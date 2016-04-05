Додано: Суб 10 лют, 2024 19:51

vitaliiangel написав: yanyura написав: а его начальник на это никак не реагировал. а его начальник на это никак не реагировал. такое возможно, если Сырский был через голову "на связи" с Зеленским (о чём говорят многочисленные фото и совместные поездки). Вы никогда не встречали мелких клерков, которых боится весь коллектив включая начальника, потому что у клерка "большая и высокая крыша"? такое возможно, если Сырский был через голову "на связи" с Зеленским (о чём говорят многочисленные фото и совместные поездки). Вы никогда не встречали мелких клерков, которых боится весь коллектив включая начальника, потому что у клерка "большая и высокая крыша"?

Правда или нет, насчёт перенаправления части сил с юга на Бахмут мы, скорее всего, никогда не узнаем. Но был случай, как то летом некий сержант 47 бригады психанул и написал гневный пост, на него покатилась волна хейта других сержантов, в частности с Бахмутского направления. Смысл ответа этому сержанту был в том, что мол нехер выйобываться, у вас там вся техника новая, западная, бригада без потерь и ТД и тп, а мы под Бахмутом воюем тем что есть, западной техники и не видели. И спустя некоторое время после этого сообщения на Бахмут начали подходить резервы (это уже моё мнение, про резервы никто не говорил) и эти резервы были укомплектованы западным оружием, по крайней мере на некоторых фото. Сомневаюсь, что в пределах одной бригады солдаты могут быть вооружены оружием разного калибра.В общем повод задуматься есть