Второе чтение, подпись ЗЕ - значит ближе к 20м числам марта будет закон.
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 21:36
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 09 лют, 2024 21:40
За крок до перевороту думок!©
Тому я кажу, що коли приймуть закон "демобілізація після 24міс. служби", то ВСІ(як тут думають) не підуть додому, так як вже не так багато і залишилось з тих, хто пішов на фронт в перших 2-3місяці!
Тому, якщо взяти отих умовних 30% і змоделювати, що стільки умовно є загалом... а ще з тих 30% - може 5-10% захоче залишитись(холостяки/розведені, яким і так дома скучно/нема чим зайнятись) - то вийде, що замінити в перші місяці потрібно всього лиш 20-25% фронтовиків!
То що, плять, так важко замінити таку кількість фронтовиків?
Там десь вийде тисяч з 50-70...
Хіба це НЕ підйомна задача???
Було б лише бажання/політична воля, а не пережовування шмарклів і якесь незрозуміле мичання, як законотворців, так і військових генералісімусів!!!
Додано: П'ят 09 лют, 2024 21:43
Додано: П'ят 09 лют, 2024 21:45
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Місцеві ТРО, що були подібні до народних дружин, практично самоліквідувались, а ТРО ЗСУ то несе службу. Хоча і в одній частині служба різниться. Може якраз у відповідності до здібностей задіють.
Додано: П'ят 09 лют, 2024 21:46
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Пока в первом чтении нет 24мес. Есть 36 и дембель по обстановке на войне. Хотят что то изменить на второе чтение про 24мес., но там хотят разделить по месяцам и нахождению на войне, кто и где воевал эти мес. Если 0, то одни подсчёты, если в тылу, то по др. считать будут. Но а пока 36мес и то дембель, если подпишет начальство и министр. А т.к. постоянно обстановка на фронте тяжёлая, то на дембель только 300 можно уйти, а иначе не отпустят.
Додано: П'ят 09 лют, 2024 21:47
Чому 9-тикласнику досі не дійшло, що в першу чергу будуть укомплектовувати вакантні посади. Яких по різним оцінкам від 100 до 200 тисяч . І може тоді будуть пробувати ротації.
Невже 9 класів - це приговор? Невже все що він зможе, це як баран писати з дня в день одне і теж, повністю відключаючи мозок? Може хай стане біля гармати під час відкату, трохи переїпе, щоб мізки перетрухнулись?
Додано: П'ят 09 лют, 2024 21:51
США МАЮТЬ ЗАПАСНИЙ ПЛАН ДЛЯ ДОПОМОГИ УКРАЇНІ – БАЙДЕН
Для этого Шольц и прилетел в США.
Додано: П'ят 09 лют, 2024 21:56
Бо відповідь на це питання дятел теж не здатний запамʼятати.
А ще ти настільки дебіл без освіти, що в 2024 році ділиш людей по кольору шкіри. Тобі хоч 100к плати, хоч на базарі 10 за велозапчастини, ти ніколи не виростеш зі свого 9-того класу. Тому для таких як ти досі в правилах форуму пишуть про недопустимість поділу людей по расі, релігії та кольору шкіри.
В структурах ООН за найменший прояв расизму - відразу в стоп-лист не тільки ООН, а будь-яку поважну організацію.
Але хіба ж ти читав ті правила? Хіба ти хоч щось колись читав за останні 25 років, крім прайсу на велозапчастини?
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 09 лют, 2024 22:08, всього редагувалось 3 разів.
Додано: П'ят 09 лют, 2024 21:59
Бо длПойопи пишуть/складають такі закони!!!
Долпойопи!!!
Якщо б їхні сини/брати воювали саме в зоні БД, то вони б таких тупарилих законів і близько не писали б!!!
Додано: П'ят 09 лют, 2024 21:59
Re: Напад росії і білорусі на Україну
«Відбиття агресії від кого? Ми не розуміємо, від кого?»
Космач, ИФ область.
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