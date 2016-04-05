Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто дав інтерв'ю російським ЗМІ, в якому пояснив рішення Будапешту розблокувати допомогу Україні від ЄС в розмірі 50 млрд євро.
Повідомляється, що Угорщина мала три головні умови для розблокування допомоги. Перша – гроші не мають бути витрачені на військові поставки Україні зброї.
"Угорщина ніколи не брала і ніколи не братиме участі в жодних діях, спрямованих на постачання зброї в Україну. Просто тому, що ми вважаємо, що чим більше зброї постачатиметься в Україну, тим довше триватиме війна, і чим довше триватиме війна, тим більше буде руйнувань і більше людей загине", – сказав Сіярто.
сказочний идиот
Востаннє редагувалось prodigy в Суб 10 лют, 2024 15:16, всього редагувалось 1 раз.
jump написав:У Німеччині прогнозують понад 10 млн біженців з України, якщо вона програє у війні
Німецький федеральний уряд прогнозує, що в разі найгіршого розвитку подій в Україні й перемоги Росії кількість українських біженців зросте на 10 мільйонів, і Німеччина буде однією з країн їхнього призначення.
ЛАД написав:А при чём тут интриги? О такой ситуации Залужный не должен был молчать, если бы она действительно была.
А Ви як думаєте, в чому основна причина звільнення? ПреЗЕдент вимагав зробити шоу, тримати/повернути Бахмут, чи захопити щось, хоча б Токмак. Залужний хотів зекономити людей для інших цілей, Сирський виконував бажання ПреЗЕдента. Не здивуюсь, якщо вже скоро ми побачимо аналог Кринов і Вугледару для москалів в нашому виконанні: сотні героїв покладуть, в контратаках, щоб Авдіївка, Роботине утримати на кілька місяців довше.
ЛАД написав:Но Вы знаете, в прошлом году как-то просматривал харьковские предложения работы. Для учителей все предложения были на 5-7 тыс. грн
Ну воно десь так і є: на старті мінімалка, якщо себе обвішав 1,5 ставки, керівництво класом, кабінетом, пройшов море атсестацій, курсів... ну зробиш 20к. Жодних перспектив, крім відстрочки за 0.75 ставки і можливості набрати клієнтів для репетиторства.
Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто дав інтерв'ю російським ЗМІ
сказочний идиот
Сидит обезьянка на берегу реки и стирает шкурку от банана. Мимо проплывает крокодил: — Обезьяна, что это ты делаешь? — Не отвлекай, плыви мимо, зелёный… — Ну а всё таки? — Говорю же- отстань! Крокодил отплыл обиженно, но любопытство то распирает: — Ну скажи… -Ладно, зелёный! Дай доллар, тогда скажу! Получив денежку, обезьянка сказала: — Я стираю шкурку от банана! — Ну и дура же ты!- изумился крокодил. — Дура, ну и что? А свои 50 баксов в день имею!
ЛАД написав:А при чём тут интриги? О такой ситуации Залужный не должен был молчать, если бы она действительно была.
А Ви як думаєте, в чому основна причина звільнення? ПреЗЕдент вимагав зробити шоу, тримати/повернути Бахмут, чи захопити щось, хоча б Токмак. Залужний хотів зекономити людей для інших цілей, Сирський виконував бажання ПреЗЕдента. Не здивуюсь, якщо вже скоро ми побачимо аналог Кринов і Вугледару для москалів в нашому виконанні: сотні героїв покладуть, в контратаках, щоб Авдіївка, Роботине утримати на кілька місяців довше.
Может, и так, может, и нет. Гадать не буду. Вполне могут быть и политические соображения. Так же, как в прошлом году, когда "партнёры" практически требовали начинать контрнаступление - "Мы вам дали кучу оружия, покажите результат".
ЛАД написав:Но Вы знаете, в прошлом году как-то просматривал харьковские предложения работы. Для учителей все предложения были на 5-7 тыс. грн
Ну воно десь так і є: на старті мінімалка, якщо себе обвішав 1,5 ставки, керівництво класом, кабінетом, пройшов море атсестацій, курсів... ну зробиш 20к. Жодних перспектив, крім відстрочки за 0.75 ставки і можливості набрати клієнтів для репетиторства.
Там не было никаких требований к квалификации, но других ставок просто не было.