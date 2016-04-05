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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6726672767286729
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 14:50

  Ой+ написав:.........
Ну в Німеччині 5 тис. це ж до оподаткування. Хоча різниця безумовно є і що цікаво можливості також.
Українським освітянам пропонують роботу в Берліні та підкреслюють, що на деяких позиціях знання німецької мови не є обов’язковим.
https://radiotrek.rv.ua/news/do-4-tisya ... 17591.html
https://www.berlin.de/sen/bjf/gefluechtete/education/

Возможности, действительно, есть даже без языка. В принципе. И кое-кому удаётся устроиться. Но достаточно редко.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 10 лют, 2024 14:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 14:57

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто дав інтерв'ю російським ЗМІ, в якому пояснив рішення Будапешту розблокувати допомогу Україні від ЄС в розмірі 50 млрд євро.

Повідомляється, що Угорщина мала три головні умови для розблокування допомоги. Перша – гроші не мають бути витрачені на військові поставки Україні зброї.

"Угорщина ніколи не брала і ніколи не братиме участі в жодних діях, спрямованих на постачання зброї в Україну. Просто тому, що ми вважаємо, що чим більше зброї постачатиметься в Україну, тим довше триватиме війна, і чим довше триватиме війна, тим більше буде руйнувань і більше людей загине", – сказав Сіярто.


сказочний идиот
Востаннє редагувалось prodigy в Суб 10 лют, 2024 15:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 15:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:Вы никогда не встречали мелких клерков,


на судне(30-40 лет назад) это была оборзевшая буфетчица (с которой спал капитан), она считала себя как минимум третьей по рангу и могла нагрубить всем(и в превую очередь офицерам)
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 15:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Но тогда молчание Залужного выглядит совсем уж неприлично.


для вас является новостью интриги в руководстве страны?
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 15:12

  jump написав:У Німеччині прогнозують понад 10 млн біженців з України, якщо вона програє у
війні

Німецький федеральний уряд прогнозує, що в разі найгіршого розвитку подій в Україні й перемоги Росії кількість українських біженців зросте на 10 мільйонів, і Німеччина буде однією з країн їхнього призначення.

https://www.pravda.com.ua/news/2024/02/10/7441256/

німецький уряд у своїх прогнозах виходить із того, що Україна має військові та фінансові можливості для підтримки своєї оборони та стабільності до кінця 2024 року.


краще б дали нарешті Тауруси

сьогодні з ранку дивися BBC news-почали з Гази, потім Іран, Пакістан...
про Україну 30 секунд (про атаку шахедів на Київ і Харків)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 15:18

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Но тогда молчание Залужного выглядит совсем уж неприлично.


для вас является новостью интриги в руководстве страны?

А при чём тут интриги?
О такой ситуации Залужный не должен был молчать, если бы она действительно была.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 15:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:А при чём тут интриги?
О такой ситуации Залужный не должен был молчать, если бы она действительно была.

А Ви як думаєте, в чому основна причина звільнення? ПреЗЕдент вимагав зробити шоу, тримати/повернути Бахмут, чи захопити щось, хоча б Токмак. Залужний хотів зекономити людей для інших цілей, Сирський виконував бажання ПреЗЕдента.
Не здивуюсь, якщо вже скоро ми побачимо аналог Кринов і Вугледару для москалів в нашому виконанні: сотні героїв покладуть, в контратаках, щоб Авдіївка, Роботине утримати на кілька місяців довше.

  ЛАД написав:Но Вы знаете, в прошлом году как-то просматривал харьковские предложения работы. Для учителей все предложения были на 5-7 тыс. грн

Ну воно десь так і є: на старті мінімалка, якщо себе обвішав 1,5 ставки, керівництво класом, кабінетом, пройшов море атсестацій, курсів... ну зробиш 20к. Жодних перспектив, крім відстрочки за 0.75 ставки і можливості набрати клієнтів для репетиторства.
Дюрі-бачі
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