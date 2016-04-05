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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6730673167326733>
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 17:54

  барабашов написав:
  prodigy написав:
  vitaliiangel написав:Вы никогда не встречали мелких клерков,


на судне(30-40 лет назад) это была оборзевшая буфетчица (с которой спал капитан), она считала себя как минимум третьей по рангу и могла нагрубить всем(и в превую очередь офицерам)

Какой у дамы был карьерный взлёт! И всё из-за "тугой" или "пробритой"?
Хоть красивая была, в плане вы б тогда летёхой/кап-лейтом "карася" не хотели ей запустить?


по перше, на судні торгового флоту (ЧМП)-там не має лейтенантів,
по друге, на 3+
по трете, маю негативне відношення до фізичного виховання жінки (хоч і борзої)

там була така історія: третій офіцер трохи "запізнився" після вахти і прийшов на обід десь о 12.30 і питає -де борщ? буфетниця дає йому "второе" і каже, борщ я вже вилила і каструлю помила, а якщо завтра прийдеш так само -то і "второго" не буде, бо я не буду чекати тільки на тебе (обід офіційно з 11.30 для вахти яка заступає з 12.00 і для решти з 12.00-13.00), слово за слово (взаємні образи), "третій" зайшов у буфетну і вдарив жінку (свідків не було, синяків мабуть теж) але та дала радіограму "своєму" капітану (бо на судні був мастер подменний) і той почав полювання :mrgreen:

на судах "під флагом" з 1998р не бачив жінок(сook/steward), бачив німкеню у 1999 (chief officer)-але не відразу зрозумів що то не чоловік , а дівчина ))

в компаніях політика -"флот без жінок" щоб не було competition
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 17:55

Издание пишет, что рядовой состав обеспокоен из-за того, что генерал якобы «мало обращает внимания» на жизнь своих подчиненных. Бывшему командующему Сухопутных войск ставят в плюс организацию обороны Киева в начале войны и контрнаступление в Харьковской области осенью 2022 года, но его также критикуют за то, что он продолжал оборону Бахмута, которая в конце концов провалилась, ценой многих жизней.

Ukraine needs fresh approach on battlefield, says new top general
https://www.theguardian.com/world/2024/ ... dr-syrskyi
Кемп лично встречался как с предыдущим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, так и с Сырским.

«Залужный был очень, очень популярным и очень, очень способным генералом. Но я также встречался с Сырским и сказал бы о нем то же самое. Возможно, он не пользуется таким же уровнем популярности, но он очень способный генерал. Он сильный командир, который будет сопротивляться любым попыткам союзников отправить его по пути, который он не поддерживает. Как генерал он очень профессиональный и целеустремленный», — считает британский полковник.

Кемп описал Сырского как «очень умного, сосредоточенного и уверенного в себе». Еще в начале российского вторжения в 2014 году он храбро сражался с захватчиками на Донбассе, получив псевдо «Снежный Барс».
https://www.thesun.co.uk/news/25831152/ ... d-ukraine/
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 10 лют, 2024 17:59, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 17:58

Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  prodigy написав:за 10 років багато, що змінилось...
на жаль втратили багато часу (майже 20 років деградації
і відсутність програми розвитку країни)

[youtube]Sy4kHLQZnHE...

це було дуже складне карколомне
10:56
десятиліття та озираючись назад Можна
10:59
впевнено сказати що українське
11:01
суспільство стало більш просунутим
11:03
сильнішим та згуртованішим сила і
11:06
єдність нам ще не абияк знадобляться і
11:08
прямо зараз у 2023 році і все наступне
11:11
десятиліття тому що наступні 10 років
11:14
обіцяють бути А Бог його знає якими вони
11:21
будуть...

Какими они будут для "Телебачення Торонто" предсказывать легче, чем для Украины.
И их рассказы о "просунутості, силі та згуртованості, єдності"... Из Канады...
ЛАД, Це тільки назва, Телебачення Торонто в Києві, а Майкл Щур (Роман Вінтонів) служить в 112 ТРО
Дивився їх з найперших випусків ще в 2012
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 18:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

За словами Радослава Сікорського, у разі перемоги лідер РФ змусить українців "служити в його армії та використає їх у новій війні".


За його словами, якщо Путін переможе, "то зрівняє Україну з землею, змусить її громадян служити в його армії та використає їх у новій війні".

"Його стримування або відбиття атаки тоді обійдеться набагато дорожче, ніж нинішня допомога Україні", – зазначив головний польський дипломат.
На його думку, російський президент розуміє лише мову сили - тобто, йде схожим шляхом з Радянським Союзом, який зазнав поразки, бо вступив у гонку озброєнь із Заходом, що призвело до розпаду СРСР.

"Путін сьогодні конкурує з половиною вільного світу і не може перемогти", – підкреслив Сікорський.

Він також вважає, що полякам і німцям не варто сперечатися про те, хто більше допомагає Україні, адже за величиною допомоги в абсолютних цифрах лідером є Німеччина, а за величиною допомоги на душу населення першими є поляки.
Востаннє редагувалось prodigy в Суб 10 лют, 2024 18:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 18:03

  Faceless написав:..........
ЛАД, Це тільки назва, Телебачення Торонто в Києві, а Майкл Щур (Роман Вінтонів) служить в 112 ТРО
Дивився їх з найперших випусків ще в 2012

prodigy ответил повежливее и я за ошибку уже извинился.
Я не обязан знать все ютьюб-каналы.

По 112 ТРО после боёв под Киевом согласно укр. Вики 5 погибших в боях под Бахмутом с 11.10.22 по 3.01.24.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 10 лют, 2024 18:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 18:05

  ЛАД написав:
  prodigy написав:.........
ЛАД
яка Канада...Телебачення Торонто-мій улюблений канал на Youtube,
щотижневий сатиричний дайджест новин із ведучим Романом Вінтонівим в образі Майкла Щура. Перший випуск програми вийшов 6 листопада 2016 року.


я почав дивитися з 2017, це канал сатири вищої якості (спасибі за це всій редакції)

Прошу прощения. Моя ошибка. Не знал о канале (никогда не смотрел). Но оценки общества за последние 10 лет, по-моему, всё же несколько преувеличены.


ЛАД, зврніть увагу, що це ПРЕДНОВОРІЧНИЙ випуск :lol:
ви, вітаєте когось з ДН або з НР? в якому гуморі?
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 18:06

  prodigy написав:
  ЛАД написав:В чём вина Сырского?
про*пал Дебальцево, потім чудом уникнули котла, хоч понесли багато втрат при виводі з полу котла(лишалася одна дорога і то, проривались під вогнем

ви не знали? путін в Мінську-2 шість годин намагався додавити Порошенко , що його війська в Дебальцівському котлі (всі втомилися -Меркель, Оланд, Порошенко) а Путін пішов у свою кімнату і поспав декілька годин

Что значит "про*пал Дебальцево"?
По Минск-2 помню, что, вроде, Порошенко долго говорил, что там нет окружения и Дебальцево в наших руках.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 18:08

  prodigy написав:.......
ЛАД, зврніть увагу, що це ПРЕДНОВОРІЧНИЙ випуск :lol:
ви, вітаєте когось з ДН або з НР? в якому гуморі?

Желаю удач и успехов в будущем, но не преувеличиваю достижения в прошлом.
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 18:13

  ЛАД написав:
  prodigy написав:
  ЛАД написав:Но тогда молчание Залужного выглядит совсем уж неприлично.


для вас является новостью интриги в руководстве страны?

А при чём тут интриги?
О такой ситуации Залужный не должен был молчать, если бы она действительно была.

+1
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 18:14

  ЛАД написав:
  Faceless написав:..........
ЛАД, Це тільки назва, Телебачення Торонто в Києві, а Майкл Щур (Роман Вінтонів) служить в 112 ТРО
Дивився їх з найперших випусків ще в 2012

prodigy ответил повежливее и я за ошибку уже извинился.
Я не обязан знать все ютьюб-каналы.



ми шуткуємо)

до речі, якщо ви вже дізнались -то моя порада підписка на канал
останні два роки, там майже зник першокласний гумор (бо війна і люди гинуть, до речі
Роман Вінтонів(головний на каналі, перебуває у лавах ЗСУ)-український тележурналіст, актор, сценарист, музикант.
Вся команда чудова, з гумором. а Ярослава Кравченко -просто красуня, досі не заміжня
арешті у гугла на запит "Ярослава Кравченко муж" буде відповідь. Хто не в курсі, це один з найпопулярніших запитів по моїй скромній особі)


Пацани, не розходьтеся, пропозицію ще не зробив!)

https://www.instagram.com/p/CmRpaBdtfy-/?img_index=1
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