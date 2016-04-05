Додано: Суб 10 лют, 2024 06:29

ЛАД написав: Если судить по Вашим и не только постам, то ротация практически отсутствует. Поэтому у тех частей, которые на 0, осталось условно 30%, а у тех, кот в тылу, может, и 100%.

А вот почему не было ротации, вопросы как раз к военному командованию. Если судить по Вашим и не только постам, то ротация практически отсутствует. Поэтому у тех частей, которые на 0, осталось условно 30%, а у тех, кот в тылу, может, и 100%.А вот почему не было ротации, вопросы как раз к военному командованию.



"Інші були дуже далеко від війни, але ж вони є. Тому, мені здається, одне з ключових завдань Сирського — саме провести аудит: де, хто, як перебуває. І після цього сказати, яка ще додаткова кількість (потрібна, — ред.)" https://focus.ua/uk/voennye-novosti/625 ... lyak-video Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення 8 лютого заявив, що наразі в ЗСУ перебувають майже мільйон осіб, проте з них лише 200-300 людей були залучені до бойових дій."Інші були дуже далеко від війни, але ж вони є. Тому, мені здається, одне з ключових завдань Сирського — саме провести аудит: де, хто, як перебуває. І після цього сказати, яка ще додаткова кількість (потрібна, — ред.)"

Hotab написав: С Залужным не удалось пересечься вживую. Со Сырским - было. Мне показался не энергичным, пассивным. С Залужным не удалось пересечься вживую. Со Сырским - было. Мне показался не энергичным, пассивным.

https://www.radiosvoboda.org/a/oleksand ... 12232.html Він розповідав західним медіа, що спить чотири години на добу й знімає напруження завдяки спорту.



Брехня Путіна:

"Українські солдати потрапили в оточення - це конкретний приклад із життя, бойові дії - наші солдати кричать їм: "Шансів немає, здавайтеся! Виходьте, будете живі, здайтеся!". І раптом звідти російською, доброю російською кричать: "Росіяни не здаються!" – І всі загинули. Вони досі росіянами почуваються. У цьому сенсі те, що відбувається, це певною мірою елемент громадянської війни". https://gazeta.ua/articles/world-life/_ ... nu/1171281 Теза №4. В Україні йде "громадянська війна" між росіянамиБрехня Путіна:"Українські солдати потрапили в оточення - це конкретний приклад із життя, бойові дії - наші солдати кричать їм: "Шансів немає, здавайтеся! Виходьте, будете живі, здайтеся!". І раптом звідти російською, доброю російською кричать: "Росіяни не здаються!" – І всі загинули. Вони досі росіянами почуваються. У цьому сенсі те, що відбувається, це певною мірою елемент громадянської війни".

Water написав: Hotab написав: Я не знаю, вчитель середньої школи стільки отримує? Я не знаю, вчитель середньої школи стільки отримує?

Тисяч 5 на місяць. Знайома викладає в університеті, зарплата ще більша.

Тисяч 5 на місяць. Знайома викладає в університеті, зарплата ще більша.

trololo написав: Космач, ИФ область.

вата тупорила, хоть і франківщина. сумно Космач, ИФ область.вата тупорила, хоть і франківщина. сумно

Ну так невиспаний хронічно:Хоча, можливо, нова міфотворчість.хутін подавав в інтерв'ю Карлсону, що це внутрішній конфлікт між нормальними рашиками і обманутими заходом:В цьому плані Головнокомандувач етнічний росіянин додатковий аргумент ворогові.Якщо говоримо про ставку, то понад 10 тис у вчителя в середньому.Та ні, швидше довгими роками незадоволена і обділена увагою громада, яка вважає, що її згадують тільки коли потрібно вмирати. Звідти вже є чимало в ЗСУ, що служать. Перед самим інцидентом з побиттям жінок, тцк в селі грубо хапнули батька, що проводжав школяра. Ну а якраз в ті дні ішло посилення діяльності ТЦК в регіоні і напруга ще більше напружилась.Статистики не маю, як і державні органи, але з сіл з реального проживаючого чоловічого населення видається мобілізували значно вищий % як з великих міст. Я вище писав, що ця громада то регіонала підтримала, який там трохи позасівав, заробляючи на вирубці лісів, троха і місцевим виділив, то Зе підтримали, а потім дістали облизня, бо розмови про дорогу в селі за 145 млн так і не зреалізувались, хоча деякий ремонт був. Зараз як і в інших селах, значної частини чоловіків мобілізаційного віку насправді нема. І тому якщо мобілізували 100, то це по факту не 10%, а всі 50%.