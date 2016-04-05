Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто дав інтерв'ю російським ЗМІ
сказочний идиот
Сидит обезьянка на берегу реки и стирает шкурку от банана. Мимо проплывает крокодил: — Обезьяна, что это ты делаешь? — Не отвлекай, плыви мимо, зелёный… — Ну а всё таки? — Говорю же- отстань! Крокодил отплыл обиженно, но любопытство то распирает: — Ну скажи… -Ладно, зелёный! Дай доллар, тогда скажу! Получив денежку, обезьянка сказала: — Я стираю шкурку от банана! — Ну и дура же ты!- изумился крокодил. — Дура, ну и что? А свои 50 баксов в день имею!
сумно, таке коїться сьогодні
мадяри мають добре пам'ятати 1956, а чехі 1968, поляки 1980(1945)... а по факту що ми спостерігаємо? не прикрите знущання з трагедії Українського народу і країни взагалі(десь пів-року як припинили писати скільки сотень млдр євро знадобиться для відбудови після війни) що коїться у світі? чорт ****** два роки світова економіка було паралізовано пандемією, шалені трильйони друкували і розкидали всім бажаючим, а зараз США не бажають надати критичну допомогу
Востаннє редагувалось prodigy в Суб 10 лют, 2024 16:17, всього редагувалось 1 раз.
prodigy написав:--------------------- ЛАД О такой ситуации Залужный не должен был молчать --------------------- якщо рішення прийняте на ставці, і більшість ЗА (Сирський, Зеленський, Данілов іі ще хтось), то він мав робити? це не політичні ігри, це війна
Не должен был молчать именно потому, что "це не політичні ігри, це війна".
вважаєте, що всі рішення на ставці приймаються консенсусом, а якщо -то не згоден, то збирай прес-конференцію з журналістами і послами G7?
Не считаю (насчёт консенсуса). Но есть разные вопросы. О таком молчать нельзя. Или надо подавать в отставку, если не можешь сказать. Или Вы забыли, о чём речь:
Сырский сделал то, что стало прологом катастрофы для ВСУ на юге - он лишил Залужного и ударных частей, и резервов. Поэтому наступать тому пришлось тем, что удалось уберечь от Сырского. По разным оценкам, Сырский изъял у Залужного более трети сил, предназначенных для контрнаступления на юге и мало того - в критические моменты этого контрнаступления выдергивал предназначенные для развития наступления части в Бахмут.
Hotab написав:........... Мені отцікаво, це пуйло в розуму вже вижило, чи воно все життя так вважало? Звинувачувати Польщу, що вона сама винувата в нападі Гітлера .. Що батько Зеленського (47 рн) воював проти фашизму… Що це?
Он и сегодня так вряд ли считает. Пропаганда и не такое допускает.