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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6728672967306731>
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 16:15

  Сибарит написав:
  prodigy написав:
Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто дав інтерв'ю російським ЗМІ


сказочний идиот


Сидит обезьянка на берегу реки и стирает шкурку от банана. Мимо проплывает крокодил:
— Обезьяна, что это ты делаешь?
— Не отвлекай, плыви мимо, зелёный…
— Ну а всё таки?
— Говорю же- отстань!
Крокодил отплыл обиженно, но любопытство то распирает:
— Ну скажи…
-Ладно, зелёный! Дай доллар, тогда скажу!
Получив денежку, обезьянка сказала:
— Я стираю шкурку от банана!
— Ну и дура же ты!- изумился крокодил.
— Дура, ну и что? А свои 50 баксов в день имею!


сумно, таке коїться сьогодні

мадяри мають добре пам'ятати 1956, а чехі 1968, поляки 1980(1945)...
а по факту що ми спостерігаємо?
не прикрите знущання з трагедії Українського народу і країни взагалі(десь пів-року як припинили писати скільки сотень млдр євро знадобиться для відбудови після війни)
що коїться у світі? чорт ******
два роки світова економіка було паралізовано пандемією, шалені трильйони друкували і розкидали всім бажаючим, а зараз США не бажають надати критичну допомогу

Востаннє редагувалось prodigy в Суб 10 лют, 2024 16:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 16:15

  prodigy написав:
  ЛАД написав:О такой ситуации Залужный не должен был молчать

якщо рішення прийняте на ставці, і більшість ЗА (Сирський, Зеленський, Данілов іі ще хтось), то він мав робити? це не політичні ігри, це війна

Не должен был молчать именно потому, что "це не політичні ігри, це війна".
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 16:26

  ЛАД написав:
  prodigy написав:
  ЛАД написав:О такой ситуации Залужный не должен был молчать

якщо рішення прийняте на ставці, і більшість ЗА (Сирський, Зеленський, Данілов іі ще хтось), то він мав робити? це не політичні ігри, це війна

Не должен был молчать именно потому, что "це не політичні ігри, це війна".


вважаєте, що всі рішення на ставці приймаються консенсусом, а якщо -то не згоден, то збирай прес-конференцію з журналістами і послами G7?
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 16:28

за 10 років багато, що змінилось...
на жаль втратили багато часу (майже 20 років деградації
і відсутність програми розвитку країни)

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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 16:38

  prodigy написав:
  ЛАД написав:
  prodigy написав:---------------------
ЛАД
О такой ситуации Залужный не должен был молчать
---------------------
якщо рішення прийняте на ставці, і більшість ЗА (Сирський, Зеленський, Данілов іі ще хтось), то він мав робити? це не політичні ігри, це війна

Не должен был молчать именно потому, что "це не політичні ігри, це війна".


вважаєте, що всі рішення на ставці приймаються консенсусом, а якщо -то не згоден, то збирай прес-конференцію з журналістами і послами G7?

Не считаю (насчёт консенсуса).
Но есть разные вопросы. О таком молчать нельзя.
Или надо подавать в отставку, если не можешь сказать.
Или Вы забыли, о чём речь:
Сырский сделал то, что стало прологом катастрофы для ВСУ на юге - он лишил Залужного и ударных частей, и резервов. Поэтому наступать тому пришлось тем, что удалось уберечь от Сырского. По разным оценкам, Сырский изъял у Залужного более трети сил, предназначенных для контрнаступления на юге и мало того - в критические моменты этого контрнаступления выдергивал предназначенные для развития наступления части в Бахмут.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 16:43

  fox767676 написав:
  Успіх написав:
  fox767676 написав:може вчителів у заробітчанську гілку ?

Правильно!

А тут краще давайте балакати про ухилянтів :lol:


Вякнітє мені тут щось. …., я панькатися не буду

Якось у $-чика не пішов діалог :lol:


Мені отцікаво, це пуйло в розуму вже вижило, чи воно все життя так вважало? Звинувачувати Польщу, що вона сама винувата в нападі Гітлера ..
Що батько Зеленського (47 рн) воював проти фашизму…
Що це?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 16:47

  fox767676 написав:
  Успіх написав:
  fox767676 написав:може вчителів у заробітчанську гілку ?

Правильно!

А тут краще давайте балакати про ухилянтів :lol:
Про ухилянтів закордоном і простих "тилових")) - які втомились від всього... які втомились донатити...
https://youtube.com/shorts/oWnVo_OMMNU? ... pEAqjpDG7t

Ухилянти всі. І генерали що безупинно селфаки рублять і графоманством страждають, і типа бійці що з інтернету не вилазять. Караючий меч по боротьбі з саботажем на них потрібен

Вякнітє мені тут щось. Я не корумпований генерал і не циркач, я панькатися не буду

що, поїдете до Успіха порядок наводити? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 16:50

  Hotab написав:
  fox767676 написав:
  Успіх написав:Правильно!

А тут краще давайте балакати про ухилянтів :lol:

Вякнітє мені тут щось. …., я панькатися не буду

Якось у $-чика не пішов діалог :lol:

Мені отцікаво, це пуйло в розуму вже вижило, чи воно все життя так вважало? Звинувачувати Польщу, що вона сама винувата в нападі Гітлера ..
Що батько Зеленського (47 рн) воював проти фашизму…
Що це?

диктатура в термінальній стадії.

коли оточюючі підлабузники можуть лише казати, "так, володимир володимирович, які розумні речі ви кажете". хто може казати щось інше - вже давно звідти прибрані.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 16:52

  prodigy написав:
  Сибарит написав:
  prodigy написав:\\\
сказочний идиот



сумно, таке коїться сьогодні
\\\
два роки світова економіка було паралізовано пандемією, шалені трильйони друкували і розкидали всім бажаючим, а зараз США не бажають надати критичну допомогу

Так отож бо: то два года назад было, а сейчас в Штатах пред-рецессия.
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 16:54

  Hotab написав:...........
Мені отцікаво, це пуйло в розуму вже вижило, чи воно все життя так вважало? Звинувачувати Польщу, що вона сама винувата в нападі Гітлера ..
Що батько Зеленського (47 рн) воював проти фашизму…
Що це?

Он и сегодня так вряд ли считает.
Пропаганда и не такое допускает.
ЛАД
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