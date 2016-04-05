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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 23:00
Успіх написав: freeze написав:
и от некоторых осталось процентов 30 личного состава, от призванных в 2022 году.
Тому я кажу, що коли приймуть закон "демобілізація після 24міс. служби", то ВСІ(як тут думають) не підуть додому, так як вже не так багато і залишилось з тих, хто пішов на фронт в перших 2-3місяці!
Тому, якщо взяти отих умовних 30% і змоделювати, що стільки умовно є загалом... а ще з тих 30% - може 5-10% захоче залишитись(холостяки/розведені, яким і так дома скучно/нема чим зайнятись) - то вийде, що замінити в перші місяці потрібно всього лиш 20-25% фронтовиків!
..........
Если судить по Вашим и не только постам, то ротация практически отсутствует. Поэтому у тех частей, которые на 0, осталось условно 30%, а у тех, кот в тылу, может, и 100%.
А вот почему не было ротации, вопросы как раз к военному командованию.
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ЛАД
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 23:23
trololo написав: serg1974 написав:
https://twitter.com/Luganskiy_Twi/status/1755927742510481637?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1755927742510481637%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=
«Відбиття агресії від кого? Ми не розуміємо, від кого?»
Космач, ИФ область.
вата тупорила, хоть і франківщина. сумно
При товарище Сталине это село уже было бы ... где-то далеко. Не осуждаю и не оправдываю, просто как факт. А для тех, кто пишет о репрессиях, повод задуматься.
Что делать с таким селом?
А ещё удручают комментарии там. Пополам на пополам.
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ЛАД
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 23:24
ЛАД написав:
В основном из-за незнания языка.
Как Вы себе представляете нашего учителя, преподающего, к примеру, в немецкой школе?
Наскільки я знаю, наших дітей вчать окремо від місцевих дітей мінімум рік, поки дитина не буде знать мови на достатньо високому рівні. Також програми навчання суттєво відрізняються. Так ось, практично всю нашу програму в цих школах викладають наші дівчата, окрім деяких предметів, а також професійного навчання для більш старших дітей. Є знайома дівчина, вона вчитель німецької та англійської мов, вона викладає англійську.
Практично всі дівчата тягнуть "своїх" дітей хто залишився в Україні.
В універтитеті наша дівчина викладає англійською.
Казали в дитячих садочках наші працюють, але особисто у мене нема таких знайомих.
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 23:58
Сырский убедил Зеленского, что Бахмут нужно держать любой ценой, и именно Сырский выдергивал подготовленные Залужным части для контрнаступления на юге, бросая их в мясорубку в Бахмуте. За что заслуженно получил прозвище «Бахмутский мясник» в армейской среде.
Весной-летом прошлого года отношения Залужного и Зеленского резко обострились. Сырский сделал то, что стало прологом катастрофы для ВСУ на юге - он лишил Залужного и ударных частей, и резервов. Поэтому наступать тому пришлось тем, что удалось уберечь от Сырского. По разным оценкам, Сырский изъял у Залужного более трети сил, предназначенных для контрнаступления на юге и мало того - в критические моменты этого контрнаступления выдергивал предназначенные для развития наступления части в Бахмут. Итог - ни там, ни там успех достигнут не был. Был проигнорирован важнейший военный принцип - принцип концентрации сил.
Сырский предельно лоялен Зеленскому, которому обязан карьерой. А потому это соображение перевесило всё.
Кстати, Сырский - один из буквально последних высших украинских военных, имеющих советское военное образование. Значительная часть украинского генералитета сейчас - это люди, получившие западное военное образование. В этом смысле несовпадения между Залужным и Сырским носили еще и сугубо профессиональный характер.
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