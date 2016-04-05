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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 18:42
prodigy написав:antey1969
закінчуйте накидати на вентилятор- "про важке життя емігрантів за кордоном" (і без ваших повідомлень добре відомо, як вони там бідкаються сердешні і як турбуються за батьківщину)
Особливо хто має ціле житло, і просто користується моментом пожити не працюючи на ті ж гроші, за які в Україні треба працювати.
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 18:51
ЛАД Я нічого не плутаю, в радянській армії не тільки траву фарбували
після закінчення 2світової декілька років тримали склад полків ппо мо в постійній готовності(тому і спали солдати по формі)
а чому ви дивуєтесь -при срср було багато маячні
типу як на флоті "15 минутная готовность ГД"
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 18:54
ЛАД написав: lapay написав: ЛАД написав:
Как здесь принято писать - очень авторитетный источник.
Зате по суті проблеми. Ми не можемо вплинути на запоребрикових баранів, але на свого є важіль впливу - це адекватні відповілі в соцопитуваннях. Не буде підтримки Земаячні - не буде і самознищення держави Україна.
Я здесь много раз просил - не согласны с какими-то действиями, объясните с чем и предложите, что надо делать.
Иначе это просто болтовня. И, вообще говоря, антиукраинская.
Что Вы называете "Земаячня"?
Там же конкретно написано - що робити. Земаячня - це, в першу чергу, вихід на кордони 91 збройним шляхом. Ще можна додати готовність Українм до багаторічної війни, з поточними втратами, і тому подібна маячня.
Якщо все чудово, то чому стає все гірше? Тому що не тільки Найвеличніший, але й багато пересічних відірвались від реальності і все ще підтримують Зеказки про війну.
Антиукраїнська діяльність - це не мої заклики до рпв, а оборона Бахмута, коли ніхто не зробив фортифікацію (Куп'янськ наступний) чи розмінування мінних полів кінцівками пехотинців.
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 18:54
Investor_K написав: prodigy написав:
у мене був приятель, який читав по 5-6 книг на день ( товстенних, 250-350 сторінок), брав у бібліотекара і 5-6 томів і наступного дня вже повертав назад
Чому був? Помер?
тому що це було 39 років тому (коли були кадетами на плав практиці)
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 18:57
kyk написав: Vadim_ написав:
Усіх з Новим роком!!!,за східним календарем,Китайський Новий рік.
п.с.крім москалів і псевдо патріотів повій.
Зарано.
У сенсі?
Ви Новий рік святкуете 1 січня чі 31 грудня?
п.с. та на сході за часом вже і "1 січня" наразі.
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 18:59
Vadim_ написав: kyk написав: Vadim_ написав:
Усіх з Новим роком!!!,за східним календарем,Китайський Новий рік.
п.с.крім москалів і псевдо патріотів повій.
Зарано.
У сенсі?
Ви Новий рік святкуете 1 січня чі 31 грудня?
п.с. та на сході за часом вже і "1 січня" наразі.
10 февраля, тарапытся не надо )))
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 19:03
Vadim_ написав:
Усіх з Новим роком!!!,за східним календарем,Китайський Новий рік.
п.с.крім москалів і псевдо патріотів повій.
східний новий рік то як раз для москалів- китайських повій
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 19:03
Hotab написав: prodigy написав:antey1969
закінчуйте накидати на вентилятор- "про важке життя емігрантів за кордоном" (і без ваших повідомлень добре відомо, як вони там бідкаються сердешні і як турбуються за батьківщину)
Особливо хто має ціле житло, і просто користується моментом пожити не працюючи на ті ж гроші, за які в Україні треба працювати.
деякі дуже гарно працюють, але не всім так поталанило-працює в відомій компанії
(7к євро), робить сервіс обладнанню (за 2 роки відвідав всі країни Європи), у 2022му народилась у Німеччині перша дитина, у 2023му вже друга
намагається поєднувати любов до футболу з роботою (був на матчах ліги чемпіонів в Барселоні, Лісабоні, Неаполі тд)
може в перервах між таймами дивиться на карту deepstate?
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 19:09
stm написав: Vadim_ написав: kyk написав:
Зарано.
У сенсі?
Ви Новий рік святкуете 1 січня чі 31 грудня?
п.с. та на сході за часом вже і "1 січня" наразі.
10 февраля, тарапытся не надо )))
10 це 1 січня...
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 19:10
prodigy , молодці. Що тут додати. Але це все ж виняток, так круто стартонути на новому місці.
Цікаво , а ще існують ті, хто віддалено з умовної Німеччини працює на Україну і платить в Україні податки? Чи їх прорахували, позбавивши виплат, і вони кинули роботу?
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