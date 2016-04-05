RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6725672667276728>
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 12:45

  vitaliiangel написав:
...
Сырский сделал то, что стало прологом катастрофы для ВСУ на юге - он лишил Залужного и ударных частей, и резервов. Поэтому наступать тому пришлось тем, что удалось уберечь от Сырского. По разным оценкам, Сырский изъял у Залужного более трети сил, предназначенных для контрнаступления на юге и мало того - в критические моменты этого контрнаступления выдергивал предназначенные для развития наступления части в Бахмут.

Что-то слабо верится, что подчиненный (Командующий Сухопутными войсками Украины) отменял распоряжения своего начальника (Главнокомандующего Вооружёнными силами Украины) и перенаправлял подразделения "более трети сил" по своему усмотрению, а его начальник на это никак не реагировал.

в тг пишут такое

И вы пишите (с)
yanyura
 
Повідомлень: 7010
З нами з: 09.01.09
Подякував: 2048 раз.
Подякували: 1564 раз.
 
Профіль
7
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 12:51

У Харкові внаслідок влучання, попередньо, трьох безпілотників, пожежа спалахнула на нафтобазі, а не на АЗС, як повідомляли раніше, уточнив начальник Слідчого управління поліції області Болвінов у коментарі Суспільному.

Пожежу на нафтобазі ще ліквідовують. На її території було близько 3 тисячі 800 тонн палива, зазначив Болвінов.
прикольно под боком у русни держать 3800 тонн топлива.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22118
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2370 раз.
Подякували: 3334 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 12:55

  yanyura написав:а его начальник на это никак не реагировал.
такое возможно, если Сырский был через голову "на связи" с Зеленским (о чём говорят многочисленные фото и совместные поездки). Вы никогда не встречали мелких клерков, которых боится весь коллектив включая начальника, потому что у клерка "большая и высокая крыша"?
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22118
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2370 раз.
Подякували: 3334 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 13:17

  vitaliiangel написав:
...
Сырский сделал то, что стало прологом катастрофы для ВСУ на юге - он лишил Залужного и ударных частей, и резервов. Поэтому наступать тому пришлось тем, что удалось уберечь от Сырского. По разным оценкам, Сырский изъял у Залужного более трети сил, предназначенных для контрнаступления на юге и мало того - в критические моменты этого контрнаступления выдергивал предназначенные для развития наступления части в Бахмут.

Також в це не вірю. Якщо б це було так, то це б "всплило" раніше(вже пів року пройшло).
Але ця інфа "всплила" в самий "незручний момент".
Очевидно це "інфа на замовлення".
Востаннє редагувалось andrijk777 в Суб 10 лют, 2024 13:18, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5164
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 13:17

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:Если судить по Вашим и не только постам, то ротация практически отсутствует. Поэтому у тех частей, которые на 0, осталось условно 30%, а у тех, кот в тылу, может, и 100%.
А вот почему не было ротации, вопросы как раз к военному командованию.

Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення 8 лютого заявив, що наразі в ЗСУ перебувають майже мільйон осіб, проте з них лише 200-300 людей були залучені до бойових дій.
"Інші були дуже далеко від війни, але ж вони є. Тому, мені здається, одне з ключових завдань Сирського — саме провести аудит: де, хто, як перебуває. І після цього сказати, яка ще додаткова кількість (потрібна, — ред.)" https://focus.ua/uk/voennye-novosti/625 ... lyak-video

Да всё понятно.
Я это, собственно, писал по поводу панегириков в адрес попередника.

  Water написав:
  Hotab написав:Я не знаю, вчитель середньої школи стільки отримує?

Тисяч 5 на місяць. Знайома викладає в університеті, зарплата ще більша.

Якщо говоримо про ставку, то понад 10 тис у вчителя в середньому.

Там речь шла о зарплате учителя в Европе.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 27755
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5246 раз.
Подякували: 4845 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 13:23

  холява написав:.................
Доброго дня .
Про вчителів . Аванс 8,8 , зарплата 8,2 ............. 20 годин на тиждень .
Вчителька математики , стаж 38 років .
Без классного кіревника .
Вчитель-методист
ЛАД
2
 
Повідомлень: 27755
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5246 раз.
Подякували: 4845 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 13:27

  vitaliiangel написав:
У Харкові внаслідок влучання, попередньо, трьох безпілотників, пожежа спалахнула на нафтобазі, а не на АЗС, як повідомляли раніше, уточнив начальник Слідчого управління поліції області Болвінов у коментарі Суспільному.

Пожежу на нафтобазі ще ліквідовують. На її території було близько 3 тисячі 800 тонн палива, зазначив Болвінов.
прикольно под боком у русни держать 3800 тонн топлива.

А где их держать?
Или заправлять всё с колёс?
Вы представляете себе потребление топлива миллионным городом и войсками поблизости?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 27755
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5246 раз.
Подякували: 4845 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 13:29

  vitaliiangel написав:
  yanyura написав:а его начальник на это никак не реагировал.
такое возможно, если Сырский был через голову "на связи" с Зеленским (о чём говорят многочисленные фото и совместные поездки). Вы никогда не встречали мелких клерков, которых боится весь коллектив включая начальника, потому что у клерка "большая и высокая крыша"?

Бывает и такое.
Но тогда молчание Залужного выглядит совсем уж неприлично.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 27755
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5246 раз.
Подякували: 4845 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 13:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Там речь шла о зарплате учителя в Европе.
Питання:
  Hotab написав:Я не знаю, вчитель середньої школи стільки отримує? Є йому сенс дистанційно вчителювати ризикуючи втратити німецькі виплати, , аніж спокійно лежати на спині рік?
Все ж таки про Україну. 5 тис. до речі також було, але це молодий вчитель-бакалавр на ставку. А в цілому у вчителів майже одинакові зарплати, де не де є ще муніципальні доплати (Київ, Львів), що трохи збільшує. П.холява в принципі підтвердив, добавлю що добавка 30% за понад 20 років стажу більше не зростає, хоч 50 і більше стажу.
  Василь-Рівне написав:Ви вірите нашій владі? Точно? Яка зарплата медсестри? Зовсім не та яку озвучувала наша влада, тобто брехала, а на минулому тижні дружина, досвідчена хірургічна медсестра яка інколи сама робить нескладні операції бо хірург з бодуна і голова болить , сказала, що їх поставили до відома, що з цього місяця буде мінімалка, тому шмиганоміка, зекономіка, прожектономіка це одне, а реальність вона зовсім інша

Я взагалі не знаю з чого то збільшувати зарплати.
Щодо медиків, то зарплати на відміну від вчительських сильно різняться залежно від місця роботи при однаковій посаді. Там якраз відійшли від зрійнялівки і в успішних лікарів можуть бути контракти по 100-200 тис в державних чи комунальних закладах. А десь може бути мізер і той із затримками.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6471
З нами з: 19.04.12
Подякував: 100 раз.
Подякували: 1004 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 13:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

може вчителів у заробітчанську гілку ?
fox767676
 
Повідомлень: 1064
З нами з: 13.06.20
Подякував: 281 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6725672667276728>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: холява і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1491 167703
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лют, 2024 12:06
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 558572
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 23847
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.