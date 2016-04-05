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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6732673367346735>
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 19:40

Чекаю всіх бажаючих!)))

  Shaman написав:що, поїдете до Успіха порядок наводити?
Щось з тутешніх ще ніхто до мене не доїхав! :lol:
А я б йому тут зразу і свого броника, і каску, і АК-74... та й навіть, форму)) карімат, рюкзак, подовгасту військову сумку... ЛОЖКУ І МИСКУ металеву - все б залишив свому змінщику!!! :D

Агов!
"Друга зміна"! Де ви???! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 19:42

  Успіх написав:
  fox767676 написав:Вякнітє мені тут щось. …., я панькатися не буду

Легко! :D
Коли прийдете мене підмінити?

Якщо "ніколи", то вкажіть конкретну причину "чому"? :wink:

Вже цікаво ... це нова серія "Аватару" чи 9 классів дали якесь розуміння ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 19:47

Ще тоді дами давали за окуляри))

  prodigy написав:, "третій" зайшов у буфетну і вдарив жінку (свідків не було, синяків мабуть теж) але та дала радіограму "своєму" капітану (бо на судні був мастер подменний) і той почав полювання
То чим то полювання/історія закінчилась? :)
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 19:51

  vitaliiangel написав:
  yanyura написав:а его начальник на это никак не реагировал.
такое возможно, если Сырский был через голову "на связи" с Зеленским (о чём говорят многочисленные фото и совместные поездки). Вы никогда не встречали мелких клерков, которых боится весь коллектив включая начальника, потому что у клерка "большая и высокая крыша"?

Правда или нет, насчёт перенаправления части сил с юга на Бахмут мы, скорее всего, никогда не узнаем. Но был случай, как то летом некий сержант 47 бригады психанул и написал гневный пост, на него покатилась волна хейта других сержантов, в частности с Бахмутского направления. Смысл ответа этому сержанту был в том, что мол нехер выйобываться, у вас там вся техника новая, западная, бригада без потерь и ТД и тп, а мы под Бахмутом воюем тем что есть, западной техники и не видели. И спустя некоторое время после этого сообщения на Бахмут начали подходить резервы (это уже моё мнение, про резервы никто не говорил) и эти резервы были укомплектованы западным оружием, по крайней мере на некоторых фото. Сомневаюсь, что в пределах одной бригады солдаты могут быть вооружены оружием разного калибра.

В общем повод задуматься есть
Востаннє редагувалось hume в Суб 10 лют, 2024 20:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 19:52

  pesikot написав:
  Успіх написав:
  fox767676 написав:Вякнітє мені тут щось. …., я панькатися не буду

Легко! :D
Коли прийдете мене підмінити?

Якщо "ніколи", то вкажіть конкретну причину "чому"? :wink:

Вже цікаво ... це нова серія "Аватару" чи 9 классів дали якесь розуміння ...

До тебе те саме(виділене) питання ;)

Бо, якщо ти вважаєш себе надважливим в тилу і вже втомився донатити, то... >>>
https://youtube.com/shorts/oWnVo_OMMNU? ... yZAumLBpsc
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 20:03

  pesikot написав:
Два часа безумия. Как Путин врал Такеру Карлсону про Украину


З усіх реакцій світової спільноти на цей час мені найбільше сподобалася реакція від Хазяїна рф. Китайчата масово пишуть, що погоджуються з необхідністю відновити історичну справедливість 100-річної давнини, згідно з якою рф має повернути Китаю віджаті території Сибіру та Далекого Сходу :mrgreen:
До цього можна додати Придністров'я, Абхазію, Кенігсберг і т.д. за списком.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 20:04

  Успіх написав:
  pesikot написав:
  Успіх написав:Легко! :D
Коли прийдете мене підмінити?

Якщо "ніколи", то вкажіть конкретну причину "чому"? :wink:

Вже цікаво ... це нова серія "Аватару" чи 9 классів дали якесь розуміння ...

До тебе те саме(виділене) питання ;)

Бо, якщо ти вважаєш себе надважливим в тилу і вже втомився донатити, то... >>>
https://youtube.com/shorts/oWnVo_OMMNU? ... yZAumLBpsc

Таки нова серія "Аватару" і 9 классів розуміння не добавило

У тебе немає поваги до тих, хто донатить

ТвоЇ думки, тільки про свій смартик у Львові
А далі - ніяких думок
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 10 лют, 2024 20:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 20:09

  hume написав:
  vitaliiangel написав:
  yanyura написав:а его начальник на это никак не реагировал.
такое возможно, если Сырский был через голову "на связи" с Зеленским (о чём говорят многочисленные фото и совместные поездки). Вы никогда не встречали мелких клерков, которых боится весь коллектив включая начальника, потому что у клерка "большая и высокая крыша"?

Правда или нет, насчёт перенаправления части сил с юга на Бахмут мы, скорее всего, мы никогда не узнаем. Но был случай, как то летом некий сержант 47 бригады психанул и написал гневный пост, на него покатилась волна хейта других сержантов, в частности с Бахмутского направления. Смысл ответа этому сержанту был в том, что мол нехер вырываться, у вас там вся техника новая, бригада без потерь и ТД и тп, а мы под бвхмутом воюем тем что есть, западной тещники и не видели. И спустя некоторое время после этого сообщения на Бахмут начали подходить резервы (это уже моё мнение, про резервы никто не говорил) и эти резервы были укомплектованы западным оружием, по крайней мере на некоторых фото. Сомневаюсь, что в пределах одной бригады солдаты могут быть вооружены оружием разного калибра.

В общем повод задуматься есть

Це минулого літа?
Бо я був рік тому(грудень-січень) під Бахмут, то там і чув(як гатить по орках), і бачив на власні очі різну закордонну техніку!
Наприклад "краби" бачив і якісь цікаві/дивні на вигляд БМП і БТРи!

І там, взагалі, з кожної посадки щось гатило по орках!
(і ми теж)
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 20:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Агов!
"Друга зміна"! Де ви???!


ВАЗ молодець, почую кожного.
Загадав Сирському аудит , я дав мульйон, а маячать тільки 300к.
Не чекай заміни ....
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 20:11

  Hotab написав:Мені отцікаво, це пуйло в розуму вже вижило, чи воно все життя так вважало? Звинувачувати Польщу, що вона сама винувата в нападі Гітлера ..
Що батько Зеленського (47 рн) воював проти фашизму…
Що це?

воно що, одне таке

Кім Чен Ин заявив, що у нього «є законне право» знищити Південну Корею

люди відчули себе якимось богами... реальність на це відповідно реагує 8)
Shaman
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