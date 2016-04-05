Побавлюся трохи в fler, доам інсайдного позитиву, який ніхто не зможе перевірити. Знайомий сержант про командувача новостворених Сил безпілотних систем:
Не знаю чи аж так нам повезло, бо час і влада міняє людей, але Барсук один з найкращих комбатів, з ким я зустрічався. Як комбат він був тупо ахуєнний. Його бат був легендою морської піхоти. Ну а ще він відомий як "той хто зробив перший постріл на цій війні"
Hotab написав:Так, з минулого. Років 10 тому він пропонував парі, хто перебіжить його на 100м, він поставить пляшку коньяку. Ніхто не став приймати виклик.
Цікаво, бо швидкість чи не найшвидше ( ) деградує, навіть проглянув протоколи ветеранських змагань. Залежить кому пропонував, якщо ще генералам, але з пузом, то зрозуміло, а от умовний середній лейтенант якщо субординація дозволяє мав би випередити. Про вчительські зарплати грязними:
За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, оплата праці вчителів зросте на 21%. Це закладено у Держбюджет. Середньомісячна розрахункова заробітна плата вчителя вищої категорії має збільшитись з 14,4 тис. грн до 17,4 тис. грн. https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/zarplati-vc ... rotsi.html
konstantin kirovograd написав:грузчика или строителя 50-летнего можно значит переучить за месяц а чела что минимум 20 лет таскал минимум пистолет в кабуре и ходил систиматически на стрельбы нельзя)))
як не можна? можна
тільки уявіть , що пенс має звання майор-полковник (якщо менше майора, то був алкаш-невдаха, бо за 25 років в армії тільки лібо залишався в званні капітана)))
менше ніж командир роти-це зневага до його погонів, а чи можна йому довірити командування ротою(штурмовою), коли він 25 років був зампотехом в в/ч на військовому аєродромі
А як зараз в звані рядових або молодших лейтенантів в піхотах воюють люди, які в цивільному житті займали посади або мали місце в суспільному житті можливо вищі, ніж МВС-ні майори? Головні енергетики підприємств, відомі актори, банкіри, бізнесмени та навіть генпрокурор у минулому.
Як варіант -- збирати високопосадовців в окрему бригаду. Тоді “зневаги” не буде. Але можуть початись розмови (від пролетарських бригад) “чому їх на найлегший напрямок” + “чому нас на найважчий...” (від високопосадних).
ЛАД написав:Забываете о том, что это армия. КЗОТ к армии никаким боком.
они на казарменном положении или таки ходят домой? они киборги которые начнут работать 24/7/365 ?
ЗІ 6. Штатні посади територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки комплектуються військовослужбовцями, державними службовцями та працівниками Збройних Сил (далі - працівники) відповідно до їх штату та штатного розпису.
Добір військовослужбовців для комплектування територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, їх призначення на посади, проходження військової служби та звільнення з неї здійснюються відповідно до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” та Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 р. № 1153.
Призначення на посади та звільнення з посад керівників та інших військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки здійснюються відповідно до номенклатури посад для призначення військовослужбовців.
Трудові відносини працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки регулюються законодавством про працю.
Відносини, що виникають у зв’язку із вступом, проходженням та припиненням державної служби державними службовцями, регулюються Законом України “Про державну службу”.
Hennady написав:"Проблема в тому, що Україна майже не намагається побудувати систему стимулів і заохочень для тих громадян, які, маючи вибір, віддали перевагу залишитися зі своєю країною у найважчий період її історії. Натомість Україна намагається робити ставку винятково на каральні заходи. Намагається закручувати гайки все тугіше й надавати силовикам дедалі більше влади.
Однак на практиці це обертається тим самим порочним принципом: "Державна машина б'є не по тих, хто перед нею завинив – вона б'є по тих, до кого може дотягнутися".
А поки діє цей принцип, цинічний і незаконослухняний блудний син матиме явну перевагу перед лояльними громадянами, які продовжують вірити в українську законність та українські перспективи.
Слідкуючи за новинами з Батьківщини, блудний син України щоразу переконуватиметься у своїй правоті. І якщо ситуація не зміниться, розраховувати на повторення відомого біблійного сюжету точно не варто."
Основная проблема этой статьи, как и у всех подобных есть то, что там не говорится о тех шагах, которые бы помогли, говорится только о том, что решения тупые. То, что они тупые, это и так ясно. К сожалению, в каком направлении не копни, будет все так же тупо. Экономическая повестка Гетьманцева "корову нужно меньше кормить и больше доить", министр здравоохранения Ляшко "меньше платить, больше больниц закрыть". Языковая политика "карать за не на мовi". И так далее. Нигде не идёт о стимулировании или системной работе. Наказать, закрыть или обложить налогами росчерком пера проще, чем что-то реально делать. В статье лишь констатируется факт, что тех, кто вне досягаемости для гос. органов наказать проблематично. Ну даже заберешь ты у пересичного Петра з Шепетовки его квартиру за 15 тыс долл, так он эти деньги за рубежом за год отобъет, если не за полгода, и делов то. Не окажешь консульских услуг - еще лучше, Петро тут же объявляет себя политическим беженцем и заявляет о том, что пребывание в Украине угрожает его жизни и здоровью. Вариант беспроигрышный. Сильнее ускорить интеграцию наших за рубежом просто невозможно.
Згоден що трусити нижні-середні верстви населення на тему хто де живе,воює, сплачує податки малопродуктивно. Нові напрямки репресивних дій призведуть до посилення ескапізму. Почнуть гнобити бігунців - вони остаточно порвуть з Україною, не чипатимуть їх а сфокусуються на тих хто залишився - збурять ресентимент в них, вони теж поїдуть при першій можливості. Але я не бачу виховної роботи серед вищих щаблів, крім зовсім кримінальних випадків. Всі посміхаються, тиснуть один одному руки, а питання де левова частина населення, як сталося що найжирніші шмати території окуповані - ні в кого спитати. Всі патентовані герої України там, наверху. А чому не взяти перевірені практики. Інститут заручників в сім'ях воєнспеців. Тоді генерали сфокусуються на війні, а не на журналістиці і філософії. А в тих, у кого сім'ї, родичі за кордоном, взагалі не будуть допущені до керування. Навівши лад наверху можна буде й з широких верств щось посилено вимагати
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 10 лют, 2024 13:02, всього редагувалось 3 разів.
Hotab написав:Так, з минулого. Років 10 тому він пропонував парі, хто перебіжить його на 100м, він поставить пляшку коньяку. Ніхто не став приймати виклик.
Цікаво, бо швидкість чи не найшвидше ( ) деградує, навіть проглянув протоколи ветеранських змагань. Залежить кому пропонував, якщо ще генералам, але з пузом, то зрозуміло, а от умовний середній лейтенант якщо субординація дозволяє мав би випередити. Про вчительські зарплати грязними:
За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, оплата праці вчителів зросте на 21%. Це закладено у Держбюджет. Середньомісячна розрахункова заробітна плата вчителя вищої категорії має збільшитись з 14,4 тис. грн до 17,4 тис. грн. https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/zarplati-vc ... rotsi.html
Небагато, але і не 5 тис.
Доброго дня . Про вчителів . Аванс 8,8 , зарплата 8,2 ............. 20 годин на тиждень . Вчителька математики , стаж 38 років . Без классного кіревника . Вчитель-методист
Василь-Рівне написав:Зеленський призначив Сирського, уродженця росії, випускника московського вищого командного військового училища. ....
Це найкраща освіта "тих часів" для військового, наскільки я знаю. До того ж це означає, що він краще, ніж Залужний, знає, як мислять кацапські генерали. Причому кацапи не знають, як мислить Сирський, хоча б тому, що наша армія перейшла на стандарти НАТО і ще через інші причини.
За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, оплата праці вчителів зросте на 21%. Це закладено у Держбюджет. Середньомісячна розрахункова заробітна плата вчителя вищої категорії має збільшитись з 14,4 тис. грн до 17,4 тис. грн. https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/zarplati-vc ... rotsi.html
Небагато, але і не 5 тис.
Ви вірите нашій владі? Точно? Яка зарплата медсестри? Зовсім не та яку озвучувала наша влада, тобто брехала, а на минулому тижні дружина, досвідчена хірургічна медсестра яка інколи сама робить нескладні операції бо хірург з бодуна і голова болить , сказала, що їх поставили до відома, що з цього місяця буде мінімалка, тому шмиганоміка, зекономіка, прожектономіка це одне, а реальність вона зовсім інша
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 10 лют, 2024 12:48, всього редагувалось 1 раз.