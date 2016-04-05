ЛАД написав:А при чём тут интриги? О такой ситуации Залужный не должен был молчать, если бы она действительно была.
А Ви як думаєте, в чому основна причина звільнення? ПреЗЕдент вимагав зробити шоу, тримати/повернути Бахмут, чи захопити щось, хоча б Токмак. Залужний хотів зекономити людей для інших цілей, Сирський виконував бажання ПреЗЕдента.
Тобто всупереч волі Залужного, Сирський клав на його прикази, і робив щось інше? Якщо прямий підлеглий прямо ігнорує накази Залужного, то чому Залужний 1) його не звільнив 2) не звільнився сам на знак протесту?
А якщо Залужний зглотнув наказ верховного головкома, всупереч своїй думці, і передав його по ланцюжку до Сирського, то не треба з нього ліпити героя.
Востаннє редагувалось adeges в Суб 10 лют, 2024 18:36, всього редагувалось 1 раз.
adeges маю питання: скільки раз ви звільнялися на знак протесту?
люди різні апріорі (і хоч війна впливає суттєво, але вдачу не дуже міняє)
уявіть ситуацію: хтось вимагає і як кажуть "бере своє" (у нас в резерві 200 танків, мені потрібно 120), а іншій каже, ок -мені залишилось 80 (хоч теж не завадило хоч би 100), це банальний приклад, але тільки для прояву характерів
якщо, Зеленський (як верховний) погоджував 100% рішень, то відповідальність саме на ньому і тому, ми не почули претензій до Залужного (і це правильно, не варто виносити сварки на публіку(бо на болотах тільки цього і чекають) і нашим партнерам теж не варто знати(хоч вони і так все знають)-є кому донести
Востаннє редагувалось prodigy в Суб 10 лют, 2024 18:44, всього редагувалось 1 раз.