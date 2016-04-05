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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6723672467256726>
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 09:51

[quote="5684548:Investor_K"]Чи може чоловік мобілізуватись добровільно? Може ходити в караул і охороняти склади з харчовою продукцією. Вік - 78 років.[/quote]
НІ. Питання веселе. Можна хіба що через рекрутингові послуги пошукати,проте вік поважний . Вартівник в школу, охоронець на паркувальний майданчик, двірник в ОСББ, прибиральник в харчовий магазин.
sens
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 09:55

  sens написав:
  Investor_K написав:Чи може чоловік мобілізуватись добровільно? Може ходити в караул і охороняти склади з харчовою продукцією. Вік - 78 років.

НІ. Питання веселе. Можна хіба що через рекрутингові послуги пошукати,проте вік поважний . Вартівник в школу, охоронець на паркувальний майданчик, двірник в ОСББ, прибиральник в харчовий магазин.

Це ейджизм. Обмеження можливості людини за віковим цензом. Це пряме порушення Конституції.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 09:57

  pesikot написав:
Путин и Карлсон. Что это было. Сейчас я вам объясню.


Як ви можете витрачати стільки часу на відіва ні про що? Тупе балабольство, без підготовки, повтори, бекання-мекання...
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 09:57

  Hennady написав:"Проблема в тому, що Україна майже не намагається побудувати систему стимулів і заохочень для тих громадян, які, маючи вибір, віддали перевагу залишитися зі своєю країною у найважчий період її історії. Натомість Україна намагається робити ставку винятково на каральні заходи. Намагається закручувати гайки все тугіше й надавати силовикам дедалі більше влади.

Однак на практиці це обертається тим самим порочним принципом: "Державна машина б'є не по тих, хто перед нею завинив – вона б'є по тих, до кого може дотягнутися".

А поки діє цей принцип, цинічний і незаконослухняний блудний син матиме явну перевагу перед лояльними громадянами, які продовжують вірити в українську законність та українські перспективи.

Слідкуючи за новинами з Батьківщини, блудний син України щоразу переконуватиметься у своїй правоті. І якщо ситуація не зміниться, розраховувати на повторення відомого біблійного сюжету точно не варто."

https://www.pravda.com.ua/articles/2024/02/10/7441203/


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fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 10:07

  Кочевник написав:Як ви можете витрачати стільки часу на відіва ні про що? Тупе балабольство, без підготовки, повтори, бекання-мекання...
потому что уровень интеллекта - Бог.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 10:39

  kyk написав:
  Hotab написав:prodigy , молодці. Що тут додати. Але це все ж виняток, так круто стартонути на новому місці.

Цікаво , а ще існують ті, хто віддалено з умовної Німеччини працює на Україну і платить в Україні податки? Чи їх прорахували, позбавивши виплат, і вони кинули роботу?

Але ж людина через пів року проживання має стати податковим резидентом Німеччини. Як вона може не платити там податки?


так вона і платить...потім отримає громадянство (99%), але таких одиниці
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 10:48

  fox767676 написав:
  Hennady написав:"Проблема в тому, що Україна майже не намагається побудувати систему стимулів і заохочень для тих громадян, які, маючи вибір, віддали перевагу залишитися зі своєю країною у найважчий період її історії. Натомість Україна намагається робити ставку винятково на каральні заходи. Намагається закручувати гайки все тугіше й надавати силовикам дедалі більше влади.

Однак на практиці це обертається тим самим порочним принципом: "Державна машина б'є не по тих, хто перед нею завинив – вона б'є по тих, до кого може дотягнутися".

А поки діє цей принцип, цинічний і незаконослухняний блудний син матиме явну перевагу перед лояльними громадянами, які продовжують вірити в українську законність та українські перспективи.

Слідкуючи за новинами з Батьківщини, блудний син України щоразу переконуватиметься у своїй правоті. І якщо ситуація не зміниться, розраховувати на повторення відомого біблійного сюжету точно не варто."

https://www.pravda.com.ua/articles/2024/02/10/7441203/


+++++++++++++++++++++++++++

Основная проблема этой статьи, как и у всех подобных есть то, что там не говорится о тех шагах, которые бы помогли, говорится только о том, что решения тупые.
То, что они тупые, это и так ясно.
К сожалению, в каком направлении не копни, будет все так же тупо.
Экономическая повестка Гетьманцева "корову нужно меньше кормить и больше доить", министр здравоохранения Ляшко "меньше платить, больше больниц закрыть".
Языковая политика "карать за не на мовi".
И так далее.
Нигде не идёт о стимулировании или системной работе. Наказать, закрыть или обложить налогами росчерком пера проще, чем что-то реально делать.
В статье лишь констатируется факт, что тех, кто вне досягаемости для гос. органов наказать проблематично.
Ну даже заберешь ты у пересичного Петра з Шепетовки его квартиру за 15 тыс долл, так он эти деньги за рубежом за год отобъет, если не за полгода, и делов то.
Не окажешь консульских услуг - еще лучше, Петро тут же объявляет себя политическим беженцем и заявляет о том, что пребывание в Украине угрожает его жизни и здоровью.
Вариант беспроигрышный. Сильнее ускорить интеграцию наших за рубежом просто невозможно.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 10:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Где "там"? Не увидел.

Адекватно ставити галочки в соцопитуваннях.
То, что Вы здесь назвали "Земаячня" - вполне понятно. Более того, Зеленский обязан это говорить. Иначе он не Президент Украины.
Он, по-вашему, должен выйти и сказать: "Кордони 1991 - це маячня. 24.02 - теж. Воюємо за те, щоб зберегти хоча б Правобережну Україну. Воювати можемо ще максимум рік. ..." И что предложить? Капитуляцию? Переговоры? На какие условия соглашаться?

Ні разу не чув від Порошенко, що кримненаш і що ми будемо повертати його не політико-дипломатичним шляхом. Тому що він адекватний політик. У Президента є потенційно величезний спектр висловлювань - від наша мета зруйнувати кремль і рф, до ми разом з рф підемо на Захід, як пропонує арестович.
На початку війни, коли був переляк, Зеленський казав, що для нас Перемогою буде вийти на лінію до повномасштабного вторгнення.
Ніщо йому не заважає сказати, що обставини змінились, і для нас Перемогою буде режим припинення вогню (рпв) без додаткових умов, повернення мільйонів біженців, відбудова країни, вступ в ЄС і НАТО. Люди зрозуміють і підтримають.
Тільки не скаже, бо в нього вже планка поїхала на темі виходу на кордони 91. Бо в своїх нарцистичних мріях він Найвеличніший Переможпць, а не лузер, який просрав більше тприторії, ніж ненависний попередник.
Я спросил - что делать?
Вы не ответили. Правда, уточнили насчёт "Земаячня". Это понимают, наверно, все адекватные люди. Но что дальше?

Що робити пересічним - див. вище, що робити Зеленському, детально писав раніше, як досягти рпв без перемовин з фюрером. Повторюватись не буду, все це намарно, бо Зеленський неадекватний. В такому стані треба не на троні сидіти з булавою, а під домашньою опікою мемуари писати.
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 10:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Кожен день проїзжаю коло корпусів Електрону/Конвеєрного/Сільмашу/Автонавантажувача/Автобусного/Мотозаводу це все Львів....І жодного разу не виникло бажання ці корпуси купити за 1 гривню....По тій простій причині що там цінність тільки земля на якій ці корпуси знаходяться..і то щоб цю землю продати треба десяток мільйонів вкласти щоб їх знести...

Якщо би їх продавали і роби що хоч то розібрали би за досить значні кошти. Але вішають заодно цілу купу різних зобов'язань і ентузіазм падає, хоча все одно є поступ:
На колишній території мотозаводу у Львові збудують 13-поверховий адмінцентр
https://zaxid.net/news/
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 11:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:А хто у нас був Командувач Сухопутних військ Збройних Сил ?
Сирський Олександр Станіславович

Замість Залужного, уродженця Житомирщини, і випускника Одеського інституту сухопутних військ, Національного університету оборони України та Острозької академії,
Зеленський призначив Сирського, уродженця росії, випускника московського вищого командного військового училища.

Там вчора Майдан у Києві нібито був, хто в курсі, нібито люди вийшли за Залужного і Порошенко там і Тимошенко і т.і. ....
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 10 лют, 2024 11:03, всього редагувалось 1 раз.
Василь-Рівне
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