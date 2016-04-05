напишіть назву 5 останніх книг які ви прочитали в січні
у мене був приятель, який читав по 5-6 книг на день ( товстенних, 250-350 сторінок), брав у бібліотекара і 5-6 томів і наступного дня вже повертав назад
Не вірю, одну можливо , я по молодості якось прочитав таке(350) за два чі три дні , десь з 15-00 до 02-00, але ще потрібно було і на навчання ходити. Можна взять и 10 и завтра повернути, не прочитавши.
sens написав: 3. Примусове відчуження майна, приватизованого у період дії воєнного стану,допускаєтьсявиключно в місцевостях, на території яких ведуться бойові дії, та здійснюється за рішенням Головнокомандувача Збройних Сил України, без погодження з органами, зазначеними у частині першій цієї статті.
У вас майно приватизовано під час дії воєнного стану та знаходиться на території де йдуть бойові дії? Тоді так- діє стаття 4 пункт 3.
Бойові дій не на всій території Украіни! але воєнний (надзвичайний) стан діє на всій території !
Ви розрізняєте різницю чому де бойові дії, там требе рішення Головнокомандувача, а де немає бойових дій там рішення місцевих органів.!!
ЗАКОН УКРАЇНИ Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану
примусове відчуження майна - позбавлення власника права власності на індивідуально визначене майно, що перебуває у приватній або комунальній власності та яке переходить у власність держави для використання в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану
Востаннє редагувалось maza5 в П'ят 09 лют, 2024 19:23, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:prodigy , молодці. Що тут додати. Але це все ж виняток, так круто стартонути на новому місці.
Цікаво , а ще існують ті, хто віддалено з умовної Німеччини працює на Україну і платить в Україні податки? Чи їх прорахували, позбавивши виплат, і вони кинули роботу?
я працюю на Україну, не отримую виплат, і плачу податки в Україні. якщо дійде до блокування рахунків і т.і., то прийдеться знайти роботу на умовній Німечинні і 500к+ податків бюджет втратить, і імовірно назавжди
Ну якщо там на виплатах, а в Україні (дистанційно) працювати . Німці це вже прораховують? Є обмін інфо?
Не знаю. Теж цікаво, як це має бути по закону. Припустимо, ФОП в Україні сплатив податки. Чи потрібно платити додатково в Німеччині, як фізична особа, що отримала дохід? P.S. Невже там так багато допомоги дають, що є сенс кидати нормальну роботу в Україні?
Hotab написав:prodigy , молодці. Що тут додати. Але це все ж виняток, так круто стартонути на новому місці.
Цікаво , а ще існують ті, хто віддалено з умовної Німеччини працює на Україну і платить в Україні податки? Чи їх прорахували, позбавивши виплат, і вони кинули роботу?
я працюю на Україну, не отримую виплат, і плачу податки в Україні. якщо дійде до блокування рахунків і т.і., то прийдеться знайти роботу на умовній Німечинні і 500к+ податків бюджет втратить, і імовірно назавжди
Вам з такими сумами сплат в держ.бюджет бронь не світить?
Невже там так багато допомоги дають, що є сенс кидати нормальну роботу в Україні?
500 євро на дорослу морду в Німеччині. З дитиною там ще майже стільки ж. . Я не знаю, вчитель середньої школи стільки отримує? Є йому сенс дистанційно вчителювати ризикуючи втратити німецькі виплати, , аніж спокійно лежати на спині рік?