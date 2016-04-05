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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 671767186719672067216722>
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 19:15

  Hotab написав:prodigy , молодці. Що тут додати. Але це все ж виняток, так круто стартонути на новому місці.

Цікаво , а ще існують ті, хто віддалено з умовної Німеччини працює на Україну і платить в Україні податки? Чи їх прорахували, позбавивши виплат, і вони кинули роботу?

Є такі, особисто знаю декількох, у різних країнах. Частіше це ФОПи, але є й штатні співробітники деяких приватних компаній. :|
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 19:16

  Hotab написав:prodigy , молодці. Що тут додати. Але це все ж виняток, так круто стартонути на новому місці.

Цікаво , а ще існують ті, хто віддалено з умовної Німеччини працює на Україну і платить в Україні податки? Чи їх прорахували, позбавивши виплат, і вони кинули роботу?

Але ж людина через пів року проживання має стати податковим резидентом Німеччини. Як вона може не платити там податки?
kyk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 19:17

  prodigy написав:
  sens написав:
  Hotab написав:Або вікові, або…
напишіть назву 5 останніх книг які ви прочитали в січні


у мене був приятель, який читав по 5-6 книг на день ( товстенних, 250-350 сторінок), брав у бібліотекара і 5-6 томів і наступного дня вже повертав назад

Не вірю, одну можливо , я по молодості якось прочитав таке(350) за два чі три дні , десь з 15-00 до 02-00, але ще потрібно було і на навчання ходити.
Можна взять и 10 и завтра повернути, не прочитавши.
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 19:19

kyk ,
Як вона може не платити там податки?


Ну якщо там на виплатах, а в Україні (дистанційно) працювати . Німці це вже прораховують? Є обмін інфо?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 19:22

  sens написав:
3. Примусове відчуження майна, приватизованого у період дії воєнного стану, допускається виключно в місцевостях, на території яких ведуться бойові дії, та здійснюється за рішенням Головнокомандувача Збройних Сил України, без погодження з органами, зазначеними у частині першій цієї статті.

У вас майно приватизовано під час дії воєнного стану та знаходиться на території де йдуть бойові дії? Тоді так- діє стаття 4 пункт 3.

Бойові дій не на всій території Украіни! але воєнний (надзвичайний) стан діє на всій території !

Ви розрізняєте різницю чому де бойові дії, там требе рішення Головнокомандувача, а де немає бойових дій там рішення місцевих органів.!!

https://ips.ligazakon.net/document/view/T124765?an=11

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану

примусове відчуження майна - позбавлення власника права власності на індивідуально визначене майно, що перебуває у приватній або комунальній власності та яке переходить у власність держави для використання в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану
Востаннє редагувалось maza5 в П'ят 09 лют, 2024 19:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 19:22

  Hotab написав:prodigy , молодці. Що тут додати. Але це все ж виняток, так круто стартонути на новому місці.

Цікаво , а ще існують ті, хто віддалено з умовної Німеччини працює на Україну і платить в Україні податки? Чи їх прорахували, позбавивши виплат, і вони кинули роботу?


я працюю на Україну, не отримую виплат, і плачу податки в Україні. якщо дійде до блокування рахунків і т.і., то прийдеться знайти роботу на умовній Німечинні і 500к+ податків бюджет втратить, і імовірно назавжди
adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 19:23

  Hotab написав:kyk ,
Як вона може не платити там податки?


Ну якщо там на виплатах, а в Україні (дистанційно) працювати . Німці це вже прораховують? Є обмін інфо?

Не знаю. Теж цікаво, як це має бути по закону. Припустимо, ФОП в Україні сплатив податки. Чи потрібно платити додатково в Німеччині, як фізична особа, що отримала дохід? :)
P.S. Невже там так багато допомоги дають, що є сенс кидати нормальну роботу в Україні?
kyk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 19:26

  adeges написав:
  Hotab написав:prodigy , молодці. Що тут додати. Але це все ж виняток, так круто стартонути на новому місці.

Цікаво , а ще існують ті, хто віддалено з умовної Німеччини працює на Україну і платить в Україні податки? Чи їх прорахували, позбавивши виплат, і вони кинули роботу?


я працюю на Україну, не отримую виплат, і плачу податки в Україні. якщо дійде до блокування рахунків і т.і., то прийдеться знайти роботу на умовній Німечинні і 500к+ податків бюджет втратить, і імовірно назавжди

Вам з такими сумами сплат в держ.бюджет бронь не світить?

Невже там так багато допомоги дають, що є сенс кидати нормальну роботу в Україні?


500 євро на дорослу морду в Німеччині. З дитиною там ще майже стільки ж. . Я не знаю, вчитель середньої школи стільки отримує? Є йому сенс дистанційно вчителювати ризикуючи втратити німецькі виплати, , аніж спокійно лежати на спині рік?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 19:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Росіяни вдарили по Сумщині сімома авіабомбами, є загиблі та поранені, руйнування – фото
Станом на 17:36 було відомо про загибель двох мирних мешканців унаслідок російського удару, ще одна жінка може перебувати під завалами, четверо осіб отримали поранення, повідомляє ОГП.
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 19:51

  fox767676 написав:
  Vadim_ написав:Усіх з Новим роком!!!,за східним календарем,Китайський Новий рік.


п.с.крім москалів і псевдо патріотів повій.



східний новий рік то як раз для москалів- китайських повій

???
запитайте у вашего владим владимыча, что это такое?
Vadim_
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