Успіх написав: Вякнітє мені тут щось. …., я панькатися не буду
Якось у $-чика не пішов діалог
Мені отцікаво, це пуйло в розуму вже вижило, чи воно все життя так вважало? Звинувачувати Польщу, що вона сама винувата в нападі Гітлера .. Що батько Зеленського (47 рн) воював проти фашизму… Що це?
Бо воно може нести ахінею безкарно, не зустрічаючи спротиву. Маленький спротив - як наприклад Туреччина у 2015 воно повертається до конструктивного русла. Воно розквітло серед рафінованих пітерських демократів, собчаків і прочо наволочі, відчуваючи себе справжнім пацаном серед чушпанів. Якщо б якийсь Кох чи Нємцов у середині 90-х сказав путіну - "ти шо довбойоб? Досить квазідержавницькою балаканиною пиздьож бабок прикривати " то може й воно б може й зійшло з маршруту. Напочатку 2000-х вже внутрі рф було запізно, а зовні здебільшого макрони з меркелями. Цей Карл Такерсон, стільки чув, стільки чув.. Але то не той тип що пальця в рот не клади, майже всю словесну локшину проковтнув. Не вистачає потужних інтелектуалів на стороні добра (((
Hotab написав:........... Мені отцікаво, це пуйло в розуму вже вижило, чи воно все життя так вважало? Звинувачувати Польщу, що вона сама винувата в нападі Гітлера .. Що батько Зеленського (47 рн) воював проти фашизму… Що це?
Он и сегодня так вряд ли считает. Пропаганда и не такое допускает.
а що в нього просто поїхав дах на цій великодержавній маячні - ні, не припускаєте?
скільки цих прикладів вже було - Гітлер, Каддафі, Хусейн... а все одно кожен з цих диктаторів вважає себе якимось унікальним. хоча є й випадки, коли тихо помирали собі - той же Сталін...
маємо надію, що цей плюгавий карлик нас чимось порадує
prodigy написав:вважаєте, що всі рішення на ставці приймаються консенсусом, а якщо -то не згоден, то збирай прес-конференцію з журналістами і послами G7?
Не считаю (насчёт консенсуса). Но есть разные вопросы. О таком молчать нельзя. Или надо подавать в отставку, если не можешь сказать. Или Вы забыли, о чём речь:
Сырский сделал то, что стало прологом катастрофы для ВСУ на юге - он лишил Залужного и ударных частей, и резервов. Поэтому наступать тому пришлось тем, что удалось уберечь от Сырского. По разным оценкам, Сырский изъял у Залужного более трети сил, предназначенных для контрнаступления на юге и мало того - в критические моменты этого контрнаступления выдергивал предназначенные для развития наступления части в Бахмут.
А ще він не забезпечив підрив можливих шляхів переходу через річку Карапульку
Він же координував вихід українських військових з Дебальцева. Під його управлінням здійснювалися підриви можливих шляхів переходу через річку Карапульку. Однак керівник сектора, за словами генерала, не дав провести всі підриви, через що переправи були захоплені супротивником. Саме сформована Сирським група «Барс» прикривала вихід ЗСУ з Дебальцевого.
хоч в Дебальцево не було котла як в Іловайську, але там теж було не без помилок від генштабу (Муженко і Сирський)
prodigy написав:за 10 років багато, що змінилось... на жаль втратили багато часу (майже 20 років деградації і відсутність програми розвитку країни)
[youtube]Sy4kHLQZnHE...
це було дуже складне карколомне 10:56 десятиліття та озираючись назад Можна 10:59 впевнено сказати що українське 11:01 суспільство стало більш просунутим 11:03 сильнішим та згуртованішим сила і 11:06 єдність нам ще не абияк знадобляться і 11:08 прямо зараз у 2023 році і все наступне 11:11 десятиліття тому що наступні 10 років 11:14 обіцяють бути А Бог його знає якими вони 11:21 будуть...
Какими они будут для "Телебачення Торонто" предсказывать легче, чем для Украины. И их рассказы о "просунутості, силі та згуртованості, єдності"... Из Канады...
президент України високо оцінив започаткування Францією та США "Коаліції артилерії", у межах якої Париж передасть Україні десятки артилерійських систем "Цезар" і снарядів до них.
18 січня стало відомо про започаткування у Парижі "Артилерійської коаліції", яка діятиме в рамках роботи Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"). Цього року Франція планує виготовити 78 "Цезарів", шість з яких Україна має намір оплатити сама.
Також Франція нарощує виробництво боєприпасів і цього року постачатиме Україні 3 тис. снарядів на місяць для 155-мм гармат.
Крім того, Франція надасть Україні 40 крилатих ракет великої дальності SCALP, а також щомісяця постачатиме по 50 керованих авіабомб AASM Hammer (A2SM).
prodigy написав:за 10 років багато, що змінилось... на жаль втратили багато часу (майже 20 років деградації і відсутність програми розвитку країни)
[youtube]Sy4kHLQZnHE...
це було дуже складне карколомне 10:56 десятиліття та озираючись назад Можна 10:59 впевнено сказати що українське 11:01 суспільство стало більш просунутим 11:03 сильнішим та згуртованішим сила і 11:06 єдність нам ще не абияк знадобляться і 11:08 прямо зараз у 2023 році і все наступне 11:11 десятиліття тому що наступні 10 років 11:14 обіцяють бути А Бог його знає якими вони 11:21 будуть...
Какими они будут для "Телебачення Торонто" предсказывать легче, чем для Украины. И их рассказы о "просунутості, силі та згуртованості, єдності"... Из Канады...
ЛАД
яка Канада...Телебачення Торонто-мій улюблений канал на Youtube,
щотижневий сатиричний дайджест новин із ведучим Романом Вінтонівим в образі Майкла Щура. Перший випуск програми вийшов 6 листопада 2016 року.
я почав дивитися з 2017, це канал сатири вищої якості (спасибі за це всій редакції)
Востаннє редагувалось prodigy в Суб 10 лют, 2024 17:33, всього редагувалось 1 раз.
prodigy написав:вважаєте, що всі рішення на ставці приймаються консенсусом, а якщо -то не згоден, то збирай прес-конференцію з журналістами і послами G7?
Не считаю (насчёт консенсуса). Но есть разные вопросы. О таком молчать нельзя. Или надо подавать в отставку, если не можешь сказать. Или Вы забыли, о чём речь:
Сырский сделал то, что стало прологом катастрофы для ВСУ на юге - он лишил Залужного и ударных частей, и резервов. Поэтому наступать тому пришлось тем, что удалось уберечь от Сырского. По разным оценкам, Сырский изъял у Залужного более трети сил, предназначенных для контрнаступления на юге и мало того - в критические моменты этого контрнаступления выдергивал предназначенные для развития наступления части в Бахмут.
А ще він не забезпечив підрив можливих шляхів переходу через річку Карапульку
Він же координував вихід українських військових з Дебальцева. Під його управлінням здійснювалися підриви можливих шляхів переходу через річку Карапульку. Однак керівник сектора, за словами генерала, не дав провести всі підриви, через що переправи були захоплені супротивником. Саме сформована Сирським група «Барс» прикривала вихід ЗСУ з Дебальцевого.
хоч в Дебальцево не було котла як в Іловайську, але там теж було не без помилок від генштабу (Муженко і Сирський)