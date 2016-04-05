ЛАД написав:Вы часто увлекаетесь. У Вас есть данные, что сегодня война ведётся силами "Карпатських ухилянтів" и неухилянтів? Если есть, то прежде, чем такое писать, приведите их.
Дані прості. У моїй бригаді Карпатські та всілякі інші західноукр. Якщо знаєте про свої рідні бригади, набрані в рідних місцях, і які на фронті -- то можете створити перелік з посиланням на їхні сторінки. Можете ж? Чи ні? Мені було би приємно знати, що місцеві теж масово воюють за Україну. Це надало би хоч якогось сенсу останнім двом рокам втраченого життя...
В повній назві бригади присутнє слово "Сумська". Про всю бригаду не скажу, але в дивізіоні більшість контрактників із Сумської та Полтавської областей. Мобілізовані місцеві - учасники АТО з підходящими ВОСами, причому вони або самостійно знайшли можливість попасти в "знайому" бригаду, або по кілька тижнів чекали поки в їх місцевому ТЦК буде заявка на їхній ВОС. В той-же час ТЦК на ЗУ мобілізували всіх приїзджих поголовно, штампуючи "висновки ВЛК" (звісно без флюрограіфії, аналізів та навіть імітаціЇ медогляду) зі швидкістю пару сотень в день... У взводі - поповнення із учебок в травні-червні 2022 - Київ, Бровари, Херсон, Покровськ (Донецька обл.), але за "дивним" збігом обставин всі вони були мобілізовані на ЗУ, а от із ЗУ (Тернопільська обл) - лише один, і той доброволець сержант із досвідом АТО. І взагалі з мобілізацією місцевих на ЗУ все досить цікаво: https://tsn.ua/ukrayina/na-ternopilschini-cholovik-vidmovivsya-vid-mobilizaciyi-bo-ne-hotiv-na-peredovu-chim-use-zakinchilos-2503180.html
За даними суду, чоловіка у березні 2022 року визнали придатним до служби у ЗСУ. У лютому 2023 року він отримав "бойову повістку" та повинен був прийти до ТЦК і СП
Тобто справжній ухилянт про якого йдеться в статті "бойову повістку" отримав аж через 11 місяців (мабіть після зміни місцевого воєнкома), а Будівельник - так її не отримав і досі... Для порівняння мене поставили на облік та "визнали придатним" 4 березня 2022, а вже 7-го я прибув в в/ч.
Відповідь лише одна: продався за 30срібняків і чорну смердючу діру!
Ти настільки переляканий воїн, що: 1. Не встиг я тобі сказати, що твоя «відпустка» у Львів зі збереженням бойових - це чиста корупція, як ти відразу почав правити повідомлення 2. Я тобі відкрив очі на расизм, ти відразу прибрав слово «нігерійську» у двох своїх повідомленнях. Але ж модери бачать навіть історію. Цього ти тормоз ще не знаєш. Але іншого щоб мити снаряди у нас нема. Тому ми тебе все одно любимо.
Тапки резинові китайські візьміть, кросовки літні під комуфляж. Носків натуральних хороших. Побільше. Більшість таскає всесезонні талани й довольні. Хороше взуття. Но я не ношу, В мене літні хорватські, і всезонні шкіряні бундесовські в рюкзаку, чисто от на всяк случай. Поки пригожалось мало . Ніж недорогий жабокол. Павербанк, біруши, робочі перчатки ,мотузка, подовжувач тройнік, фонарик. Шапку подшльопник тож варто поміняти ,но то таке... лишнього не беріть, а в тім завжди можно одіслати поштою додому.
ТЦК будуть працювати цілодобово, – Постанова Кабміну.
"Теперь прием граждан в ТЦК и СП будет происходить круглосуточно. Это касается как учета призывников, так и учета транспортных средств. Круглосуточными также станут медицинские осмотры и психологические обследования ВЛК. Кроме того, ТЦК и СП получили возможность круглосуточно рассматривать дела об административных правонарушениях и накладывать взыскания".
а трудовой кодекс поменяли? или для его соблюдения и круглосуточной работы утроят штат? ну и работа в ночное время по какому тарифу пойдет?
Прозапас: Не надати в законі чітко визначений термін служби за мобілізацією - означає демотивувати тих, хто в армії з 2022 і одночасно відвернути від служби всіх військовозобов'язаних, які абсолютно логічно уникатимуть служби на незрозумілий час. Це гарантовано призведе до конфліктів та в цілому вже незабаром до зниження боєздатності армії, бо скласти мобілізаційний план буде майже нереально. Люди в Україні є, але їхні "слугі" знову біжать граблями "простих рішень" та грають в улюблене "не дивись вгору". Нагадаю про успішний досвід шести хвиль мобілізації, коли в 2017 році взагалі відмовились від призову, і при тому ніхто не закривав кордони - бо була грамотна робота з населенням, чіткі правила та можливість короткого контракта, що дозволило сформувати ОР-1, який багато в чому допоміг зірвати бліцкріг 24.02. ....... Зараз це не просто закон про мобілізацію - це тест на життєздатність держави.
Була ж працююча система... Чому не масштабували, чому поламали?
За що не візьмуться -- все пропадає. Навіть 104.ua і тепере знову проблеми з передачею показників.
Якщо гроші в цивільному житті були (може це все ж про Сибаріта) то якісний мультитул типу Лазармен буде краще. Я не про перекусування колючки при забігах в атаку , а про звичайне обладнання бліндажу, ліжка (тапчану) і т.д. Скільки був у польових відрядженнях, чувак з мультитулом був завжди в повазі) . А всі інші ставали в чергу покористуватися.
Тапки резинові китайські візьміть, кросовки літні під комуфляж. Носків натуральних хороших. Побільше. Більшість таскає всесезонні талани й довольні. Хороше взуття. Но я не ношу, В мене літні хорватські, і всезонні шкіряні бундесовські в рюкзаку, чисто от на всяк случай. Поки пригожалось мало . Ніж недорогий жабокол. Павербанк, біруши, робочі перчатки ,мотузка, подовжувач тройнік, фонарик. Шапку подшльопник тож варто поміняти ,но то таке... лишнього не беріть, а в тім завжди можно одіслати поштою додому.
Я как бы не хочу встрявать. Но реально армия ходит в хб носках? Не термогольфах лыжных зимой? Прикол в том что термо таки синтетика, но они обладают прекрасным свойством что обувь не натерает и пластырь не нужен. Если надо активно двигаться, то хб носки - это прям не комильфо.
Hotab написав:Я не знаю, вчитель середньої школи стільки отримує?
Тисяч 5 на місяць. Знайома викладає в університеті, зарплата ще більша.
Є йому сенс дистанційно вчителювати ризикуючи втратити німецькі виплати, , аніж спокійно лежати на спині рік?
Дістанційно вчителюють чи за звичкою, чи з патріотизму.
В основном из-за незнания языка. Как Вы себе представляете нашего учителя, преподающего, к примеру, в немецкой школе? Обмена инфо нет. Во всяком случае, пока. В Баварии знакомым уменьшают пособие на величину укр. пенсии. Как это устанавливали, не интересовался (при оформлении сами признались?). Но даже это не во всех землях.