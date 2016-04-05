Додано: Суб 10 лют, 2024 10:49

ЛАД написав: Где "там"? Не увидел. Где "там"? Не увидел.

То, что Вы здесь назвали "Земаячня" - вполне понятно. Более того, Зеленский обязан это говорить. Иначе он не Президент Украины.

Он, по-вашему, должен выйти и сказать: "Кордони 1991 - це маячня. 24.02 - теж. Воюємо за те, щоб зберегти хоча б Правобережну Україну. Воювати можемо ще максимум рік. ..." И что предложить? Капитуляцию? Переговоры? На какие условия соглашаться?

Я спросил - что делать?

Вы не ответили. Правда, уточнили насчёт "Земаячня". Это понимают, наверно, все адекватные люди. Но что дальше?

Адекватно ставити галочки в соцопитуваннях.Ні разу не чув від Порошенко, що кримненаш і що ми будемо повертати його не політико-дипломатичним шляхом. Тому що він адекватний політик. У Президента є потенційно величезний спектр висловлювань - від наша мета зруйнувати кремль і рф, до ми разом з рф підемо на Захід, як пропонує арестович.На початку війни, коли був переляк, Зеленський казав, що для нас Перемогою буде вийти на лінію до повномасштабного вторгнення.Ніщо йому не заважає сказати, що обставини змінились, і для нас Перемогою буде режим припинення вогню (рпв) без додаткових умов, повернення мільйонів біженців, відбудова країни, вступ в ЄС і НАТО. Люди зрозуміють і підтримають.Тільки не скаже, бо в нього вже планка поїхала на темі виходу на кордони 91. Бо в своїх нарцистичних мріях він Найвеличніший Переможпць, а не лузер, який просрав більше тприторії, ніж ненависний попередник.Що робити пересічним - див. вище, що робити Зеленському, детально писав раніше, як досягти рпв без перемовин з фюрером. Повторюватись не буду, все це намарно, бо Зеленський неадекватний. В такому стані треба не на троні сидіти з булавою, а під домашньою опікою мемуари писати.