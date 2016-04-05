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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6730673167326733
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 18:16

  prodigy написав:...........
Вся команда чудова, з гумором. а Ярослава Кравченко -просто красуня, досі не заміжня
арешті у гугла на запит "Ярослава Кравченко муж" буде відповідь. Хто не в курсі, це один з найпопулярніших запитів по моїй скромній особі)


Пацани, не розходьтеся, пропозицію ще не зробив!)

https://www.instagram.com/p/CmRpaBdtfy-/?img_index=1

Советуете посвататься?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 18:17

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:А при чём тут интриги?
О такой ситуации Залужный не должен был молчать, если бы она действительно была.

А Ви як думаєте, в чому основна причина звільнення? ПреЗЕдент вимагав зробити шоу, тримати/повернути Бахмут, чи захопити щось, хоча б Токмак. Залужний хотів зекономити людей для інших цілей, Сирський виконував бажання ПреЗЕдента.


Тобто всупереч волі Залужного, Сирський клав на його прикази, і робив щось інше? Якщо прямий підлеглий прямо ігнорує накази Залужного, то чому Залужний
1) його не звільнив
2) не звільнився сам на знак протесту?

А якщо Залужний зглотнув наказ верховного головкома, всупереч своїй думці, і передав його по ланцюжку до Сирського, то не треба з нього ліпити героя.
Востаннє редагувалось adeges в Суб 10 лют, 2024 18:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 18:28

  ЛАД написав:
  prodigy написав:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 0%B5_(2015)#%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8

Ссылка не рабочая.
Цитата не понятная. В чём вина Сырского?

Такое часто бывает, когда в ссылке есть скобки.

Перейдите по ссылке и добавьте в коне ее скобку " ) "

Или перейдя по ссылке выберите самое первое:
Можливо, Ви мали на увазі Бої за Дебальцеве (2015)?


Я обычно в таких случаях использую "сервис сокращения ссылок". В данном случае ссылка будет https://u.to/36haIA
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 18:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Советуете посвататься?


раджу трохи розслабити брові))

prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 18:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  adeges написав:то не треба з нього ліпити героя.

Не треба бо він і є Герой на відміну від Вас і бубочкі коли втіхаря від нього робив оборонні облаштунки, бо йому шашличник заборонив "розводити паніку".
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 18:43

adeges
маю питання:
скільки раз ви звільнялися на знак протесту?

люди різні апріорі (і хоч війна впливає суттєво, але вдачу не дуже міняє)

уявіть ситуацію: хтось вимагає і як кажуть "бере своє" (у нас в резерві 200 танків, мені потрібно 120), а іншій каже, ок -мені залишилось 80 (хоч теж не завадило хоч би 100), це банальний приклад, але тільки для прояву характерів

якщо, Зеленський (як верховний) погоджував 100% рішень, то відповідальність саме на ньому і тому, ми не почули претензій до Залужного (і це правильно, не варто виносити сварки на публіку(бо на болотах тільки цього і чекають) і нашим партнерам теж не варто знати(хоч вони і так все знають)-є кому донести
Востаннє редагувалось prodigy в Суб 10 лют, 2024 18:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 18:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Два часа безумия. Как Путин врал Такеру Карлсону про Украину



Кому-то не понравился анализ интервью от Бабченко.
А это был какой-то залётный Кочевник и его поддержал Виталька

Ну Виталька обиженный по жизни. Ему и его придуманные активы на многие тысячи $$$ уже не радуют, а обижен он на то, что его(её) когда-то не взяли работать в школу

Теперь подробности интервью от Дениса Казанского
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 18:53

  pesikot написав:Ну Виталька обиженный по жизни. Ему и его придуманные активы на многие тысячи $$$ уже не радуют, а обижен он на то, что его(её) когда-то не взяли работать в школу
судя по всему обижен ты. Чего вдруг на военной ветке тебя волнуют мои придуманные активы? Или ты 24/7 о них думаешь :D
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 19:00

  vitaliiangel написав:
  pesikot написав:Ну Виталька обиженный по жизни. Ему и его придуманные активы на многие тысячи $$$ уже не радуют, а обижен он на то, что его(её) когда-то не взяли работать в школу
судя по всему обижен ты. Чего вдруг на военной ветке тебя волнуют мои придуманные активы? Или ты 24/7 о них думаешь :D

Виталька, если б ты промолчал, то сошёл бы за умного. Но ты не промолчал

И при этом посмотрел оба видео. К которым у тебя, по сути, нет претензий

Но перднуть в лужу тебе очень хотелось :)
pesikot
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