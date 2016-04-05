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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6719672067216722>
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 21:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Тож, коли там приймуть закон?
Второе чтение, подпись ЗЕ - значит ближе к 20м числам марта будет закон.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 21:40

За крок до перевороту думок!©

  freeze написав:и от некоторых осталось процентов 30 личного состава, от призванных в 2022 году.
Тому я кажу, що коли приймуть закон "демобілізація після 24міс. служби", то ВСІ(як тут думають) не підуть додому, так як вже не так багато і залишилось з тих, хто пішов на фронт в перших 2-3місяці!
Тому, якщо взяти отих умовних 30% і змоделювати, що стільки умовно є загалом... а ще з тих 30% - може 5-10% захоче залишитись(холостяки/розведені, яким і так дома скучно/нема чим зайнятись) - то вийде, що замінити в перші місяці потрібно всього лиш 20-25% фронтовиків!

То що, плять, так важко замінити таку кількість фронтовиків?

Там десь вийде тисяч з 50-70...
Хіба це НЕ підйомна задача???

Було б лише бажання/політична воля, а не пережовування шмарклів і якесь незрозуміле мичання, як законотворців, так і військових генералісімусів!!! :evil:
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 21:43

  Игорь Алексеевич написав:
  Успіх написав:Тож, коли там приймуть закон?
Второе чтение, подпись ЗЕ - значит ближе к 20м числам марта будет закон.

Нехай там вносять поправки і дають на загал/в ЗМІ ознайомитись народові ще цього місяця!
Бо їх кров нагла залиє! :mrgreen: :twisted:
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 21:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  freeze написав:Насчёт теробороны, я бы не обольщался, многие бригады теробороны рубятся на смерть на нуле, и от некоторых осталось процентов 30 личного состава, от призванных в 2022 году.

Місцеві ТРО, що були подібні до народних дружин, практично самоліквідувались, а ТРО ЗСУ то несе службу. Хоча і в одній частині служба різниться. Може якраз у відповідності до здібностей задіють.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 21:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Тому я кажу, що коли приймуть закон "демобілізація після 24міс. служби"
Пока в первом чтении нет 24мес. Есть 36 и дембель по обстановке на войне. Хотят что то изменить на второе чтение про 24мес., но там хотят разделить по месяцам и нахождению на войне, кто и где воевал эти мес. Если 0, то одни подсчёты, если в тылу, то по др. считать будут. Но а пока 36мес и то дембель, если подпишет начальство и министр. А т.к. постоянно обстановка на фронте тяжёлая, то на дембель только 300 можно уйти, а иначе не отпустят.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 21:47

Чому 9-тикласнику досі не дійшло, що в першу чергу будуть укомплектовувати вакантні посади. Яких по різним оцінкам від 100 до 200 тисяч . І може тоді будуть пробувати ротації.
Невже 9 класів - це приговор? Невже все що він зможе, це як баран писати з дня в день одне і теж, повністю відключаючи мозок? Може хай стане біля гармати під час відкату, трохи переїпе, щоб мізки перетрухнулись?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 21:51

США МАЮТЬ ЗАПАСНИЙ ПЛАН ДЛЯ ДОПОМОГИ УКРАЇНІ – БАЙДЕН

https://flot2017.com/ssha-maiut-zapasny ... ni-bajden/

Для этого Шольц и прилетел в США.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 21:56

  Успіх написав:
  Hotab написав:Чому
Чому Рідна Ненька Батьківщина Україна у вогні, а длбйоп поїхав в Занзібар тицяти свою піпетку в негритоскій пісТі? :lol:

Бо відповідь на це питання дятел теж не здатний запамʼятати.
А ще ти настільки дебіл без освіти, що в 2024 році ділиш людей по кольору шкіри. Тобі хоч 100к плати, хоч на базарі 10 за велозапчастини, ти ніколи не виростеш зі свого 9-того класу. Тому для таких як ти досі в правилах форуму пишуть про недопустимість поділу людей по расі, релігії та кольору шкіри.
В структурах ООН за найменший прояв расизму - відразу в стоп-лист не тільки ООН, а будь-яку поважну організацію.

Але хіба ж ти читав ті правила? Хіба ти хоч щось колись читав за останні 25 років, крім прайсу на велозапчастини?
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 09 лют, 2024 22:08, всього редагувалось 3 разів.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 21:59

  Игорь Алексеевич написав:
  Успіх написав:Тому я кажу, що коли приймуть закон "демобілізація після 24міс. служби"
Пока в первом чтении нет 24мес. Есть 36 и дембель по обстановке на войне. Хотят что то изменить на второе чтение про 24мес., но там хотят разделить по месяцам и нахождению на войне, кто и где воевал эти мес. Если 0, то одни подсчёты, если в тылу, то по др. считать будут. Но а пока 36мес и то дембель, если подпишет начальство и министр. А т.к. постоянно обстановка на фронте тяжёлая, то на дембель только 300 можно уйти, а иначе не отпустят.

Бо длПойопи пишуть/складають такі закони!!!
Долпойопи!!!

Якщо б їхні сини/брати воювали саме в зоні БД, то вони б таких тупарилих законів і близько не писали б!!!
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 21:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://twitter.com/Luganskiy_Twi/statu ... _&ref_url=

«Відбиття агресії від кого? Ми не розуміємо, від кого?»

Космач, ИФ область.
serg1974
 
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