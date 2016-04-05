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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 21:15
Vadim_ написав: stryzhko написав:
Холява правий на 100%. Рука на нижньому сфінктері і курс нікого вже не цікавить. Сумно, страшно...
холява агент расии
Ні. Він агент божий. Як і я.
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 21:15
Успіх
Я тобі ще раз наголошую , потри ту пацютячину що написав .
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холява
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 21:17
Hotab написав:
Я не знаю, вчитель середньої школи стільки отримує?
Тисяч 5 на місяць. Знайома викладає в університеті, зарплата ще більша.
Є йому сенс дистанційно вчителювати ризикуючи втратити німецькі виплати, , аніж спокійно лежати на спині рік?
Дістанційно вчителюють чи за звичкою, чи з патріотизму.
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 21:18
Сибарит написав:У меня тут наметилась 6-я попытка мобилизации.
На этот раз в партизаны, что увеличивает шансы на успешность.
Получил из части список того, что рекомендовано взять с собой. Список значительно полнее и толковее, чем военкоматовский, но один пункт поставил меня в тупик, а с обратной связью не сложилось.
В списке присутствует "сезонная обувь". Что имеется в виду и каково ее назначение?
Есть подозрение, что эта замена на время сушки берцев, но для этого сгодится та, в которой я туда пойду. Что из обуви реально нужно?
Будете смеяться, но я два года в армии проходил исключительно в летних кроссовках скетчерс в сеточку, дело в том что у меня одна стопа искривлена почти под углом в 70 градусов, и никакая другая обувь не налазит. Зимой покупаю один раз в месяц на несколько размеров больше, чтобы налезло несколько теплых носков, летом раз в два месяца, за два года купил 15 кроссовок скетчерс одной модели.
Больше того военную форму я надевал последний раз месяцев восемь назад, масса следящих беспилотников, если люди в форме сразу прилетает на голову какая-то хрень.Маскировка прежде всего. Идёт охота, беспилотники охотятся.
Жена раз в месяц высылает мне набор из секонда, джинсы Левис, свитер и тд.
Насчёт теробороны, я бы не обольщался, многие бригады теробороны рубятся на смерть на нуле, и от некоторых осталось процентов 30 личного состава, от призванных в 2022 году.
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 21:20
холява написав:Успіх
Я тобі ще раз наголошую , потри ту пацютячину що написав .
Пачемуто трут меня
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 21:21
холява написав:Успіх
Я тобі ще раз наголошую , потри ту пацютячину що написав .
як там ваш бізнес з москалями?
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 21:23
холява написав:Успіх
Я тобі ще раз наголошую , потри ту пацютячину що написав .
Як тільки приймуть закон ДЕмобілізації(максимум 24міс служби і на дембель) і я піду на дембель - так я не те, що стерти... - я можу місяць тут ні слова не написати!!!
Тож, коли там приймуть закон?
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 21:25
prodigy написав:antey1969
закінчуйте накидати на вентилятор- "про важке життя емігрантів за кордоном" (і без ваших повідомлень добре відомо, як вони там бідкаються сердешні і як турбуються за батьківщину)
Прислушался, удалил, заткнулся.
Внимаю и нотирую с трепетом душевным.
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Bukka
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