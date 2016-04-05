Сырский убедил Зеленского, что Бахмут нужно держать любой ценой, и именно Сырский выдергивал подготовленные Залужным части для контрнаступления на юге, бросая их в мясорубку в Бахмуте. За что заслуженно получил прозвище «Бахмутский мясник» в армейской среде.





Весной-летом прошлого года отношения Залужного и Зеленского резко обострились. Сырский сделал то, что стало прологом катастрофы для ВСУ на юге - он лишил Залужного и ударных частей, и резервов. Поэтому наступать тому пришлось тем, что удалось уберечь от Сырского. По разным оценкам, Сырский изъял у Залужного более трети сил, предназначенных для контрнаступления на юге и мало того - в критические моменты этого контрнаступления выдергивал предназначенные для развития наступления части в Бахмут. Итог - ни там, ни там успех достигнут не был. Был проигнорирован важнейший военный принцип - принцип концентрации сил.



Сырский предельно лоялен Зеленскому, которому обязан карьерой. А потому это соображение перевесило всё.



Кстати, Сырский - один из буквально последних высших украинских военных, имеющих советское военное образование. Значительная часть украинского генералитета сейчас - это люди, получившие западное военное образование. В этом смысле несовпадения между Залужным и Сырским носили еще и сугубо профессиональный характер.