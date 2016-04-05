lapay написав:............ Зате по суті проблеми. Ми не можемо вплинути на запоребрикових баранів, але на свого є важіль впливу - це адекватні відповілі в соцопитуваннях. Не буде підтримки Земаячні - не буде і самознищення держави Україна.
Я здесь много раз просил - не согласны с какими-то действиями, объясните с чем и предложите, что надо делать. Иначе это просто болтовня. И, вообще говоря, антиукраинская. Что Вы называете "Земаячня"?
Там же конкретно написано - що робити. Земаячня - це, в першу чергу, вихід на кордони 91 збройним шляхом. Ще можна додати готовність України до багаторічної війни, з поточними втратами, і тому подібна маячня. Якщо все чудово, то чому стає все гірше? Тому що не тільки Найвеличніший, але й багато пересічних відірвались від реальності і все ще підтримують Зеказки про війну. Антиукраїнська діяльність - це не мої заклики до рпв, а оборона Бахмута, коли ніхто не зробив фортифікацію (Куп'янськ наступний) чи розмінування мінних полів кінцівками пехотинців.
Где "там"? Не увидел. То, что Вы здесь назвали "Земаячня" - вполне понятно. Более того, Зеленский обязан это говорить. Иначе он не Президент Украины. Он, по-вашему, должен выйти и сказать: "Кордони 1991 - це маячня. 24.02 - теж. Воюємо за те, щоб зберегти хоча б Правобережну Україну. Воювати можемо ще максимум рік. ..." И что предложить? Капитуляцию? Переговоры? На какие условия соглашаться? Я спросил - что делать? Вы не ответили. Правда, уточнили насчёт "Земаячня". Это понимают, наверно, все адекватные люди. Но что дальше?
katso написав:Я тут вообще ничего не понял. Как-то охранник АТБ работает круглосуточно без поставновы Кабмина. Охраняющий чтототам боец Нацгвардии работает (служит) тоже круглосуточно. Полиция работает круглосуточно. Медики на скорой и в больнице. Долбаные брокеры на Форексе под американское время. Машинисты поездов. Работники электростанций. И еще кто только не работает круглосуточно и посменно, с утра до ночи.
А вот именно ТЦК для того чтоб работать круглосуточно - нужна отдельная постанова Кабмина? Ну какая-то голубая кровь, не иначе...
есть одно рабочее место. пока режим работы 8 часовый нужен один человек. при круглосуточном режиме на это же рабочее место нужно 3 человека - пока один работает двое отдыхают. вот потому и постанова нужна что бы было основание увеличить штат в трое.
Забываете о том, что это армия. КЗОТ к армии никаким боком.
lapay написав:............ Підтримую. Ця новина найбільш важлива і радісна, за останній час. Наші ефективні далекобійні удари - це той самий "примус до миру", який може суттєво притушити агресію кацапів. Якщо вже наша влада так вперто не хоче рпв, то хоч так.
Ну ладно Denik. Но Вы же серьёзный человек. Неужели Вы не понимаете, что единичные удары очень уж существенного вреда не нанесут. Эти удары нужны, я им тоже радуюсь, они нанесут ущерб врагу + психологический эффект. Но перелома в войне таким путём не добиться. Я сегодня уже давал ссылку - https://www.bbc.com/russian/articles/c29knl8ge52o. Возможно, Вы не заметили, посмотрите. Там более объективная оценка, чем у Denik.