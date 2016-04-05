... Сырский сделал то, что стало прологом катастрофы для ВСУ на юге - он лишил Залужного и ударных частей, и резервов. Поэтому наступать тому пришлось тем, что удалось уберечь от Сырского. По разным оценкам, Сырский изъял у Залужного более трети сил, предназначенных для контрнаступления на юге и мало того - в критические моменты этого контрнаступления выдергивал предназначенные для развития наступления части в Бахмут.
Что-то слабо верится, что подчиненный (Командующий Сухопутными войсками Украины) отменял распоряжения своего начальника (Главнокомандующего Вооружёнными силами Украины) и перенаправлял подразделения "более трети сил" по своему усмотрению, а его начальник на это никак не реагировал.
У Харкові внаслідок влучання, попередньо, трьох безпілотників, пожежа спалахнула на нафтобазі, а не на АЗС, як повідомляли раніше, уточнив начальник Слідчого управління поліції області Болвінов у коментарі Суспільному.
Пожежу на нафтобазі ще ліквідовують. На її території було близько 3 тисячі 800 тонн палива, зазначив Болвінов.
прикольно под боком у русни держать 3800 тонн топлива.
yanyura написав:а его начальник на это никак не реагировал.
такое возможно, если Сырский был через голову "на связи" с Зеленским (о чём говорят многочисленные фото и совместные поездки). Вы никогда не встречали мелких клерков, которых боится весь коллектив включая начальника, потому что у клерка "большая и высокая крыша"?
... Сырский сделал то, что стало прологом катастрофы для ВСУ на юге - он лишил Залужного и ударных частей, и резервов. Поэтому наступать тому пришлось тем, что удалось уберечь от Сырского. По разным оценкам, Сырский изъял у Залужного более трети сил, предназначенных для контрнаступления на юге и мало того - в критические моменты этого контрнаступления выдергивал предназначенные для развития наступления части в Бахмут.
Також в це не вірю. Якщо б це було так, то це б "всплило" раніше(вже пів року пройшло). Але ця інфа "всплила" в самий "незручний момент". Очевидно це "інфа на замовлення".
Востаннє редагувалось andrijk777 в Суб 10 лют, 2024 13:18, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Если судить по Вашим и не только постам, то ротация практически отсутствует. Поэтому у тех частей, которые на 0, осталось условно 30%, а у тех, кот в тылу, может, и 100%. А вот почему не было ротации, вопросы как раз к военному командованию.
Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення 8 лютого заявив, що наразі в ЗСУ перебувають майже мільйон осіб, проте з них лише 200-300 людей були залучені до бойових дій. "Інші були дуже далеко від війни, але ж вони є. Тому, мені здається, одне з ключових завдань Сирського — саме провести аудит: де, хто, як перебуває. І після цього сказати, яка ще додаткова кількість (потрібна, — ред.)" https://focus.ua/uk/voennye-novosti/625 ... lyak-video
Да всё понятно. Я это, собственно, писал по поводу панегириков в адрес попередника.
Water написав:
Hotab написав:Я не знаю, вчитель середньої школи стільки отримує?
Тисяч 5 на місяць. Знайома викладає в університеті, зарплата ще більша.
Якщо говоримо про ставку, то понад 10 тис у вчителя в середньому.
холява написав:................. Доброго дня . Про вчителів . Аванс 8,8 , зарплата 8,2 ............. 20 годин на тиждень . Вчителька математики , стаж 38 років . Без классного кіревника . Вчитель-методист
У Харкові внаслідок влучання, попередньо, трьох безпілотників, пожежа спалахнула на нафтобазі, а не на АЗС, як повідомляли раніше, уточнив начальник Слідчого управління поліції області Болвінов у коментарі Суспільному.
Пожежу на нафтобазі ще ліквідовують. На її території було близько 3 тисячі 800 тонн палива, зазначив Болвінов.
прикольно под боком у русни держать 3800 тонн топлива.
А где их держать? Или заправлять всё с колёс? Вы представляете себе потребление топлива миллионным городом и войсками поблизости?
yanyura написав:а его начальник на это никак не реагировал.
такое возможно, если Сырский был через голову "на связи" с Зеленским (о чём говорят многочисленные фото и совместные поездки). Вы никогда не встречали мелких клерков, которых боится весь коллектив включая начальника, потому что у клерка "большая и высокая крыша"?
Бывает и такое. Но тогда молчание Залужного выглядит совсем уж неприлично.
ЛАД написав:Там речь шла о зарплате учителя в Европе.
Питання:
Hotab написав:Я не знаю, вчитель середньої школи стільки отримує? Є йому сенс дистанційно вчителювати ризикуючи втратити німецькі виплати, , аніж спокійно лежати на спині рік?
Все ж таки про Україну. 5 тис. до речі також було, але це молодий вчитель-бакалавр на ставку. А в цілому у вчителів майже одинакові зарплати, де не де є ще муніципальні доплати (Київ, Львів), що трохи збільшує. П.холява в принципі підтвердив, добавлю що добавка 30% за понад 20 років стажу більше не зростає, хоч 50 і більше стажу.
Василь-Рівне написав:Ви вірите нашій владі? Точно? Яка зарплата медсестри? Зовсім не та яку озвучувала наша влада, тобто брехала, а на минулому тижні дружина, досвідчена хірургічна медсестра яка інколи сама робить нескладні операції бо хірург з бодуна і голова болить , сказала, що їх поставили до відома, що з цього місяця буде мінімалка, тому шмиганоміка, зекономіка, прожектономіка це одне, а реальність вона зовсім інша
Я взагалі не знаю з чого то збільшувати зарплати. Щодо медиків, то зарплати на відміну від вчительських сильно різняться залежно від місця роботи при однаковій посаді. Там якраз відійшли від зрійнялівки і в успішних лікарів можуть бути контракти по 100-200 тис в державних чи комунальних закладах. А десь може бути мізер і той із затримками.