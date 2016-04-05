Bobua написав:Дані прості. У моїй бригаді Карпатські та всілякі інші західноукр. Якщо знаєте про свої рідні бригади, набрані в рідних місцях, і які на фронті -- то можете створити перелік з посиланням на їхні сторінки. Можете ж? Чи ні? Мені було би приємно знати, що місцеві теж масово воюють за Україну. Це надало би хоч якогось сенсу останнім двом рокам втраченого життя...
До речі, справді - переважно тут з Західних областей( з Волині, Львівської/Хмельницької...) і рідше трапляються з Одеської, Сумської, Харківської, Київської області... і дуууууже-дуже рідко трапляються з окупованих територій!(я тільки раз на одних натрапив з-під Маріуполя)
3 штурмовая и Азов просто забирает Киевскую область и Харьков. В Киевской области похоронок приходит не меньше Львовской, поверьте...
Bobua написав:Дані прості. У моїй бригаді Карпатські та всілякі інші західноукр. Якщо знаєте про свої рідні бригади, набрані в рідних місцях, і які на фронті -- то можете створити перелік з посиланням на їхні сторінки. ...
До речі, справді - переважно тут з Західних областей( з Волині, Львівської/Хмельницької...) і рідше трапляються з Одеської, Сумської, Харківської, Київської області... і дуууууже-дуже рідко трапляються з окупованих територій!(я тільки раз на одних натрапив з-під Маріуполя)
stm написав:3 штурмовая и Азов просто забирает Киевскую область и Харьков. В Киевской области похоронок приходит не меньше Львовской, поверьте...
Додам, що миколаївські кіборги захищали Донецьк (аеропорт), Бахмут, Авдіївку... та іже з ними. Одеські морпіхи теж там, на Сході.
Керівництво країни чекає від нововпризначеного головкома ЗСУ Олександра Сирського "аудиту" військовослужбовців, бо із 1 млн мобілізованих в реальних бойових діях брали участь лише до 300 000 осіб.
Інші були дуже далеко від війни, але ж вони є. Тому, мені здається, одне з ключових завдань Сирського – саме провести аудит: де, як і хто перебуває. І після цього сказати, яка ще додаткова кількість (потрібна - ред.).
Ну якщо там на виплатах, а в Україні (дистанційно) працювати . Німці це вже прораховують? Є обмін інфо?
Не знаю. Теж цікаво, як це має бути по закону. Припустимо, ФОП в Україні сплатив податки. Чи потрібно платити додатково в Німеччині, як фізична особа, що отримала дохід? P.S. Невже там так багато допомоги дають, що є сенс кидати нормальну роботу в Україні?
Как по-закону должно быть выше писали: пол года -- и налоговый резидент новой страны. Но пока на это повсеместно "закрывают глаза".
Сибарит написав:У меня тут наметилась 6-я попытка мобилизации. На этот раз в партизаны, что увеличивает шансы на успешность. Получил из части список того, что рекомендовано взять с собой. Список значительно полнее и толковее, чем военкоматовский, но один пункт поставил меня в тупик, а с обратной связью не сложилось. В списке присутствует "сезонная обувь". Что имеется в виду и каково ее назначение? Есть подозрение, что эта замена на время сушки берцев, но для этого сгодится та, в которой я туда пойду. Что из обуви реально нужно?
Будете смеяться, но я два года в армии проходил исключительно в летних кроссовках скетчерс в сеточку, дело в том что у меня одна стопа искривлена почти под углом в 70 градусов, и никакая другая обувь не налазит. Зимой покупаю один раз в месяц на несколько размеров больше, чтобы налезло несколько теплых носков, летом раз в два месяца, за два года купил 15 кроссовок скетчерс одной модели. Больше того военную форму я надевал последний раз месяцев восемь назад, масса следящих беспилотников, если люди в форме сразу прилетает на голову какая-то хрень.Маскировка прежде всего. Идёт охота, беспилотники охотятся. Жена раз в месяц высылает мне набор из секонда, джинсы Левис, свитер и тд. Насчёт теробороны, я бы не обольщался, многие бригады теробороны рубятся на смерть на нуле, и от некоторых осталось процентов 30 личного состава, от призванных в 2022 году.