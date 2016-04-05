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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 10 лют, 2024 17:12
Hotab написав: fox767676 написав: Успіх написав:
Вякнітє мені тут щось. …., я панькатися не буду
Якось у $-чика не пішов діалог
Мені отцікаво, це пуйло в розуму вже вижило, чи воно все життя так вважало? Звинувачувати Польщу, що вона сама винувата в нападі Гітлера ..
Що батько Зеленського (47 рн) воював проти фашизму…
Що це?
Бо воно може нести ахінею безкарно, не зустрічаючи спротиву.
Маленький спротив - як наприклад Туреччина у 2015 воно повертається до конструктивного русла.
Воно розквітло серед рафінованих пітерських демократів, собчаків і прочо наволочі, відчуваючи себе справжнім пацаном серед чушпанів. Якщо б якийсь Кох чи Нємцов у середині 90-х сказав путіну - "ти шо довбойоб? Досить квазідержавницькою балаканиною пиздьож бабок прикривати " то може й воно б може й зійшло з маршруту. Напочатку 2000-х вже внутрі рф було запізно, а зовні здебільшого макрони з меркелями. Цей Карл Такерсон, стільки чув, стільки чув.. Але то не той тип що пальця в рот не клади, майже всю словесну локшину проковтнув. Не вистачає потужних інтелектуалів на стороні добра (((
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Додано: Суб 10 лют, 2024 17:18
ЛАД написав: Hotab написав:
...........
Мені отцікаво, це пуйло в розуму вже вижило, чи воно все життя так вважало? Звинувачувати Польщу, що вона сама винувата в нападі Гітлера ..
Що батько Зеленського (47 рн) воював проти фашизму…
Що це?
Он и сегодня так вряд ли считает.
Пропаганда и не такое допускает.
а що в нього просто поїхав дах на цій великодержавній маячні - ні, не припускаєте?
скільки цих прикладів вже було - Гітлер, Каддафі, Хусейн... а все одно кожен з цих диктаторів вважає себе якимось унікальним. хоча є й випадки, коли тихо помирали собі - той же Сталін...
маємо надію, що цей плюгавий карлик нас чимось порадує
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