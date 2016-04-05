У Німеччині прогнозують понад 10 млн біженців з України, якщо вона програє у війні
Німецький федеральний уряд прогнозує, що в разі найгіршого розвитку подій в Україні й перемоги Росії кількість українських біженців зросте на 10 мільйонів, і Німеччина буде однією з країн їхнього призначення.
fox767676 написав:може вчителів у заробітчанську гілку ?
....... і вас туди , тому що геніальними натяками ви не відрізняєтесь від успіха .
Не мешайте человеку, единственное где он словесно можете чмарить других - это форум, а в жизни... Поэтому с первого же предложения всё недовольство существованием такого непонятого всеми гения на Земном шаре сразу видно ))) вчера они с Вадимом пообщались, просто до слёз)))
ЛАД написав:Там речь шла о зарплате учителя в Европе.
Питання:
Hotab написав:Я не знаю, вчитель середньої школи стільки отримує? Є йому сенс дистанційно вчителювати ризикуючи втратити німецькі виплати, , аніж спокійно лежати на спині рік?
Все ж таки про Україну. 5 тис. до речі також було, але це молодий вчитель-бакалавр на ставку. А в цілому у вчителів майже одинакові зарплати, де не де є ще муніципальні доплати (Київ, Львів), що трохи збільшує. П.холява в принципі підтвердив, добавлю що добавка 30% за понад 20 років стажу більше не зростає, хоч 50 і більше стажу. ..........
Да, Вы правы. Переключался на ветку об эмиграции и напутал. Но Water называл зарплату Германии. Но Вы знаете, в прошлом году как-то просматривал харьковские предложения работы. Для учителей все предложения были на 5-7 тыс. грн.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 10 лют, 2024 14:46, всього редагувалось 1 раз.
Доброго дня . Мені здаєтся що форум ви не читаете .
Зарплатню вчителям треба тримати на найвищому рівні . Ви почитайте що тут більшість пише і що в змозі порахувати . Повна поразка здорового глузду . Від вчителів залежить освідченість нації і ії майбутнє .
Вы правы. Но... Денег на учителей всегда не хватало. Так же, как и на оборону.
А депутати що не ухилянти, не саботажники? Замість того щоб швиденько проголосувати за зниження моб.віку, підвищення військового збору, усунення явних лазівок у вигляді догляду за тещею, виїздом з 3 дітьми, вони розгорнули піврічну філософську дискусію про картки і т.д. Не могли відокремити першочергове від другорядного Навчилися у дідуся бідона саботажу шляхом впихування гарячого з мокрим ?