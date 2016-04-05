lapay написав:............ Зате по суті проблеми. Ми не можемо вплинути на запоребрикових баранів, але на свого є важіль впливу - це адекватні відповілі в соцопитуваннях. Не буде підтримки Земаячні - не буде і самознищення держави Україна.
Я здесь много раз просил - не согласны с какими-то действиями, объясните с чем и предложите, что надо делать. Иначе это просто болтовня. И, вообще говоря, антиукраинская. Что Вы называете "Земаячня"?
Там же конкретно написано - що робити. Земаячня - це, в першу чергу, вихід на кордони 91 збройним шляхом. Ще можна додати готовність України до багаторічної війни, з поточними втратами, і тому подібна маячня. Якщо все чудово, то чому стає все гірше? Тому що не тільки Найвеличніший, але й багато пересічних відірвались від реальності і все ще підтримують Зеказки про війну. Антиукраїнська діяльність - це не мої заклики до рпв, а оборона Бахмута, коли ніхто не зробив фортифікацію (Куп'янськ наступний) чи розмінування мінних полів кінцівками пехотинців.
Где "там"? Не увидел. То, что Вы здесь назвали "Земаячня" - вполне понятно. Более того, Зеленский обязан это говорить. Иначе он не Президент Украины. Он, по-вашему, должен выйти и сказать: "Кордони 1991 - це маячня. 24.02 - теж. Воюємо за те, щоб зберегти хоча б Правобережну Україну. Воювати можемо ще максимум рік. ..." И что предложить? Капитуляцию? Переговоры? На какие условия соглашаться? Я спросил - что делать? Вы не ответили. Правда, уточнили насчёт "Земаячня". Это понимают, наверно, все адекватные люди. Но что дальше?
katso написав:Я тут вообще ничего не понял. Как-то охранник АТБ работает круглосуточно без поставновы Кабмина. Охраняющий чтототам боец Нацгвардии работает (служит) тоже круглосуточно. Полиция работает круглосуточно. Медики на скорой и в больнице. Долбаные брокеры на Форексе под американское время. Машинисты поездов. Работники электростанций. И еще кто только не работает круглосуточно и посменно, с утра до ночи.
А вот именно ТЦК для того чтоб работать круглосуточно - нужна отдельная постанова Кабмина? Ну какая-то голубая кровь, не иначе...
есть одно рабочее место. пока режим работы 8 часовый нужен один человек. при круглосуточном режиме на это же рабочее место нужно 3 человека - пока один работает двое отдыхают. вот потому и постанова нужна что бы было основание увеличить штат в трое.
Забываете о том, что это армия. КЗОТ к армии никаким боком.
lapay написав:............ Підтримую. Ця новина найбільш важлива і радісна, за останній час. Наші ефективні далекобійні удари - це той самий "примус до миру", який може суттєво притушити агресію кацапів. Якщо вже наша влада так вперто не хоче рпв, то хоч так.
Ну ладно Denik. Но Вы же серьёзный человек. Неужели Вы не понимаете, что единичные удары очень уж существенного вреда не нанесут. Эти удары нужны, я им тоже радуюсь, они нанесут ущерб врагу + психологический эффект. Но перелома в войне таким путём не добиться. Я сегодня уже давал ссылку - https://www.bbc.com/russian/articles/c29knl8ge52o. Возможно, Вы не заметили, посмотрите. Там более объективная оценка, чем у Denik.
ЛАД написав:Если судить по Вашим и не только постам, то ротация практически отсутствует. Поэтому у тех частей, которые на 0, осталось условно 30%, а у тех, кот в тылу, может, и 100%. А вот почему не было ротации, вопросы как раз к военному командованию.
Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення 8 лютого заявив, що наразі в ЗСУ перебувають майже мільйон осіб, проте з них лише 200-300 людей були залучені до бойових дій. "Інші були дуже далеко від війни, але ж вони є. Тому, мені здається, одне з ключових завдань Сирського — саме провести аудит: де, хто, як перебуває. І після цього сказати, яка ще додаткова кількість (потрібна, — ред.)" https://focus.ua/uk/voennye-novosti/625 ... lyak-video
Hotab написав:С Залужным не удалось пересечься вживую. Со Сырским - было. Мне показался не энергичным, пассивным.
Хоча, можливо, нова міфотворчість. хутін подавав в інтерв'ю Карлсону, що це внутрішній конфлікт між нормальними рашиками і обманутими заходом:
Теза №4. В Україні йде "громадянська війна" між росіянами Брехня Путіна: "Українські солдати потрапили в оточення - це конкретний приклад із життя, бойові дії - наші солдати кричать їм: "Шансів немає, здавайтеся! Виходьте, будете живі, здайтеся!". І раптом звідти російською, доброю російською кричать: "Росіяни не здаються!" – І всі загинули. Вони досі росіянами почуваються. У цьому сенсі те, що відбувається, це певною мірою елемент громадянської війни". https://gazeta.ua/articles/world-life/_ ... nu/1171281
В цьому плані Головнокомандувач етнічний росіянин додатковий аргумент ворогові.
Water написав:
Hotab написав:Я не знаю, вчитель середньої школи стільки отримує?
Тисяч 5 на місяць. Знайома викладає в університеті, зарплата ще більша.
Якщо говоримо про ставку, то понад 10 тис у вчителя в середньому.
trololo написав:Космач, ИФ область. вата тупорила, хоть і франківщина. сумно
Та ні, швидше довгими роками незадоволена і обділена увагою громада, яка вважає, що її згадують тільки коли потрібно вмирати. Звідти вже є чимало в ЗСУ, що служать. Перед самим інцидентом з побиттям жінок, тцк в селі грубо хапнули батька, що проводжав школяра. Ну а якраз в ті дні ішло посилення діяльності ТЦК в регіоні і напруга ще більше напружилась. Статистики не маю, як і державні органи, але з сіл з реального проживаючого чоловічого населення видається мобілізували значно вищий % як з великих міст. Я вище писав, що ця громада то регіонала підтримала, який там трохи позасівав, заробляючи на вирубці лісів, троха і місцевим виділив, то Зе підтримали, а потім дістали облизня, бо розмови про дорогу в селі за 145 млн так і не зреалізувались, хоча деякий ремонт був. Зараз як і в інших селах, значної частини чоловіків мобілізаційного віку насправді нема. І тому якщо мобілізували 100, то це по факту не 10%, а всі 50%.
Востаннє редагувалось Ой+ в Суб 10 лют, 2024 06:50, всього редагувалось 1 раз.
"Проблема в тому, що Україна майже не намагається побудувати систему стимулів і заохочень для тих громадян, які, маючи вибір, віддали перевагу залишитися зі своєю країною у найважчий період її історії. Натомість Україна намагається робити ставку винятково на каральні заходи. Намагається закручувати гайки все тугіше й надавати силовикам дедалі більше влади.
Однак на практиці це обертається тим самим порочним принципом: "Державна машина б'є не по тих, хто перед нею завинив – вона б'є по тих, до кого може дотягнутися".
А поки діє цей принцип, цинічний і незаконослухняний блудний син матиме явну перевагу перед лояльними громадянами, які продовжують вірити в українську законність та українські перспективи.
Слідкуючи за новинами з Батьківщини, блудний син України щоразу переконуватиметься у своїй правоті. І якщо ситуація не зміниться, розраховувати на повторення відомого біблійного сюжету точно не варто."
Не поверите, но он в списке есть. Леземен уже принесен из машины, где жил много лет.
Еще раз всем спасибо! Не зря мне список показался весьма адекватным, там есть почти все из многими перечисленного
Подарив. І швейцарський вікторінокс теж. Швейцарський даж проніс в самольот в кишені як на навчанння літав. Носишся з ними ,пилінки здуваєш боішся потєряти... Хай тепер інші над ними трусяться. І зара серце плаче.