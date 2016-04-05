ЛАД написав:Неужели Вы не понимаете, что единичные удары очень уж существенного вреда не нанесут. Эти удары нужны, я им тоже радуюсь, они нанесут ущерб врагу + психологический эффект. Но перелома в войне таким путём не добиться.
Не дивлячись на вищання пропагандонів, Раша ні разу не вдарила навмисно по території НАТО. Чому? Тому що тоді буде знята заборона на удари натівською зброєю по території рф. Те, настільки дієвими є удари вглиб теріторії, ми відчули на власній шкурі. Без воєнно-фінансової допомоги Заходу ми б давно програли цю війну, а Китай так вписуватись за Рашу не буде. В на нема далекобійних ракет, дрони несуть малий вибуховий заряд, тому вони ефективні, коли підпалюють нафтопродукти чи вибухівку. Що ми і спостерігаємо. Яка б не була ППО, але 10-20% все одно долітає і несе значну економічну і військову шкоду. Вони не допоможуть нам виграти війну, але допоможуть її зупинити.
був такий випадок влітку 2014, і до чого це сьогодні від пуйла? хвора людина і злочинець
фраза звучала "русские не здаются" (тому що росіяне-на болотах)
стосовно 4 годин сну і занять спортом: з власного досвіду скажу, що після тижня в режимі "сон 4 години на добу" організм потребує дві доби (мінімум) на відновлення (коли сон 8годин), і тільки на третю добу виникає бажання йти до спортзалу і піднімати вагу (десь 60-70% від нормальної), так це у віці до 55 років
на сьогодні Сирському вже 58 (в липні 59), то спорт для нього -це 10 хвилин бігти на біговій доріжці зі швидкістю 5 км/г (як бігають пенси) тому "байки про спорт" -це спогади з минулого, або раз-два на місяць і не як після 4 годин сну
Побавлюся трохи в fler, доам інсайдного позитиву, який ніхто не зможе перевірити. Знайомий сержант про командувача новостворених Сил безпілотних систем:
Не знаю чи аж так нам повезло, бо час і влада міняє людей, але Барсук один з найкращих комбатів, з ким я зустрічався. Як комбат він був тупо ахуєнний. Його бат був легендою морської піхоти. Ну а ще він відомий як "той хто зробив перший постріл на цій війні"
Hotab написав:Так, з минулого. Років 10 тому він пропонував парі, хто перебіжить його на 100м, він поставить пляшку коньяку. Ніхто не став приймати виклик.
Цікаво, бо швидкість чи не найшвидше ( ) деградує, навіть проглянув протоколи ветеранських змагань. Залежить кому пропонував, якщо ще генералам, але з пузом, то зрозуміло, а от умовний середній лейтенант якщо субординація дозволяє мав би випередити. Про вчительські зарплати грязними:
За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, оплата праці вчителів зросте на 21%. Це закладено у Держбюджет. Середньомісячна розрахункова заробітна плата вчителя вищої категорії має збільшитись з 14,4 тис. грн до 17,4 тис. грн. https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/zarplati-vc ... rotsi.html
konstantin kirovograd написав:грузчика или строителя 50-летнего можно значит переучить за месяц а чела что минимум 20 лет таскал минимум пистолет в кабуре и ходил систиматически на стрельбы нельзя)))
як не можна? можна
тільки уявіть , що пенс має звання майор-полковник (якщо менше майора, то був алкаш-невдаха, бо за 25 років в армії тільки лібо залишався в званні капітана)))
менше ніж командир роти-це зневага до його погонів, а чи можна йому довірити командування ротою(штурмовою), коли він 25 років був зампотехом в в/ч на військовому аєродромі
А як зараз в звані рядових або молодших лейтенантів в піхотах воюють люди, які в цивільному житті займали посади або мали місце в суспільному житті можливо вищі, ніж МВС-ні майори? Головні енергетики підприємств, відомі актори, банкіри, бізнесмени та навіть генпрокурор у минулому.
Як варіант -- збирати високопосадовців в окрему бригаду. Тоді “зневаги” не буде. Але можуть початись розмови (від пролетарських бригад) “чому їх на найлегший напрямок” + “чому нас на найважчий...” (від високопосадних).