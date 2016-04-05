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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 67186719672067216722>
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 20:27

  Успіх написав:
  Bobua написав:Дані прості. У моїй бригаді Карпатські та всілякі інші західноукр.
Якщо знаєте про свої рідні бригади, набрані в рідних місцях, і які на фронті -- то можете створити перелік з посиланням на їхні сторінки. Можете ж? Чи ні?
Мені було би приємно знати, що місцеві теж масово воюють за Україну. Це надало би хоч якогось сенсу останнім двом рокам втраченого життя...
До речі, справді - переважно тут з Західних областей( з Волині, Львівської/Хмельницької...) і рідше трапляються з Одеської, Сумської, Харківської, Київської області... і дуууууже-дуже рідко трапляються з окупованих територій!(я тільки раз на одних натрапив з-під Маріуполя)

3 штурмовая и Азов просто забирает Киевскую область и Харьков.
В Киевской области похоронок приходит не меньше Львовской, поверьте...
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 20:28

Устенко в ефірі ТК Київ сказав, що нічого страшного у разі відсутності грошей від США не буде. Просто на паузу підуть витрати на інвестиції. Таким непереконливим я його ще не бачтв
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 20:30

  prodigy написав:
  _hunter написав:Вы поменьше Марафон смотрите


марафон не марафон, але писати про скоріше всіх захопили...це те саме, як сказати хворій людині -скоріше би ти вже

Тут понимаете какая штука неоднозначная: есть, например, рак 4й стадии -- когда обезболивающие -- ВООБЩЕ НИКАКИЕ -- не действуют...
Как говорится "Лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас" (с) Шилль
Востаннє редагувалось _hunter в П'ят 09 лют, 2024 20:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 20:32

Vadim_ ,
Новій рік святкують всі пересічні громадяни , не ховаючись від ТЦК.


З цілодобового ВЛК пишете?
Дочка вже у десантному навчається, щоб на ранню пенсію?


Тут понимаете какая штука неоднозначная: есть, например, рак 4й стадии -- когда обезболивающие -- ВООБЩЕ НИКАКИЕ -- не действуют.

Ви зараз нагадуєте мемного мушчину, який при 37.2 пише заповіт.
Від вас не вимагають перестати бути ганчіркою. Просто перестаньте це афішувати.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 09 лют, 2024 20:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 20:34

  Investor_K написав:Устенко в ефірі ТК Київ сказав, що нічого страшного у разі відсутності грошей від США не буде. Просто на паузу підуть витрати на інвестиції. Таким непереконливим я його ще не бачтв

А делегація з Конгресу США (від обох партій), яка приїхала сьогодні до Києва, каже, що гроші схвалять 8) Отже, моліться там, як ви вмієте :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 20:40

  Успіх написав:
  Bobua написав:Дані прості. У моїй бригаді Карпатські та всілякі інші західноукр.
Якщо знаєте про свої рідні бригади, набрані в рідних місцях, і які на фронті -- то можете створити перелік з посиланням на їхні сторінки. ...
До речі, справді - переважно тут з Західних областей( з Волині, Львівської/Хмельницької...) і рідше трапляються з Одеської, Сумської, Харківської, Київської області... і дуууууже-дуже рідко трапляються з окупованих територій!(я тільки раз на одних натрапив з-під Маріуполя)

  stm написав:3 штурмовая и Азов просто забирает Киевскую область и Харьков.
В Киевской области похоронок приходит не меньше Львовской, поверьте...

Додам, що миколаївські кіборги захищали Донецьк (аеропорт), Бахмут, Авдіївку... та іже з ними. Одеські морпіхи теж там, на Сході.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 20:49

Керівництво країни чекає від нововпризначеного головкома ЗСУ Олександра Сирського "аудиту" військовослужбовців, бо із 1 млн мобілізованих в реальних бойових діях брали участь лише до 300 000 осіб. 8) :shock:

Інші були дуже далеко від війни, але ж вони є. Тому, мені здається, одне з ключових завдань Сирського – саме провести аудит: де, як і хто перебуває. :oops: 8) І після цього сказати, яка ще додаткова кількість (потрібна - ред.).

Мобілізація має бути постійною, але не одномоментною. Пан Сирський має сказати, де і як оці люди використовувались чи будуть використовуватися, які уже є мобілізованими".
https://www.pravda.com.ua/news/2024/02/9/7441200/
Востаннє редагувалось jump в П'ят 09 лют, 2024 20:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 20:49

  kyk написав:
  Hotab написав:kyk ,
Як вона може не платити там податки?


Ну якщо там на виплатах, а в Україні (дистанційно) працювати . Німці це вже прораховують? Є обмін інфо?

Не знаю. Теж цікаво, як це має бути по закону. Припустимо, ФОП в Україні сплатив податки. Чи потрібно платити додатково в Німеччині, як фізична особа, що отримала дохід? :)
P.S. Невже там так багато допомоги дають, що є сенс кидати нормальну роботу в Україні?

Как по-закону должно быть выше писали: пол года -- и налоговый резидент новой страны.
Но пока на это повсеместно "закрывают глаза".
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 21:17

  Hotab написав:Я не знаю, вчитель середньої школи стільки отримує?

Тисяч 5 на місяць. Знайома викладає в університеті, зарплата ще більша.
Є йому сенс дистанційно вчителювати ризикуючи втратити німецькі виплати, , аніж спокійно лежати на спині рік?

Дістанційно вчителюють чи за звичкою, чи з патріотизму.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 21:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сибарит написав:У меня тут наметилась 6-я попытка мобилизации.
На этот раз в партизаны, что увеличивает шансы на успешность.
Получил из части список того, что рекомендовано взять с собой. Список значительно полнее и толковее, чем военкоматовский, но один пункт поставил меня в тупик, а с обратной связью не сложилось.
В списке присутствует "сезонная обувь". Что имеется в виду и каково ее назначение?
Есть подозрение, что эта замена на время сушки берцев, но для этого сгодится та, в которой я туда пойду. Что из обуви реально нужно?


Будете смеяться, но я два года в армии проходил исключительно в летних кроссовках скетчерс в сеточку, дело в том что у меня одна стопа искривлена почти под углом в 70 градусов, и никакая другая обувь не налазит. Зимой покупаю один раз в месяц на несколько размеров больше, чтобы налезло несколько теплых носков, летом раз в два месяца, за два года купил 15 кроссовок скетчерс одной модели.
Больше того военную форму я надевал последний раз месяцев восемь назад, масса следящих беспилотников, если люди в форме сразу прилетает на голову какая-то хрень.Маскировка прежде всего. Идёт охота, беспилотники охотятся.
Жена раз в месяц высылает мне набор из секонда, джинсы Левис, свитер и тд.
Насчёт теробороны, я бы не обольщался, многие бригады теробороны рубятся на смерть на нуле, и от некоторых осталось процентов 30 личного состава, от призванных в 2022 году.
freeze
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