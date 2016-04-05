RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6717671867196720>
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 19:15

  Hotab написав:prodigy , молодці. Що тут додати. Але це все ж виняток, так круто стартонути на новому місці.

Цікаво , а ще існують ті, хто віддалено з умовної Німеччини працює на Україну і платить в Україні податки? Чи їх прорахували, позбавивши виплат, і вони кинули роботу?

Є такі, особисто знаю декількох, у різних країнах. Частіше це ФОПи, але є й штатні співробітники деяких приватних компаній. :|
_Mykola_
 
Повідомлень: 4722
З нами з: 09.02.09
Подякував: 664 раз.
Подякували: 685 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 19:16

  Hotab написав:prodigy , молодці. Що тут додати. Але це все ж виняток, так круто стартонути на новому місці.

Цікаво , а ще існують ті, хто віддалено з умовної Німеччини працює на Україну і платить в Україні податки? Чи їх прорахували, позбавивши виплат, і вони кинули роботу?

Але ж людина через пів року проживання має стати податковим резидентом Німеччини. Як вона може не платити там податки?
kyk
 
Повідомлень: 1047
З нами з: 24.01.12
Подякував: 174 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 19:17

  prodigy написав:
  sens написав:
  Hotab написав:Або вікові, або…
напишіть назву 5 останніх книг які ви прочитали в січні


у мене був приятель, який читав по 5-6 книг на день ( товстенних, 250-350 сторінок), брав у бібліотекара і 5-6 томів і наступного дня вже повертав назад

Не вірю, одну можливо , я по молодості якось прочитав таке(350) за два чі три дні , десь з 15-00 до 02-00, але ще потрібно було і на навчання ходити.
Можна взять и 10 и завтра повернути, не прочитавши.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3065
З нами з: 23.05.14
Подякував: 598 раз.
Подякували: 485 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 19:19

kyk ,
Як вона може не платити там податки?


Ну якщо там на виплатах, а в Україні (дистанційно) працювати . Німці це вже прораховують? Є обмін інфо?
Hotab
 
Повідомлень: 10963
З нами з: 15.02.09
Подякував: 621 раз.
Подякували: 2150 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 19:22

  sens написав:
3. Примусове відчуження майна, приватизованого у період дії воєнного стану, допускається виключно в місцевостях, на території яких ведуться бойові дії, та здійснюється за рішенням Головнокомандувача Збройних Сил України, без погодження з органами, зазначеними у частині першій цієї статті.

У вас майно приватизовано під час дії воєнного стану та знаходиться на території де йдуть бойові дії? Тоді так- діє стаття 4 пункт 3.

Бойові дій не на всій території Украіни! але воєнний (надзвичайний) стан діє на всій території !

Ви розрізняєте різницю чому де бойові дії, там требе рішення Головнокомандувача, а де немає бойових дій там рішення місцевих органів.!!

https://ips.ligazakon.net/document/view/T124765?an=11

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану

примусове відчуження майна - позбавлення власника права власності на індивідуально визначене майно, що перебуває у приватній або комунальній власності та яке переходить у власність держави для використання в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану
Востаннє редагувалось maza5 в П'ят 09 лют, 2024 19:23, всього редагувалось 1 раз.
maza5
 
Повідомлень: 401
З нами з: 27.08.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 19:22

  Hotab написав:prodigy , молодці. Що тут додати. Але це все ж виняток, так круто стартонути на новому місці.

Цікаво , а ще існують ті, хто віддалено з умовної Німеччини працює на Україну і платить в Україні податки? Чи їх прорахували, позбавивши виплат, і вони кинули роботу?


я працюю на Україну, не отримую виплат, і плачу податки в Україні. якщо дійде до блокування рахунків і т.і., то прийдеться знайти роботу на умовній Німечинні і 500к+ податків бюджет втратить, і імовірно назавжди
adeges
 
Повідомлень: 4543
З нами з: 14.03.06
Подякував: 428 раз.
Подякували: 1053 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 19:23

  Hotab написав:kyk ,
Як вона може не платити там податки?


Ну якщо там на виплатах, а в Україні (дистанційно) працювати . Німці це вже прораховують? Є обмін інфо?

Не знаю. Теж цікаво, як це має бути по закону. Припустимо, ФОП в Україні сплатив податки. Чи потрібно платити додатково в Німеччині, як фізична особа, що отримала дохід? :)
P.S. Невже там так багато допомоги дають, що є сенс кидати нормальну роботу в Україні?
kyk
 
Повідомлень: 1047
З нами з: 24.01.12
Подякував: 174 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 19:26

  adeges написав:
  Hotab написав:prodigy , молодці. Що тут додати. Але це все ж виняток, так круто стартонути на новому місці.

Цікаво , а ще існують ті, хто віддалено з умовної Німеччини працює на Україну і платить в Україні податки? Чи їх прорахували, позбавивши виплат, і вони кинули роботу?


я працюю на Україну, не отримую виплат, і плачу податки в Україні. якщо дійде до блокування рахунків і т.і., то прийдеться знайти роботу на умовній Німечинні і 500к+ податків бюджет втратить, і імовірно назавжди

Вам з такими сумами сплат в держ.бюджет бронь не світить?

Невже там так багато допомоги дають, що є сенс кидати нормальну роботу в Україні?


500 євро на дорослу морду в Німеччині. З дитиною там ще майже стільки ж. . Я не знаю, вчитель середньої школи стільки отримує? Є йому сенс дистанційно вчителювати ризикуючи втратити німецькі виплати, , аніж спокійно лежати на спині рік?
Hotab
 
Повідомлень: 10963
З нами з: 15.02.09
Подякував: 621 раз.
Подякували: 2150 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 19:33

  prodigy написав:
  Investor_K написав:
  prodigy написав:у мене був приятель, який читав по 5-6 книг на день ( товстенних, 250-350 сторінок), брав у бібліотекара і 5-6 томів і наступного дня вже повертав назад

Чому був? Помер?


тому що це було 39 років тому (коли були кадетами на плав практиці)

Я книги не читаю. Я книги пишу.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9553
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 19:43

  Investor_K написав:
  prodigy написав:
  Investor_K написав:Чому був? Помер?


тому що це було 39 років тому (коли були кадетами на плав практиці)

Я книги не читаю. Я книги пишу.

Сперанский, как долго я вас искал :D

Hotab
 
Повідомлень: 10963
З нами з: 15.02.09
Подякував: 621 раз.
Подякували: 2150 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 6717671867196720>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1491 166997
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лют, 2024 12:06
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 557011
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 23107
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (755)
09.02.2024 19:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.