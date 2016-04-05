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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 10 лют, 2024 20:15
⚡Залужному це ЗАБОРОНЯЛИ!🔥Сергій КРИВОНОС: мобілізація, Червінський, Залужний | Рандеву з Яніною
Я навіть знаю форумчанина, якому це відео пердак підпалить ...
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pesikot
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Додано: Суб 10 лют, 2024 20:17
pesikot написав:
У тебе немає поваги до тих, хто донатить
Ти тупе,
Я бачу твою "велику повагу" до тих, хто ризикує своїм життям, щоб буряти не добрались до твоїх родичів, як і до твоєї дупи!
Донатив?
Добре, якщо це правда!
Як то кажуть - "респект і уважуха"!©
Але на даний момент - вже потрібен тут саме ти!
То чому сам не підеш в ТЦК і не попросишся на фронт?
Навіщо чекати повістку ще 2р?
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Додано: Суб 10 лют, 2024 20:22
Успіх написав:
То чому сам не підеш в ТЦК і не попросишся на фронт?
у стриптизёров отсрочка!
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vitaliiangel
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Додано: Суб 10 лют, 2024 20:23
pesikot написав: Успіх написав:
До тебе те саме(виділене) питання
ТвоЇ думки, тільки про свій смартик у Львові
А далі - ніяких думок
Та ні, сьогодні читачі гілки дізналися, що його хвилює статтєве життя Хотаба в Африці
Це вже щось новеньке
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fler
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Додано: Суб 10 лют, 2024 20:28
Успіх написав: pesikot написав:
У тебе немає поваги до тих, хто донатить
Ти тупе,
Я бачу твою "велику повагу" до тих, хто ризикує своїм життям, щоб буряти не добрались до твоїх родичів, як і до твоєї дупи!
Завали свою пельку і слухай мене
Коли тобі надули в вуха про бурятів, то про цих бурятів Чернігівщина вже знала і робила висновки, і воювала
І тому я роблю донати
А ти, цього не розумієшь, ти хочешь здристнути з війська, щоб пересідити в своєму смарті
Але там тебе буряти і розшукають
І таке з тобою зроблять, що тобі і не снилось
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pesikot
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Додано: Суб 10 лют, 2024 20:29
Goodman написав:
Загадав Сирському аудит , я дав мульйон, а маячать тільки 300к.Не чекай заміни ....
Надія - мусить бути!
Правда, я 90% Надії покладаю на свій план Б, який на жаль, дуууууже повільно тягнеться/робиться ...
В принципі, як і закон про демобілізацію))
Як так, що вже майже ТРИ МІСЯЦІ не можуть скласти нормальний закон/ЧІТКІ ТЕРМІНИ?!
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Додано: Суб 10 лют, 2024 20:31
vitaliiangel написав: Успіх написав:
То чому сам не підеш в ТЦК і не попросишся на фронт?
у стриптизёров отсрочка!
Зачем ты так о себе
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pesikot
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Додано: Суб 10 лют, 2024 20:32
Успіх написав:
Це минулого літа?
Бо я був рік тому(грудень-січень) під Бахмут, то там і чув(як гатить по орках), і бачив на власні очі різну закордонну техніку!
Наприклад "краби" бачив і якісь цікаві/дивні на вигляд БМП і БТРи!
І там, взагалі, з кожної посадки щось гатило по орках!
(і ми теж)
Да, прошлое лето, спустя некоторое время как ввели 47 бригаду в бои на юге.
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Додано: Суб 10 лют, 2024 20:32
Shaman написав:
люди відчули себе якимось богами..
ИМХО просто шпана відчула, що участковий старенький, вже не той ковбой, що в 90-і одразу стріляв в голову. А тепер дозволив одному мажору тут віджати, там віджати... От тепер всі повилазили і починають пресувати своїх сусідів.
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Bukka
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