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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 67186719672067216722>
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 19:59

  Vadim_ написав:
  fox767676 написав:
  Vadim_ написав:Усіх з Новим роком!!!,за східним календарем,Китайський Новий рік.


п.с.крім москалів і псевдо патріотів повій.



східний новий рік то як раз для москалів- китайських повій

???
запитайте у ладим ладиныча что это такое?


що питати?? що незрозуміло??? Що китайський новий рік повинні святкувати камунокитайці та їх історичні васали - шльондри-москалі-христопродавці.
До чого тут українці?
Люди віддають життЯ щоб тут не було цього тоталітарного сатанізму з калачакрами та чортами-драконами
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 20:08

  ЛАД написав:
  Bobua написав:..........
Аддєсам, Днєпрам, Харькавам, Чєрнігавам -- треба напружитись. Бо може вийти так, що воювати доведеться силами мільйонів власних ухилянтів. А не Карпатських...

Вы часто увлекаетесь.
У Вас есть данные, что сегодня война ведётся силами "Карпатських ухилянтів" и неухилянтів?
Если есть, то прежде, чем такое писать, приведите их.
Если нет, то не пишите такое. И не кривляйте названия городов.


Дані прості. У моїй бригаді Карпатські та всілякі інші західноукр.
Якщо знаєте про свої рідні бригади, набрані в рідних місцях, і які на фронті -- то можете створити перелік з посиланням на їхні сторінки. Можете ж? Чи ні?
Мені було би приємно знати, що місцеві теж масово воюють за Україну. Це надало би хоч якогось сенсу останнім двом рокам втраченого життя...

Багато людей у Одесі, Дніпрі, Харкові, Чернігові знають і вимовляють укр.назву міста? Чи хоч би здатні її вимовити легко і невимушено?
Чи ж більшість вживає окупантську назву, яку я тут і транслітерував...?
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 20:22

Душу й тіло ми положим за нашу свободу!© Але чомусь не всі..

  Bobua написав:Дані прості. У моїй бригаді Карпатські та всілякі інші західноукр.
Якщо знаєте про свої рідні бригади, набрані в рідних місцях, і які на фронті -- то можете створити перелік з посиланням на їхні сторінки. Можете ж? Чи ні?
Мені було би приємно знати, що місцеві теж масово воюють за Україну. Це надало би хоч якогось сенсу останнім двом рокам втраченого життя...
До речі, справді - переважно тут з Західних областей( з Волині, Львівської/Хмельницької...) і рідше трапляються з Одеської, Сумської, Харківської, Київської області... і дуууууже-дуже рідко трапляються з окупованих територій!(я тільки раз на одних натрапив з-під Маріуполя)
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 20:26


"Перемога" вже блиЗенько.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 20:27

  Успіх написав:
  Bobua написав:Дані прості. У моїй бригаді Карпатські та всілякі інші західноукр.
Якщо знаєте про свої рідні бригади, набрані в рідних місцях, і які на фронті -- то можете створити перелік з посиланням на їхні сторінки. Можете ж? Чи ні?
Мені було би приємно знати, що місцеві теж масово воюють за Україну. Це надало би хоч якогось сенсу останнім двом рокам втраченого життя...
До речі, справді - переважно тут з Західних областей( з Волині, Львівської/Хмельницької...) і рідше трапляються з Одеської, Сумської, Харківської, Київської області... і дуууууже-дуже рідко трапляються з окупованих територій!(я тільки раз на одних натрапив з-під Маріуполя)

3 штурмовая и Азов просто забирает Киевскую область и Харьков.
В Киевской области похоронок приходит не меньше Львовской, поверьте...
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 20:28

Устенко в ефірі ТК Київ сказав, що нічого страшного у разі відсутності грошей від США не буде. Просто на паузу підуть витрати на інвестиції. Таким непереконливим я його ще не бачтв
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 20:29

  Успіх написав:
  Bobua написав:Дані прості. У моїй бригаді Карпатські та всілякі інші західноукр.
Якщо знаєте про свої рідні бригади, набрані в рідних місцях, і які на фронті -- то можете створити перелік з посиланням на їхні сторінки. Можете ж? Чи ні?
Мені було би приємно знати, що місцеві теж масово воюють за Україну. Це надало би хоч якогось сенсу останнім двом рокам втраченого життя...
До речі, справді - переважно тут з Західних областей( з Волині, Львівської/Хмельницької...) і рідше трапляються з Одеської, Сумської, Харківської, Київської області... і дуууууже-дуже рідко трапляються з окупованих територій!(я тільки раз на одних натрапив з-під Маріуполя)

Там походу какой то закон , шо их низзя....................................
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 20:30

  prodigy написав:
  _hunter написав:Вы поменьше Марафон смотрите


марафон не марафон, але писати про скоріше всіх захопили...це те саме, як сказати хворій людині -скоріше би ти вже

Тут понимаете какая штука неоднозначная: есть, например, рак 4й стадии -- когда обезболивающие -- ВООБЩЕ НИКАКИЕ -- не действуют...
Как говорится "Лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас" (с) Шилль
Востаннє редагувалось _hunter в П'ят 09 лют, 2024 20:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 20:32

Vadim_ ,
Новій рік святкують всі пересічні громадяни , не ховаючись від ТЦК.


З цілодобового ВЛК пишете?
Дочка вже у десантному навчається, щоб на ранню пенсію?


Тут понимаете какая штука неоднозначная: есть, например, рак 4й стадии -- когда обезболивающие -- ВООБЩЕ НИКАКИЕ -- не действуют.

Ви зараз нагадуєте мемного мушчину, який при 37.2 пише заповіт.
Від вас не вимагають перестати бути ганчіркою. Просто перестаньте це афішувати.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 09 лют, 2024 20:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 20:34

  Investor_K написав:Устенко в ефірі ТК Київ сказав, що нічого страшного у разі відсутності грошей від США не буде. Просто на паузу підуть витрати на інвестиції. Таким непереконливим я його ще не бачтв

А делегація з Конгресу США (від обох партій), яка приїхала сьогодні до Києва, каже, що гроші схвалять 8) Отже, моліться там, як ви вмієте :wink:
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