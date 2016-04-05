RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 67296730673167326733>
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 17:12

  Hotab написав:
  fox767676 написав:
  Успіх написав:
Вякнітє мені тут щось. …., я панькатися не буду

Якось у $-чика не пішов діалог :lol:


Мені отцікаво, це пуйло в розуму вже вижило, чи воно все життя так вважало? Звинувачувати Польщу, що вона сама винувата в нападі Гітлера ..
Що батько Зеленського (47 рн) воював проти фашизму…
Що це?


Бо воно може нести ахінею безкарно, не зустрічаючи спротиву.
Маленький спротив - як наприклад Туреччина у 2015 воно повертається до конструктивного русла.
Воно розквітло серед рафінованих пітерських демократів, собчаків і прочо наволочі, відчуваючи себе справжнім пацаном серед чушпанів. Якщо б якийсь Кох чи Нємцов у середині 90-х сказав путіну - "ти шо довбойоб? Досить квазідержавницькою балаканиною пиздьож бабок прикривати " то може й воно б може й зійшло з маршруту. Напочатку 2000-х вже внутрі рф було запізно, а зовні здебільшого макрони з меркелями. Цей Карл Такерсон, стільки чув, стільки чув.. Але то не той тип що пальця в рот не клади, майже всю словесну локшину проковтнув. Не вистачає потужних інтелектуалів на стороні добра (((
fox767676
 
Повідомлень: 1066
З нами з: 13.06.20
Подякував: 281 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 17:18

  ЛАД написав:
  Hotab написав:...........
Мені отцікаво, це пуйло в розуму вже вижило, чи воно все життя так вважало? Звинувачувати Польщу, що вона сама винувата в нападі Гітлера ..
Що батько Зеленського (47 рн) воював проти фашизму…
Що це?

Он и сегодня так вряд ли считает.
Пропаганда и не такое допускает.

а що в нього просто поїхав дах на цій великодержавній маячні - ні, не припускаєте? :D

скільки цих прикладів вже було - Гітлер, Каддафі, Хусейн... а все одно кожен з цих диктаторів вважає себе якимось унікальним. хоча є й випадки, коли тихо помирали собі - той же Сталін...

маємо надію, що цей плюгавий карлик нас чимось порадує :D
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5198
З нами з: 29.09.19
Подякував: 549 раз.
Подякували: 1303 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 17:20

  ЛАД написав:
  prodigy написав:вважаєте, що всі рішення на ставці приймаються консенсусом, а якщо -то не згоден, то збирай прес-конференцію з журналістами і послами G7?

Не считаю (насчёт консенсуса).
Но есть разные вопросы. О таком молчать нельзя.
Или надо подавать в отставку, если не можешь сказать.
Или Вы забыли, о чём речь:
Сырский сделал то, что стало прологом катастрофы для ВСУ на юге - он лишил Залужного и ударных частей, и резервов. Поэтому наступать тому пришлось тем, что удалось уберечь от Сырского. По разным оценкам, Сырский изъял у Залужного более трети сил, предназначенных для контрнаступления на юге и мало того - в критические моменты этого контрнаступления выдергивал предназначенные для развития наступления части в Бахмут.


А ще він не забезпечив підрив можливих шляхів переходу через річку Карапульку

Він же координував вихід українських військових з Дебальцева. Під його управлінням здійснювалися підриви можливих шляхів переходу через річку Карапульку. Однак керівник сектора, за словами генерала, не дав провести всі підриви, через що переправи були захоплені супротивником. Саме сформована Сирським група «Барс» прикривала вихід ЗСУ з Дебальцевого.


хоч в Дебальцево не було котла як в Іловайську, але там теж було не без помилок від генштабу (Муженко і Сирський)

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 0%B5_(2015)#%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8
prodigy
 
Повідомлень: 10809
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3221 раз.
Подякували: 3271 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 17:21

  prodigy написав:за 10 років багато, що змінилось...
на жаль втратили багато часу (майже 20 років деградації
і відсутність програми розвитку країни)

[youtube]Sy4kHLQZnHE...

це було дуже складне карколомне
10:56
десятиліття та озираючись назад Можна
10:59
впевнено сказати що українське
11:01
суспільство стало більш просунутим
11:03
сильнішим та згуртованішим сила і
11:06
єдність нам ще не абияк знадобляться і
11:08
прямо зараз у 2023 році і все наступне
11:11
десятиліття тому що наступні 10 років
11:14
обіцяють бути А Бог його знає якими вони
11:21
будуть...

Какими они будут для "Телебачення Торонто" предсказывать легче, чем для Украины.
И их рассказы о "просунутості, силі та згуртованості, єдності"... Из Канады...
ЛАД
2
 
Повідомлень: 27772
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5247 раз.
Подякували: 4845 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 17:24

гарна новина

президент України високо оцінив започаткування Францією та США "Коаліції артилерії", у межах якої Париж передасть Україні десятки артилерійських систем "Цезар" і снарядів до них.


18 січня стало відомо про започаткування у Парижі "Артилерійської коаліції", яка діятиме в рамках роботи Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"). Цього року Франція планує виготовити 78 "Цезарів", шість з яких Україна має намір оплатити сама.

Також Франція нарощує виробництво боєприпасів і цього року постачатиме Україні 3 тис. снарядів на місяць для 155-мм гармат.

Крім того, Франція надасть Україні 40 крилатих ракет великої дальності SCALP, а також щомісяця постачатиме по 50 керованих авіабомб AASM Hammer (A2SM).
prodigy
 
Повідомлень: 10809
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3221 раз.
Подякували: 3271 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 17:30

  ЛАД написав:
  prodigy написав:за 10 років багато, що змінилось...
на жаль втратили багато часу (майже 20 років деградації
і відсутність програми розвитку країни)

[youtube]Sy4kHLQZnHE...

це було дуже складне карколомне
10:56
десятиліття та озираючись назад Можна
10:59
впевнено сказати що українське
11:01
суспільство стало більш просунутим
11:03
сильнішим та згуртованішим сила і
11:06
єдність нам ще не абияк знадобляться і
11:08
прямо зараз у 2023 році і все наступне
11:11
десятиліття тому що наступні 10 років
11:14
обіцяють бути А Бог його знає якими вони
11:21
будуть...

Какими они будут для "Телебачення Торонто" предсказывать легче, чем для Украины.
И их рассказы о "просунутості, силі та згуртованості, єдності"... Из Канады...


ЛАД

яка Канада...Телебачення Торонто-мій улюблений канал на Youtube,
щотижневий сатиричний дайджест новин із ведучим Романом Вінтонівим в образі Майкла Щура. Перший випуск програми вийшов 6 листопада 2016 року.


я почав дивитися з 2017, це канал сатири вищої якості (спасибі за це всій редакції)
Востаннє редагувалось prodigy в Суб 10 лют, 2024 17:33, всього редагувалось 1 раз.
prodigy
 
Повідомлень: 10809
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3221 раз.
Подякували: 3271 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 17:33

  prodigy написав:
  vitaliiangel написав:Вы никогда не встречали мелких клерков,


на судне(30-40 лет назад) это была оборзевшая буфетчица (с которой спал капитан), она считала себя как минимум третьей по рангу и могла нагрубить всем(и в превую очередь офицерам)

Какой у дамы был карьерный взлёт! И всё из-за "тугой" или "пробритой"?
Хоть красивая была, в плане вы б тогда летёхой/кап-лейтом "карася" не хотели ей запустить?
барабашов
 
Повідомлень: 3878
З нами з: 16.06.15
Подякував: 269 раз.
Подякували: 338 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 17:35

  prodigy написав:
  ЛАД написав:
  prodigy написав:вважаєте, що всі рішення на ставці приймаються консенсусом, а якщо -то не згоден, то збирай прес-конференцію з журналістами і послами G7?

Не считаю (насчёт консенсуса).
Но есть разные вопросы. О таком молчать нельзя.
Или надо подавать в отставку, если не можешь сказать.
Или Вы забыли, о чём речь:
Сырский сделал то, что стало прологом катастрофы для ВСУ на юге - он лишил Залужного и ударных частей, и резервов. Поэтому наступать тому пришлось тем, что удалось уберечь от Сырского. По разным оценкам, Сырский изъял у Залужного более трети сил, предназначенных для контрнаступления на юге и мало того - в критические моменты этого контрнаступления выдергивал предназначенные для развития наступления части в Бахмут.


А ще він не забезпечив підрив можливих шляхів переходу через річку Карапульку

Він же координував вихід українських військових з Дебальцева. Під його управлінням здійснювалися підриви можливих шляхів переходу через річку Карапульку. Однак керівник сектора, за словами генерала, не дав провести всі підриви, через що переправи були захоплені супротивником. Саме сформована Сирським група «Барс» прикривала вихід ЗСУ з Дебальцевого.


хоч в Дебальцево не було котла як в Іловайську, але там теж було не без помилок від генштабу (Муженко і Сирський)

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 0%B5_(2015)#%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8

Ссылка не рабочая.
Цитата не понятная. В чём вина Сырского?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 27772
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5247 раз.
Подякували: 4845 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 17:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:а що в нього просто поїхав дах на цій великодержавній маячні - ні, не припускаєте? :D
"
" Если находится у власти больше 7 лет , можно сойти с ума " Пуйло
V tehno-teplo
 
Повідомлень: 42
З нами з: 02.05.20
Подякував: 790 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 17:43

  prodigy написав:.........
ЛАД
яка Канада...Телебачення Торонто-мій улюблений канал на Youtube,
щотижневий сатиричний дайджест новин із ведучим Романом Вінтонівим в образі Майкла Щура. Перший випуск програми вийшов 6 листопада 2016 року.


я почав дивитися з 2017, це канал сатири вищої якості (спасибі за це всій редакції)

Прошу прощения. Моя ошибка. Не знал о канале (никогда не смотрел). Но оценки общества за последние 10 лет, по-моему, всё же несколько преувеличены.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 27772
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5247 раз.
Подякували: 4845 раз.
 
Профіль
2
2
6
  #<1 ... 67296730673167326733>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, pesikot і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1491 167762
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лют, 2024 12:06
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 558766
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 23906
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.