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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6726672767286729>
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 13:50

Давайте краще по темі))

Про ухилянтів закордоном і простих "тилових")) - які втомились від всього... які втомились донатити...
https://youtube.com/shorts/oWnVo_OMMNU? ... pEAqjpDG7t
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 10 лют, 2024 14:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 13:59

  Ой+ написав:
  Water написав:
  Hotab написав:Я не знаю, вчитель середньої школи стільки отримує?

Тисяч 5 на місяць. Знайома викладає в університеті, зарплата ще більша.

Якщо говоримо про ставку, то понад 10 тис у вчителя в середньому.

Ви про шо?
Я про зарплату вчителя в Германії, одиниця- €.
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 14:00

  Успіх написав:
  fox767676 написав:може вчителів у заробітчанську гілку ?

Правильно!

А тут краще давайте балакати про ухилянтів :lol:
Про ухилянтів закордоном і простих "тилових")) - які втомились від всього... які втомились донатити...
https://youtube.com/shorts/oWnVo_OMMNU? ... pEAqjpDG7t


Ухилянти всі. І генерали що безупинно селфаки рублять і графоманством страждають, і типа бійці що з інтернету не вилазять. Караючий меч по боротьбі з саботажем на них потрібен

Вякнітє мені тут щось. Я не корумпований генерал і не циркач, я панькатися не буду
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 10 лют, 2024 14:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 14:11

  Water написав:
  Hotab написав:Я не знаю, вчитель середньої школи стільки отримує? Є йому сенс дистанційно вчителювати ризикуючи втратити німецькі виплати, , аніж спокійно лежати на спині рік?

Тисяч 5 на місяць. Знайома викладає в університеті, зарплата ще більша.
Я про зарплату вчителя в Германії, одиниця- €.

Я би таке питання зрозумів як про українську зарплату. Ну в Німеччині 5 тис. це ж до оподаткування. Хоча різниця безумовно є і що цікаво можливості також.
Українським освітянам пропонують роботу в Берліні та підкреслюють, що на деяких позиціях знання німецької мови не є обов’язковим.
https://radiotrek.rv.ua/news/do-4-tisya ... 17591.html
https://www.berlin.de/sen/bjf/gefluechtete/education/
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 14:17

У Німеччині прогнозують понад 10 млн біженців з України, якщо вона програє у
війні

Німецький федеральний уряд прогнозує, що в разі найгіршого розвитку подій в Україні й перемоги Росії кількість українських біженців зросте на 10 мільйонів, і Німеччина буде однією з країн їхнього призначення.

https://www.pravda.com.ua/news/2024/02/10/7441256/

німецький уряд у своїх прогнозах виходить із того, що Україна має військові та фінансові можливості для підтримки своєї оборони та стабільності до кінця 2024 року.
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 14:30

  холява написав:
  fox767676 написав:може вчителів у заробітчанську гілку ?


....... і вас туди , тому що геніальними натяками ви не відрізняєтесь від успіха .

Не мешайте человеку, единственное где он словесно можете чмарить других - это форум, а в жизни... Поэтому с первого же предложения всё недовольство существованием такого непонятого всеми гения на Земном шаре сразу видно ))) вчера они с Вадимом пообщались, просто до слёз)))
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 14:40

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:Там речь шла о зарплате учителя в Европе.
Питання:
  Hotab написав:Я не знаю, вчитель середньої школи стільки отримує? Є йому сенс дистанційно вчителювати ризикуючи втратити німецькі виплати, , аніж спокійно лежати на спині рік?
Все ж таки про Україну. 5 тис. до речі також було, але це молодий вчитель-бакалавр на ставку. А в цілому у вчителів майже одинакові зарплати, де не де є ще муніципальні доплати (Київ, Львів), що трохи збільшує. П.холява в принципі підтвердив, добавлю що добавка 30% за понад 20 років стажу більше не зростає, хоч 50 і більше стажу.
..........

Да, Вы правы. Переключался на ветку об эмиграции и напутал. Но Water называл зарплату Германии.
Но Вы знаете, в прошлом году как-то просматривал харьковские предложения работы. Для учителей все предложения были на 5-7 тыс. грн.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 10 лют, 2024 14:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 14:41

  Кочевник написав:
  pesikot написав:
Путин и Карлсон. Что это было. Сейчас я вам объясню.


Як ви можете витрачати стільки часу на відіва ні про що? Тупе балабольство, без підготовки, повтори, бекання-мекання...

Тобто по суті, сказати тобі нічого.

Значит, відео файне )
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 14:42

  холява написав:Ой+

Доброго дня .
Мені здаєтся що форум ви не читаете .

Зарплатню вчителям треба тримати на найвищому рівні .
Ви почитайте що тут більшість пише і що в змозі порахувати .
Повна поразка здорового глузду .
Від вчителів залежить освідченість нації і ії майбутнє .

Вы правы. Но...
Денег на учителей всегда не хватало. Так же, как и на оборону.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 14:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А депутати що не ухилянти, не саботажники?
Замість того щоб швиденько проголосувати за зниження моб.віку, підвищення військового збору, усунення явних лазівок у вигляді догляду за тещею, виїздом з 3 дітьми, вони розгорнули піврічну філософську дискусію про картки і т.д.
Не могли відокремити першочергове від другорядного
Навчилися у дідуся бідона саботажу шляхом впихування гарячого з мокрим ?
fox767676
 
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