності(тому і спали солдати по формі)

а чому ви дивуєтесь -при срср було багато маячні
типу як на флоті "15 минутная готовность ГД"
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 18:54

  ЛАД написав:
  lapay написав:
  ЛАД написав:Как здесь принято писать - очень авторитетный источник.

Зате по суті проблеми. Ми не можемо вплинути на запоребрикових баранів, але на свого є важіль впливу - це адекватні відповілі в соцопитуваннях. Не буде підтримки Земаячні - не буде і самознищення держави Україна.

Я здесь много раз просил - не согласны с какими-то действиями, объясните с чем и предложите, что надо делать.
Иначе это просто болтовня. И, вообще говоря, антиукраинская.
Что Вы называете "Земаячня"?

Там же конкретно написано - що робити. Земаячня - це, в першу чергу, вихід на кордони 91 збройним шляхом. Ще можна додати готовність Українм до багаторічної війни, з поточними втратами, і тому подібна маячня.
Якщо все чудово, то чому стає все гірше? Тому що не тільки Найвеличніший, але й багато пересічних відірвались від реальності і все ще підтримують Зеказки про війну.
Антиукраїнська діяльність - це не мої заклики до рпв, а оборона Бахмута, коли ніхто не зробив фортифікацію (Куп'янськ наступний) чи розмінування мінних полів кінцівками пехотинців.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 18:54

  Investor_K написав:
  prodigy написав:у мене був приятель, який читав по 5-6 книг на день ( товстенних, 250-350 сторінок), брав у бібліотекара і 5-6 томів і наступного дня вже повертав назад

Чому був? Помер?


тому що це було 39 років тому (коли були кадетами на плав практиці)
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 18:57

  kyk написав:
  Vadim_ написав:Усіх з Новим роком!!!,за східним календарем,Китайський Новий рік.

п.с.крім москалів і псевдо патріотів повій.

Зарано.

У сенсі?
Ви Новий рік святкуете 1 січня чі 31 грудня?
п.с. та на сході за часом вже і "1 січня" наразі.
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 18:59

  Vadim_ написав:
  kyk написав:
  Vadim_ написав:Усіх з Новим роком!!!,за східним календарем,Китайський Новий рік.

п.с.крім москалів і псевдо патріотів повій.

Зарано.

У сенсі?
Ви Новий рік святкуете 1 січня чі 31 грудня?
п.с. та на сході за часом вже і "1 січня" наразі.

10 февраля, тарапытся не надо )))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 19:03

  Vadim_ написав:Усіх з Новим роком!!!,за східним календарем,Китайський Новий рік.


п.с.крім москалів і псевдо патріотів повій.



східний новий рік то як раз для москалів- китайських повій
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 19:03

  Hotab написав:
  prodigy написав:antey1969

закінчуйте накидати на вентилятор- "про важке життя емігрантів за кордоном" (і без ваших повідомлень добре відомо, як вони там бідкаються сердешні і як турбуються за батьківщину)


Особливо хто має ціле житло, і просто користується моментом пожити не працюючи на ті ж гроші, за які в Україні треба працювати.


деякі дуже гарно працюють, але не всім так поталанило-працює в відомій компанії
(7к євро), робить сервіс обладнанню (за 2 роки відвідав всі країни Європи), у 2022му народилась у Німеччині перша дитина, у 2023му вже друга
намагається поєднувати любов до футболу з роботою (був на матчах ліги чемпіонів в Барселоні, Лісабоні, Неаполі тд)

може в перервах між таймами дивиться на карту deepstate?
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 19:09

  stm написав:
  Vadim_ написав:
  kyk написав:Зарано.

У сенсі?
Ви Новий рік святкуете 1 січня чі 31 грудня?
п.с. та на сході за часом вже і "1 січня" наразі.

10 февраля, тарапытся не надо )))

10 це 1 січня... :mrgreen:
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 19:10

prodigy , молодці. Що тут додати. Але це все ж виняток, так круто стартонути на новому місці.

Цікаво , а ще існують ті, хто віддалено з умовної Німеччини працює на Україну і платить в Україні податки? Чи їх прорахували, позбавивши виплат, і вони кинули роботу?
Hotab
 
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  #<1 ... 67166717671867196720>
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