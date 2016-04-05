[quote="5684548:Investor_K"]Чи може чоловік мобілізуватись добровільно? Може ходити в караул і охороняти склади з харчовою продукцією. Вік - 78 років.[/quote] НІ. Питання веселе. Можна хіба що через рекрутингові послуги пошукати,проте вік поважний . Вартівник в школу, охоронець на паркувальний майданчик, двірник в ОСББ, прибиральник в харчовий магазин.
Hennady написав:"Проблема в тому, що Україна майже не намагається побудувати систему стимулів і заохочень для тих громадян, які, маючи вибір, віддали перевагу залишитися зі своєю країною у найважчий період її історії. Натомість Україна намагається робити ставку винятково на каральні заходи. Намагається закручувати гайки все тугіше й надавати силовикам дедалі більше влади.
Однак на практиці це обертається тим самим порочним принципом: "Державна машина б'є не по тих, хто перед нею завинив – вона б'є по тих, до кого може дотягнутися".
А поки діє цей принцип, цинічний і незаконослухняний блудний син матиме явну перевагу перед лояльними громадянами, які продовжують вірити в українську законність та українські перспективи.
Слідкуючи за новинами з Батьківщини, блудний син України щоразу переконуватиметься у своїй правоті. І якщо ситуація не зміниться, розраховувати на повторення відомого біблійного сюжету точно не варто."