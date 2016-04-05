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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6722672367246725
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 09:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Путин и Карлсон. Что это было. Сейчас я вам объясню.

pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 09:51

[quote="5684548:Investor_K"]Чи може чоловік мобілізуватись добровільно? Може ходити в караул і охороняти склади з харчовою продукцією. Вік - 78 років.[/quote]
НІ. Питання веселе. Можна хіба що через рекрутингові послуги пошукати,проте вік поважний . Вартівник в школу, охоронець на паркувальний майданчик, двірник в ОСББ, прибиральник в харчовий магазин.
sens
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 09:55

  sens написав:
  Investor_K написав:Чи може чоловік мобілізуватись добровільно? Може ходити в караул і охороняти склади з харчовою продукцією. Вік - 78 років.

НІ. Питання веселе. Можна хіба що через рекрутингові послуги пошукати,проте вік поважний . Вартівник в школу, охоронець на паркувальний майданчик, двірник в ОСББ, прибиральник в харчовий магазин.

Це ейджизм. Обмеження можливості людини за віковим цензом. Це пряме порушення Конституції.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 09:57

  pesikot написав:
Путин и Карлсон. Что это было. Сейчас я вам объясню.


Як ви можете витрачати стільки часу на відіва ні про що? Тупе балабольство, без підготовки, повтори, бекання-мекання...
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 09:57

  Hennady написав:"Проблема в тому, що Україна майже не намагається побудувати систему стимулів і заохочень для тих громадян, які, маючи вибір, віддали перевагу залишитися зі своєю країною у найважчий період її історії. Натомість Україна намагається робити ставку винятково на каральні заходи. Намагається закручувати гайки все тугіше й надавати силовикам дедалі більше влади.

Однак на практиці це обертається тим самим порочним принципом: "Державна машина б'є не по тих, хто перед нею завинив – вона б'є по тих, до кого може дотягнутися".

А поки діє цей принцип, цинічний і незаконослухняний блудний син матиме явну перевагу перед лояльними громадянами, які продовжують вірити в українську законність та українські перспективи.

Слідкуючи за новинами з Батьківщини, блудний син України щоразу переконуватиметься у своїй правоті. І якщо ситуація не зміниться, розраховувати на повторення відомого біблійного сюжету точно не варто."

https://www.pravda.com.ua/articles/2024/02/10/7441203/


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fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 10:07

  Кочевник написав:Як ви можете витрачати стільки часу на відіва ні про що? Тупе балабольство, без підготовки, повтори, бекання-мекання...
потому что уровень интеллекта - Бог.
vitaliiangel
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