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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6721672267236724>
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 23:00

  Успіх написав:
  freeze написав:и от некоторых осталось процентов 30 личного состава, от призванных в 2022 году.
Тому я кажу, що коли приймуть закон "демобілізація після 24міс. служби", то ВСІ(як тут думають) не підуть додому, так як вже не так багато і залишилось з тих, хто пішов на фронт в перших 2-3місяці!
Тому, якщо взяти отих умовних 30% і змоделювати, що стільки умовно є загалом... а ще з тих 30% - може 5-10% захоче залишитись(холостяки/розведені, яким і так дома скучно/нема чим зайнятись) - то вийде, що замінити в перші місяці потрібно всього лиш 20-25% фронтовиків!
..........

Если судить по Вашим и не только постам, то ротация практически отсутствует. Поэтому у тех частей, которые на 0, осталось условно 30%, а у тех, кот в тылу, может, и 100%.

А вот почему не было ротации, вопросы как раз к военному командованию.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 23:23

  trololo написав:
  serg1974 написав:https://twitter.com/Luganskiy_Twi/status/1755927742510481637?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1755927742510481637%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=

«Відбиття агресії від кого? Ми не розуміємо, від кого?»

Космач, ИФ область.


вата тупорила, хоть і франківщина. сумно

При товарище Сталине это село уже было бы ... где-то далеко. Не осуждаю и не оправдываю, просто как факт. А для тех, кто пишет о репрессиях, повод задуматься.
Что делать с таким селом?
А ещё удручают комментарии там. Пополам на пополам.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 23:24

  ЛАД написав:В основном из-за незнания языка.
Как Вы себе представляете нашего учителя, преподающего, к примеру, в немецкой школе?

Наскільки я знаю, наших дітей вчать окремо від місцевих дітей мінімум рік, поки дитина не буде знать мови на достатньо високому рівні. Також програми навчання суттєво відрізняються. Так ось, практично всю нашу програму в цих школах викладають наші дівчата, окрім деяких предметів, а також професійного навчання для більш старших дітей. Є знайома дівчина, вона вчитель німецької та англійської мов, вона викладає англійську.
Практично всі дівчата тягнуть "своїх" дітей хто залишився в Україні.
В універтитеті наша дівчина викладає англійською.
Казали в дитячих садочках наші працюють, але особисто у мене нема таких знайомих.
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 23:58

в тг пишут такое

Сырский убедил Зеленского, что Бахмут нужно держать любой ценой, и именно Сырский выдергивал подготовленные Залужным части для контрнаступления на юге, бросая их в мясорубку в Бахмуте. За что заслуженно получил прозвище «Бахмутский мясник» в армейской среде.


Весной-летом прошлого года отношения Залужного и Зеленского резко обострились. Сырский сделал то, что стало прологом катастрофы для ВСУ на юге - он лишил Залужного и ударных частей, и резервов. Поэтому наступать тому пришлось тем, что удалось уберечь от Сырского. По разным оценкам, Сырский изъял у Залужного более трети сил, предназначенных для контрнаступления на юге и мало того - в критические моменты этого контрнаступления выдергивал предназначенные для развития наступления части в Бахмут. Итог - ни там, ни там успех достигнут не был. Был проигнорирован важнейший военный принцип - принцип концентрации сил.

Сырский предельно лоялен Зеленскому, которому обязан карьерой. А потому это соображение перевесило всё.

Кстати, Сырский - один из буквально последних высших украинских военных, имеющих советское военное образование. Значительная часть украинского генералитета сейчас - это люди, получившие западное военное образование. В этом смысле несовпадения между Залужным и Сырским носили еще и сугубо профессиональный характер.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 00:38

  mephala написав:
  Xenon написав:
ТЦК будуть працювати цілодобово, – Постанова Кабміну.

"Теперь прием граждан в ТЦК и СП будет происходить круглосуточно. Это касается как учета призывников, так и учета транспортных средств. Круглосуточными также станут медицинские осмотры и психологические обследования ВЛК. Кроме того, ТЦК и СП получили возможность круглосуточно рассматривать дела об административных правонарушениях и накладывать взыскания".


а трудовой кодекс поменяли?
или для его соблюдения и круглосуточной работы утроят штат?
ну и работа в ночное время по какому тарифу пойдет?


Я тут вообще ничего не понял. Как-то охранник АТБ работает круглосуточно без поставновы Кабмина. Охраняющий чтототам боец Нацгвардии работает (служит) тоже круглосуточно. Полиция работает круглосуточно. Медики на скорой и в больнице. Долбаные брокеры на Форексе под американское время. Машинисты поездов. Работники электростанций. И еще кто только не работает круглосуточно и посменно, с утра до ночи.

А вот именно ТЦК для того чтоб работать круглосуточно - нужна отдельная постанова Кабмина? Ну какая-то голубая кровь, не иначе...
katso
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 00:49

  ЛАД написав:Что делать с таким селом?


- местного участкового выгнать, повестку и в окопы, и осветить это в прессе. Следующий будет лучше слушать кто и что в селе говорит, чай не сложно.
- местного начальника полиции области заставить принести извинения и выговор за халатность. Может задумается что участковых нужно контролировать.

П.С, Ну и цирк - бабы у них там с арматурой ходят, не ну можно ничего не делать, ждать пока дойдет до захвата органов власти и драки с ТЦК и полицией...

Какой-то признак анархии появился

katso
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 00:52

  vitaliiangel написав:
Сырский убедил Зеленского, что Бахмут нужно держать любой ценой, и именно Сырский выдергивал подготовленные Залужным части для контрнаступления на юге, бросая их в мясорубку в Бахмуте. За что заслуженно получил прозвище «Бахмутский мясник» в армейской среде.


Весной-летом прошлого года отношения Залужного и Зеленского резко обострились. Сырский сделал то, что стало прологом катастрофы для ВСУ на юге - он лишил Залужного и ударных частей, и резервов. Поэтому наступать тому пришлось тем, что удалось уберечь от Сырского. По разным оценкам, Сырский изъял у Залужного более трети сил, предназначенных для контрнаступления на юге и мало того - в критические моменты этого контрнаступления выдергивал предназначенные для развития наступления части в Бахмут. Итог - ни там, ни там успех достигнут не был. Был проигнорирован важнейший военный принцип - принцип концентрации сил.

Сырский предельно лоялен Зеленскому, которому обязан карьерой. А потому это соображение перевесило всё.

Кстати, Сырский - один из буквально последних высших украинских военных, имеющих советское военное образование. Значительная часть украинского генералитета сейчас - это люди, получившие западное военное образование. В этом смысле несовпадения между Залужным и Сырским носили еще и сугубо профессиональный характер.

Мне чет кажется куйня. Но я не уверен.
С Залужным не удалось пересечься вживую. Со Сырским - было. Мне показался не энергичным, пассивным. (Может меня раздражало , что я сам диаметральный) .
Нет ни приговора, ни вдохновения Он все покажет своей работой.
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 01:00

  Water написав:
  ЛАД написав:В основном из-за незнания языка.
Как Вы себе представляете нашего учителя, преподающего, к примеру, в немецкой школе?

Наскільки я знаю, наших дітей вчать окремо від місцевих дітей мінімум рік, поки дитина не буде знать мови на достатньо високому рівні. Також програми навчання суттєво відрізняються. Так ось, практично всю нашу програму в цих школах викладають наші дівчата, окрім деяких предметів, а також професійного навчання для більш старших дітей. Є знайома дівчина, вона вчитель німецької та англійської мов, вона викладає англійську.
Практично всі дівчата тягнуть "своїх" дітей хто залишився в Україні.
В універтитеті наша дівчина викладає англійською.
Казали в дитячих садочках наші працюють, але особисто у мене нема таких знайомих.

Не знаю, может, в разных местах по-разному. То, что я знаю - дети сидели в обычных немецких классах, где учитель вел занятия, естественно, по-немецки, потом подходил к нашим и кое-как объяснял задание на английском. Отдельно для них проводились уроки немецкого. Программы, действительно, сильно отличаются (сильно отстают от наших). По нашей программе в Германии никого не учат. Занимаются онлайн в наших школах. Но это профанация - занятия у нас в то же время, что и в немецкой школе, поэтому они редко попадают на наши уроки. Потом как-то с помощью родителей или ещё кого пишут контрольные и получают какие-то оценки в укр. школе.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 01:03

  katso написав:
  ЛАД написав:Что делать с таким селом?


- местного участкового выгнать, повестку и в окопы, и осветить это в прессе. Следующий будет лучше слушать кто и что в селе говорит, чай не сложно.
- местного начальника полиции области заставить принести извинения и выговор за халатность. Может задумается что участковых нужно контролировать.
.........

Не поможет.
Тут вопрос не в участковом. К тому же, возможно, он из местных.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 01:13

  katso написав:Я тут вообще ничего не понял. Как-то охранник АТБ работает круглосуточно без поставновы Кабмина. Охраняющий чтототам боец Нацгвардии работает (служит) тоже круглосуточно. Полиция работает круглосуточно. Медики на скорой и в больнице. Долбаные брокеры на Форексе под американское время. Машинисты поездов. Работники электростанций. И еще кто только не работает круглосуточно и посменно, с утра до ночи.

А вот именно ТЦК для того чтоб работать круглосуточно - нужна отдельная постанова Кабмина? Ну какая-то голубая кровь, не иначе...


есть одно рабочее место. пока режим работы 8 часовый нужен один человек.
при круглосуточном режиме на это же рабочее место нужно 3 человека - пока один работает двое отдыхают.
вот потому и постанова нужна что бы было основание увеличить штат в трое.
mephala
 
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