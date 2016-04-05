Shaman написав:що, поїдете до Успіха порядок наводити?
Щось з тутешніх ще ніхто до мене не доїхав! А я б йому тут зразу і свого броника, і каску, і АК-74... та й навіть, форму)) карімат, рюкзак, подовгасту військову сумку... ЛОЖКУ І МИСКУ металеву - все б залишив свому змінщику!!!
yanyura написав:а его начальник на это никак не реагировал.
такое возможно, если Сырский был через голову "на связи" с Зеленским (о чём говорят многочисленные фото и совместные поездки). Вы никогда не встречали мелких клерков, которых боится весь коллектив включая начальника, потому что у клерка "большая и высокая крыша"?
Правда или нет, насчёт перенаправления части сил с юга на Бахмут мы, скорее всего, никогда не узнаем. Но был случай, как то летом некий сержант 47 бригады психанул и написал гневный пост, на него покатилась волна хейта других сержантов, в частности с Бахмутского направления. Смысл ответа этому сержанту был в том, что мол нехер выйобываться, у вас там вся техника новая, западная, бригада без потерь и ТД и тп, а мы под Бахмутом воюем тем что есть, западной техники и не видели. И спустя некоторое время после этого сообщения на Бахмут начали подходить резервы (это уже моё мнение, про резервы никто не говорил) и эти резервы были укомплектованы западным оружием, по крайней мере на некоторых фото. Сомневаюсь, что в пределах одной бригады солдаты могут быть вооружены оружием разного калибра.
В общем повод задуматься есть
Востаннє редагувалось hume в Суб 10 лют, 2024 20:29, всього редагувалось 1 раз.
Два часа безумия. Как Путин врал Такеру Карлсону про Украину
З усіх реакцій світової спільноти на цей час мені найбільше сподобалася реакція від Хазяїна рф. Китайчата масово пишуть, що погоджуються з необхідністю відновити історичну справедливість 100-річної давнини, згідно з якою рф має повернути Китаю віджаті території Сибіру та Далекого Сходу До цього можна додати Придністров'я, Абхазію, Кенігсберг і т.д. за списком.
yanyura написав:а его начальник на это никак не реагировал.
такое возможно, если Сырский был через голову "на связи" с Зеленским (о чём говорят многочисленные фото и совместные поездки). Вы никогда не встречали мелких клерков, которых боится весь коллектив включая начальника, потому что у клерка "большая и высокая крыша"?
Правда или нет, насчёт перенаправления части сил с юга на Бахмут мы, скорее всего, мы никогда не узнаем. Но был случай, как то летом некий сержант 47 бригады психанул и написал гневный пост, на него покатилась волна хейта других сержантов, в частности с Бахмутского направления. Смысл ответа этому сержанту был в том, что мол нехер вырываться, у вас там вся техника новая, бригада без потерь и ТД и тп, а мы под бвхмутом воюем тем что есть, западной тещники и не видели. И спустя некоторое время после этого сообщения на Бахмут начали подходить резервы (это уже моё мнение, про резервы никто не говорил) и эти резервы были укомплектованы западным оружием, по крайней мере на некоторых фото. Сомневаюсь, что в пределах одной бригады солдаты могут быть вооружены оружием разного калибра.
В общем повод задуматься есть
Це минулого літа? Бо я був рік тому(грудень-січень) під Бахмут, то там і чув(як гатить по орках), і бачив на власні очі різну закордонну техніку! Наприклад "краби" бачив і якісь цікаві/дивні на вигляд БМП і БТРи!
І там, взагалі, з кожної посадки щось гатило по орках! (і ми теж)
Hotab написав:Мені отцікаво, це пуйло в розуму вже вижило, чи воно все життя так вважало? Звинувачувати Польщу, що вона сама винувата в нападі Гітлера .. Що батько Зеленського (47 рн) воював проти фашизму… Що це?