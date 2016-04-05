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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6719672067216722>
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 20:40

  Успіх написав:
  Bobua написав:Дані прості. У моїй бригаді Карпатські та всілякі інші західноукр.
Якщо знаєте про свої рідні бригади, набрані в рідних місцях, і які на фронті -- то можете створити перелік з посиланням на їхні сторінки. ...
До речі, справді - переважно тут з Західних областей( з Волині, Львівської/Хмельницької...) і рідше трапляються з Одеської, Сумської, Харківської, Київської області... і дуууууже-дуже рідко трапляються з окупованих територій!(я тільки раз на одних натрапив з-під Маріуполя)

  stm написав:3 штурмовая и Азов просто забирает Киевскую область и Харьков.
В Киевской области похоронок приходит не меньше Львовской, поверьте...

Додам, що миколаївські кіборги захищали Донецьк (аеропорт), Бахмут, Авдіївку... та іже з ними. Одеські морпіхи теж там, на Сході.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 20:44

Всі однаково (не)корисні!©

  vitaliiangel написав:
  Schmit написав:Взагалі то він заявив, що Залужний був проти такого контрнаступу, бо який взагалі міг бути контрнаступ, якщо у нас не було переваги по жодним позиціям, починаючи від авіації і так далі. Але політичне керівництво втручалось і вимагало ... результат. Добре хоч атакували малими групами, а не злили всю техніку і людей, як хтось хотів.
если он был против, его вынуждали, надо было тогда ещё раппорт на стол и объяснить людям, что контрнаступление - бессмысленная мясорубка. А быть против и делать - признак безволия и бесхребетности. Все они держатся за свои должности руками и зубами. Кто то сложил с себя полномочия добровольно, из-за несогласия с планом действий руководства?
Так отож!
Я ж кажу - всі вони одного поля ягоди!
Якщо влада куйова/некомпетентна, то ви всі, генералісімуси - апріорі (!!!) маєте бути компетентні!
Маєте мати плани А, Б, В, Г, Д... на будь-який розвиток подій на фронті!

Якщо влада - НЕ компетентна у військовій справі, думають/вважають, що на фронті - всі кіборги/термінатори і можуть спокійно, як роботи, воювати хоч 10, а хоч 100років... - то генералісімуси вчились на це пів свого життя!!!
Вони то мали ЗРАЗУ/в перше півріччя повномасштабної - трубити у всі труби і вуха владі, що потрібно "те і те", що потрібно ОБОВ'ЯЗКОВО(!!!) за рік часу по-трохи замінювати людей на фронті!

А виявилось, що шмарклі жували всі - як влада, так і "компетентні" ВІЙСЬКОВІ генералісімуси!!!🤮🤮🤮
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 20:49

Керівництво країни чекає від нововпризначеного головкома ЗСУ Олександра Сирського "аудиту" військовослужбовців, бо із 1 млн мобілізованих в реальних бойових діях брали участь лише до 300 000 осіб. 8) :shock:

Інші були дуже далеко від війни, але ж вони є. Тому, мені здається, одне з ключових завдань Сирського – саме провести аудит: де, як і хто перебуває. :oops: 8) І після цього сказати, яка ще додаткова кількість (потрібна - ред.).

Мобілізація має бути постійною, але не одномоментною. Пан Сирський має сказати, де і як оці люди використовувались чи будуть використовуватися, які уже є мобілізованими".
https://www.pravda.com.ua/news/2024/02/9/7441200/
Востаннє редагувалось jump в П'ят 09 лют, 2024 20:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 20:49

fox767676
Як тут багато довбойобів
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 20:49

  kyk написав:
  Hotab написав:kyk ,
Як вона може не платити там податки?


Ну якщо там на виплатах, а в Україні (дистанційно) працювати . Німці це вже прораховують? Є обмін інфо?

Не знаю. Теж цікаво, як це має бути по закону. Припустимо, ФОП в Україні сплатив податки. Чи потрібно платити додатково в Німеччині, як фізична особа, що отримала дохід? :)
P.S. Невже там так багато допомоги дають, що є сенс кидати нормальну роботу в Україні?

Как по-закону должно быть выше писали: пол года -- и налоговый резидент новой страны.
Но пока на это повсеместно "закрывают глаза".
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 20:51

fox767676
а шо з твойім?
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 20:52

  Hotab написав:
  adeges написав:
  Hotab написав:prodigy , молодці. Що тут додати. Але це все ж виняток, так круто стартонути на новому місці.

Цікаво , а ще існують ті, хто віддалено з умовної Німеччини працює на Україну і платить в Україні податки? Чи їх прорахували, позбавивши виплат, і вони кинули роботу?


я працюю на Україну, не отримую виплат, і плачу податки в Україні. якщо дійде до блокування рахунків і т.і., то прийдеться знайти роботу на умовній Німечинні і 500к+ податків бюджет втратить, і імовірно назавжди

Вам з такими сумами сплат в держ.бюджет бронь не світить?

Это один из забавных приколов квартала: считается, что такой человек принисет гараздо больше пользы в окопах где-то под Авдеевкой.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 20:56

  fox767676 написав:
  Vadim_ написав:..


Хлопчик прикрий свій комунокитайський пістак.

Ліцо наріда, довбойоб
Востаннє редагувалось Vadim_ в П'ят 09 лют, 2024 21:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 20:56

  Успіх написав:
  Bobua написав:Дані прості. У моїй бригаді Карпатські та всілякі інші західноукр.
Якщо знаєте про свої рідні бригади, набрані в рідних місцях, і які на фронті -- то можете створити перелік з посиланням на їхні сторінки. Можете ж? Чи ні?
Мені було би приємно знати, що місцеві теж масово воюють за Україну. Це надало би хоч якогось сенсу останнім двом рокам втраченого життя...
До речі, справді - переважно тут з Західних областей( з Волині, Львівської/Хмельницької...) і рідше трапляються з Одеської, Сумської, Харківської, Київської області... і дуууууже-дуже рідко трапляються з окупованих територій!(я тільки раз на одних натрапив з-під Маріуполя)


УСПИХ , ВОВУА , харе вже усіляку брєдятину накидувати .
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 21:14

  stryzhko написав:Холява правий на 100%. Рука на нижньому сфінктері і курс нікого вже не цікавить. Сумно, страшно...

холява агент расии
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