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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6732673367346735
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 20:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

⚡Залужному це ЗАБОРОНЯЛИ!🔥Сергій КРИВОНОС: мобілізація, Червінський, Залужний | Рандеву з Яніною


Я навіть знаю форумчанина, якому це відео пердак підпалить ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 20:17

Нас потрібно замінювати за 2р, чи ні?

  pesikot написав:У тебе немає поваги до тих, хто донатить

Ти тупе,
Я бачу твою "велику повагу" до тих, хто ризикує своїм життям, щоб буряти не добрались до твоїх родичів, як і до твоєї дупи!

Донатив?
Добре, якщо це правда!
Як то кажуть - "респект і уважуха"!©

Але на даний момент - вже потрібен тут саме ти!

То чому сам не підеш в ТЦК і не попросишся на фронт?
Навіщо чекати повістку ще 2р?
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 20:22

  Успіх написав:То чому сам не підеш в ТЦК і не попросишся на фронт?
у стриптизёров отсрочка!
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 20:23

  pesikot написав:
  Успіх написав:До тебе те саме(виділене) питання ;)

ТвоЇ думки, тільки про свій смартик у Львові
А далі - ніяких думок

Та ні, сьогодні читачі гілки дізналися, що його хвилює статтєве життя Хотаба в Африці :shock: Це вже щось новеньке :mrgreen:
fler
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 20:28

  Успіх написав:
  pesikot написав:У тебе немає поваги до тих, хто донатить

Ти тупе,
Я бачу твою "велику повагу" до тих, хто ризикує своїм життям, щоб буряти не добрались до твоїх родичів, як і до твоєї дупи!

Завали свою пельку і слухай мене

Коли тобі надули в вуха про бурятів, то про цих бурятів Чернігівщина вже знала і робила висновки, і воювала

І тому я роблю донати

А ти, цього не розумієшь, ти хочешь здристнути з війська, щоб пересідити в своєму смарті
Але там тебе буряти і розшукають
І таке з тобою зроблять, що тобі і не снилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 20:29

Надія - ще є!))

  Goodman написав:Загадав Сирському аудит , я дав мульйон, а маячать тільки 300к.
Не чекай заміни ....
Надія - мусить бути!

Правда, я 90% Надії покладаю на свій план Б, який на жаль, дуууууже повільно тягнеться/робиться ...
В принципі, як і закон про демобілізацію))
Як так, що вже майже ТРИ МІСЯЦІ не можуть скласти нормальний закон/ЧІТКІ ТЕРМІНИ?!
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 20:31

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:То чому сам не підеш в ТЦК і не попросишся на фронт?
у стриптизёров отсрочка!

Зачем ты так о себе
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 20:32

  Успіх написав:Це минулого літа?
Бо я був рік тому(грудень-січень) під Бахмут, то там і чув(як гатить по орках), і бачив на власні очі різну закордонну техніку!
Наприклад "краби" бачив і якісь цікаві/дивні на вигляд БМП і БТРи!

І там, взагалі, з кожної посадки щось гатило по орках!
(і ми теж)

Да, прошлое лето, спустя некоторое время как ввели 47 бригаду в бои на юге.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2024 20:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:люди відчули себе якимось богами..

ИМХО просто шпана відчула, що участковий старенький, вже не той ковбой, що в 90-і одразу стріляв в голову. А тепер дозволив одному мажору тут віджати, там віджати... От тепер всі повилазили і починають пресувати своїх сусідів.
Дюрі-бачі
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